Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
13:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần tổ 8, 9, 11, 13 khu phố Bình Thạnh, phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần tổ 34 khu phố 3, phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Trung Đoàn 895
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Khách hàng Công ty CP Thủy sản Cửu Long, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
16:00 04/12/2025
Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/12/2025
09:30 07/12/2025
Trường THCS Mỹ Nhơn, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 07/12/2025
15:00 07/12/2025
Ấp 8, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp An Hoá, xã Đồng Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
13:00 06/12/2025
Một phần ấp 3, An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Tân Lộc – Vĩnh Hoà – Hội Thành, xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Tân Hoà A, Tân Hoà B, Tân Quới Tây B, Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, Tân Phú Đông A, Tân Phú Đông B, Tân Phú Tây B, Tân Phú Tây A, xã An Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Tân Lộc, Phú Quới, Hội Thành, xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Chợ xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Chợ, Sân Banh xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần ấp Sân Banh, Giồng Bông xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 3, 4, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận xã Bình Đại
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Công ty SAT1–5, SV Solar 1–3, NTCN Bùi Văn Minh – ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp Giồng Bông xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 06/12/2025
08:00 06/12/2025
Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp Hưng Nhơn, Hưng Chánh; một phần ấp Hưng Thạnh, Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Phú Long, Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Ấp Vinh Điền; một phần ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 07/12/2025
08:00 07/12/2025
Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng; một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Ấp Long Nhơn, Long Thạnh, Long An; một phần ấp Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Long Hòa 1, Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa 2; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm
Lý do
08:00 04/12/2025
09:00 04/12/2025
Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Ấp Quí Bình, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
09:30 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
10:30 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Ấp Quí Bình, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
10:30 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Ấp Quí An, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Ấp Quí Đức B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:10 04/12/2025
15:30 04/12/2025
Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:20 04/12/2025
15:20 04/12/2025
Ấp Quí An, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:20 04/12/2025
15:20 04/12/2025
Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
15:40 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Quí An, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
15:40 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
16:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 05/12/2025
09:00 05/12/2025
Ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 05/12/2025
09:00 05/12/2025
Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 05/12/2025
09:00 05/12/2025
Ấp An Hòa B, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
09:30 05/12/2025
10:30 05/12/2025
Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
09:30 05/12/2025
10:30 05/12/2025
Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
09:30 05/12/2025
10:30 05/12/2025
Ấp An Khương, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
10:40 05/12/2025
11:40 05/12/2025
Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
10:40 05/12/2025
11:40 05/12/2025
Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
10:40 05/12/2025
11:40 05/12/2025
Ấp An Khương, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
13:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Ấp An Khương, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Ấp Quí Đức, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
14:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
15:40 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
16:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Ấp Quí Đức, xã Quới Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
16:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp
08:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp An Hội A, xã An Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Khu phố Hữu Thành, phường Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp 2, xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00 06/12/2025
12:00 06/12/2025
Ấp Định Thọ, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Bình Đông A xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Ấp Lương Thuận, Phú Tân, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú An, Phú Trị, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An xã Châu Hòa; ấp Phong Điền, Hòa Bình, Hòa Trị, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa; ấp Chợ, một phần ấp Căn Cứ xã Lương Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Ấp Phong Điền xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
KH: Huỳnh Thị Kim Duyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Ấp Phú An xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần ấp Long Hiệp, Hưng Nhơn, Nhơn Phú, Đại An, Định Bình, Hòa Thạnh, Long Hòa, Long Vinh – xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Tây Lộc – xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 – 04/12/2025
17:00 – 04/12/2025
Ấp Thành Hoá 1, Chợ Xếp, Hoà Thới – xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 – 04/12/2025
16:30 – 04/12/2025
Ấp Xóm Cối, Ông Thung, Chợ Cũ – xã Phước Mỹ Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 – 05/12/2025
17:00 – 05/12/2025
Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước – xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 – 06/12/2025
16:30 – 06/12/2025
Ấp Vĩnh Trị, Tích Phúc, Tài Đại, Tích Khánh, Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi, Bến Xoài, Cầu Cống – xã Nhuận Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30 – 07/12/2025
17:00 – 07/12/2025
Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An – xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
