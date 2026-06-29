Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừng

Trong cuộc sống, nhiều người từng trải qua cảm giác bị bắt nạt - bị coi thường hoặc bị chèn ép.

Có thể là đồng nghiệp thường xuyên đẩy trách nhiệm sang bạn, người quen lợi dụng sự cả nể để nhờ vả quá mức, hay ai đó luôn dùng lời nói mỉa mai, xem nhẹ cảm xúc của bạn.

Không ít người lựa chọn im lặng và nhẫn nhịn vì nghĩ rằng bao dung sẽ đổi lấy sự tôn trọng. Nhưng thực tế, điều đó đôi khi lại khiến đối phương càng lấn tới.

Theo góc nhìn của tâm lý học, nhiều hành vi bắt nạt tồn tại vì người gây ra tin rằng họ sẽ không phải trả giá. Khi chi phí cho hành vi đó quá thấp, họ càng dễ lặp lại.

Ảnh minh họa

Người thường xuyên bắt nạt bạn thật ra rất sợ bạn thay đổi theo 2 cách này

Tâm lý học: Người hay bắt nạt bạn thật ra rất sợ khi bạn làm được 2 điều này

1. Không còn sợ xung đột khi cần bảo vệ bản thân

Những người thường xuyên bị bắt nạt có một điểm chung: rất ngại xảy ra mâu thuẫn.

Họ sợ mất lòng, sợ tranh cãi, sợ bầu không khí trở nên căng thẳng nên thường chọn cách bỏ qua dù bản thân bị xúc phạm hoặc chịu thiệt.

Chính điều này khiến một số người hiểu rằng bạn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, từ đó ngày càng vượt quá giới hạn.

Điều đó không có nghĩa là nên gây gổ hay phản ứng nóng nảy với mọi chuyện. Thay vào đó, điều quan trọng là biết lên tiếng khi quyền lợi hoặc danh dự của mình bị xâm phạm.

Đôi khi bạn chỉ cần một câu nói rõ ràng như: "Tôi không đồng ý với cách anh/chị nói như vậy" hoặc "Việc này không thuộc trách nhiệm của tôi" cũng đủ để đối phương nhận ra rằng bạn có giới hạn và không dễ bị lấn lướt.

Trong nhiều trường hợp, sự dứt khoát đúng lúc hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cố giữ hòa khí bằng mọi giá.

2. Ngừng mềm lòng với những người nhiều lần làm tổn thương mình

Một tình huống khá phổ biến là sau khi cư xử không đúng, người gây tổn thương lại viện đủ lý do để giải thích hoặc kể về hoàn cảnh khó khăn của mình.

Vì thương người hoặc không muốn căng thẳng kéo dài, nhiều người nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục cho đối phương cơ hội.

Sự cảm thông là một phẩm chất đáng quý. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cũng lưu ý rằng cảm thông cần đi kèm với ranh giới.

Nếu một người liên tục lặp lại hành vi làm tổn thương bạn rồi chỉ xin lỗi hoặc biện minh mà không thay đổi, việc tha thứ vô điều kiện có thể khiến vòng lặp ấy tiếp diễn.

Biết từ chối, giữ khoảng cách hoặc chấm dứt một mối quan hệ độc hại đôi khi không phải là lạnh lùng, mà là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.

Thiện lương không đồng nghĩa với việc chấp nhận bị đối xử tệ

Nhiều người nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự nhẫn nhịn vô điều kiện.

Thực tế, người biết yêu thương bản thân thường cũng là người biết thiết lập ranh giới rõ ràng với người khác.

Bạn có thể cư xử lịch sự, ôn hòa nhưng vẫn kiên quyết khi cần thiết. Bạn có thể cảm thông nhưng không để lòng tốt trở thành cái cớ để người khác lợi dụng.

Trong các mối quan hệ lành mạnh, sự tôn trọng luôn đi kèm với việc cả hai bên đều hiểu và tôn trọng giới hạn của nhau.

Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn cách người khác đối xử với mình. Nhưng mỗi người đều có thể quyết định cách mình phản ứng.

Dám lên tiếng khi bị đối xử bất công và biết giữ ranh giới với những người liên tục làm tổn thương mình không khiến bạn trở nên cứng nhắc. Ngược lại, đó là một phần quan trọng của sự trưởng thành và tự tôn.

Khi người khác nhận thấy bạn biết bảo vệ bản thân, họ cũng sẽ cân nhắc hơn trước khi vượt quá giới hạn.

Nội dung trên dựa trên góc nhìn tâm lý học ứng dụng và kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ. Trong thực tế, hành vi bắt nạt hoặc lạm dụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy không phải mọi trường hợp đều có thể giải quyết chỉ bằng thay đổi cách ứng xử của nạn nhân.

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này GĐXH - Trong môi trường công sở, điều khiến nhiều người khó chịu nhất không phải áp lực công việc mà là những lần bị cấp trên phê bình trước mặt đồng nghiệp. Theo các chuyên gia tâm lý, cãi lại, im lặng chịu trận hay cố thanh minh đều có thể khiến tình hình tệ hơn. Người khôn ngoan thường chọn một cách ứng xử khác để vừa giữ thể diện, vừa bảo vệ tương lai nghề nghiệp.







