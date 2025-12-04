Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Thứ năm, 17:16 04/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

13:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần tổ 8, 9, 11, 13 khu phố Bình Thạnh, phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần tổ 34 khu phố 3, phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Trung Đoàn 895

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 04/12/2025

09:30 04/12/2025

Khách hàng Công ty CP Thủy sản Cửu Long, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

16:00 04/12/2025

Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/12/2025

09:30 07/12/2025

Trường THCS Mỹ Nhơn, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 07/12/2025

15:00 07/12/2025

Ấp 8, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp An Hoá, xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

13:00 06/12/2025

Một phần ấp 3, An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Tân Lộc – Vĩnh Hoà – Hội Thành, xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Tân Hoà A, Tân Hoà B, Tân Quới Tây B, Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, Tân Phú Đông A, Tân Phú Đông B, Tân Phú Tây B, Tân Phú Tây A, xã An Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Tân Lộc, Phú Quới, Hội Thành, xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Chợ xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Chợ, Sân Banh xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần ấp Sân Banh, Giồng Bông xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 3, 4, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận xã Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Công ty SAT1–5, SV Solar 1–3, NTCN Bùi Văn Minh – ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp Giồng Bông xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 06/12/2025

08:00 06/12/2025

Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp Hưng Nhơn, Hưng Chánh; một phần ấp Hưng Thạnh, Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Phú Long, Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Ấp Vinh Điền; một phần ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 07/12/2025

08:00 07/12/2025

Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng; một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Ấp Long Nhơn, Long Thạnh, Long An; một phần ấp Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Long Hòa 1, Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa 2; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm

Lý do

08:00 04/12/2025

09:00 04/12/2025

Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 04/12/2025

09:30 04/12/2025

Ấp Quí Bình, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 04/12/2025

09:30 04/12/2025

Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

09:30 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

10:30 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Ấp Quí Bình, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

10:30 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Ấp Quí An, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Ấp Quí Đức B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:10 04/12/2025

15:30 04/12/2025

Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:20 04/12/2025

15:20 04/12/2025

Ấp Quí An, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:20 04/12/2025

15:20 04/12/2025

Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

15:40 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Quí An, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

15:40 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

16:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 05/12/2025

09:00 05/12/2025

Ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 05/12/2025

09:00 05/12/2025

Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 05/12/2025

09:00 05/12/2025

Ấp An Hòa B, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

09:30 05/12/2025

10:30 05/12/2025

Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

09:30 05/12/2025

10:30 05/12/2025

Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

09:30 05/12/2025

10:30 05/12/2025

Ấp An Khương, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

10:40 05/12/2025

11:40 05/12/2025

Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

10:40 05/12/2025

11:40 05/12/2025

Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

10:40 05/12/2025

11:40 05/12/2025

Ấp An Khương, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 05/12/2025

14:00 05/12/2025

Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 05/12/2025

14:00 05/12/2025

Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

13:00 05/12/2025

14:00 05/12/2025

Ấp An Khương, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

14:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

15:40 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

16:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

16:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp

08:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp An Hội A, xã An Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Khu phố Hữu Thành, phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp 2, xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00 06/12/2025

12:00 06/12/2025

Ấp Định Thọ, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Bình Đông A xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Ấp Lương Thuận, Phú Tân, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú An, Phú Trị, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An xã Châu Hòa; ấp Phong Điền, Hòa Bình, Hòa Trị, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa; ấp Chợ, một phần ấp Căn Cứ xã Lương Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Ấp Phong Điền xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

KH: Huỳnh Thị Kim Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Ấp Phú An xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần ấp Long Hiệp, Hưng Nhơn, Nhơn Phú, Đại An, Định Bình, Hòa Thạnh, Long Hòa, Long Vinh – xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Tây Lộc – xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 – 04/12/2025

17:00 – 04/12/2025

Ấp Thành Hoá 1, Chợ Xếp, Hoà Thới – xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 – 04/12/2025

16:30 – 04/12/2025

Ấp Xóm Cối, Ông Thung, Chợ Cũ – xã Phước Mỹ Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 – 05/12/2025

17:00 – 05/12/2025

Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước – xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 – 06/12/2025

16:30 – 06/12/2025

Ấp Vĩnh Trị, Tích Phúc, Tài Đại, Tích Khánh, Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi, Bến Xoài, Cầu Cống – xã Nhuận Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30 – 07/12/2025

17:00 – 07/12/2025

Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An – xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

