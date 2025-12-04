Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 4-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 4-7/12/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 13:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần tổ 8, 9, 11, 13 khu phố Bình Thạnh, phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần tổ 34 khu phố 3, phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Trung Đoàn 895 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Khách hàng Công ty CP Thủy sản Cửu Long, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 16:00 04/12/2025 Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/12/2025 09:30 07/12/2025 Trường THCS Mỹ Nhơn, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 07/12/2025 15:00 07/12/2025 Ấp 8, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp An Hoá, xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 13:00 06/12/2025 Một phần ấp 3, An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Tân Lộc – Vĩnh Hoà – Hội Thành, xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Tân Hoà A, Tân Hoà B, Tân Quới Tây B, Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, Tân Phú Đông A, Tân Phú Đông B, Tân Phú Tây B, Tân Phú Tây A, xã An Định Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Tân Lộc, Phú Quới, Hội Thành, xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Chợ xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Chợ, Sân Banh xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần ấp Sân Banh, Giồng Bông xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 3, 4, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận xã Bình Đại Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Công ty SAT1–5, SV Solar 1–3, NTCN Bùi Văn Minh – ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp Giồng Bông xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 06/12/2025 08:00 06/12/2025 Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp Hưng Nhơn, Hưng Chánh; một phần ấp Hưng Thạnh, Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Phú Long, Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Ấp Vinh Điền; một phần ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp Tân Hưng, Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Phú xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 07/12/2025 08:00 07/12/2025 Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng; một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Ấp Long Nhơn, Long Thạnh, Long An; một phần ấp Tân Hưng xã Châu Hưng; Ấp Long Hòa 1, Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa 2; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng; Ấp Phú Thạnh, một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm Lý do 08:00 04/12/2025 09:00 04/12/2025 Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Ấp Quí Bình, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 09:30 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Ấp Quí Thuận, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 10:30 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Ấp Quí Bình, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 10:30 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Ấp Quí An, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Ấp Quí Đức B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Ấp Quí Thuận B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:10 04/12/2025 15:30 04/12/2025 Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:20 04/12/2025 15:20 04/12/2025 Ấp Quí An, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:20 04/12/2025 15:20 04/12/2025 Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 15:40 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Quí An, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 15:40 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Quí Lợi, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 16:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Quí An Hòa, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 05/12/2025 09:00 05/12/2025 Ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 05/12/2025 09:00 05/12/2025 Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 05/12/2025 09:00 05/12/2025 Ấp An Hòa B, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 09:30 05/12/2025 10:30 05/12/2025 Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 09:30 05/12/2025 10:30 05/12/2025 Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 09:30 05/12/2025 10:30 05/12/2025 Ấp An Khương, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 10:40 05/12/2025 11:40 05/12/2025 Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 10:40 05/12/2025 11:40 05/12/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 10:40 05/12/2025 11:40 05/12/2025 Ấp An Khương, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Ấp Thạnh Khương B, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 13:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Ấp An Khương, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Ấp Quí Đức, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 14:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 15:40 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Ấp An Bình 1, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 16:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Ấp Quí Đức, xã Quới Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 16:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung – hạ áp 08:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp An Hội A, xã An Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Khu phố Hữu Thành, phường Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp 2, xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00 06/12/2025 12:00 06/12/2025 Ấp Định Thọ, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Bình Đông A xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Ấp Lương Thuận, Phú Tân, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú An, Phú Trị, Thới Hòa, Thới Thuận, Thới Trị, Thới An xã Châu Hòa; ấp Phong Điền, Hòa Bình, Hòa Trị, Hòa Thạnh A xã Lương Hòa; ấp Chợ, một phần ấp Căn Cứ xã Lương Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Ấp Phong Điền xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 KH: Huỳnh Thị Kim Duyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Ấp Phú An xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần ấp Long Hiệp, Hưng Nhơn, Nhơn Phú, Đại An, Định Bình, Hòa Thạnh, Long Hòa, Long Vinh – xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Tây Lộc – xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 – 04/12/2025 17:00 – 04/12/2025 Ấp Thành Hoá 1, Chợ Xếp, Hoà Thới – xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 – 04/12/2025 16:30 – 04/12/2025 Ấp Xóm Cối, Ông Thung, Chợ Cũ – xã Phước Mỹ Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 – 05/12/2025 17:00 – 05/12/2025 Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước – xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 – 06/12/2025 16:30 – 06/12/2025 Ấp Vĩnh Trị, Tích Phúc, Tài Đại, Tích Khánh, Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi, Bến Xoài, Cầu Cống – xã Nhuận Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30 – 07/12/2025 17:00 – 07/12/2025 Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An – xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

