Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này

Ba câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng có thể phản ánh tư duy làm việc, kỹ năng giao tiếp và sự chuyên nghiệp – những yếu tố giúp nhiều người tạo dựng niềm tin với cấp trên và mở rộng cơ hội thăng tiến.

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại bỏ qua những điều đơn giản nhất. Thực tế, cuộc sống an yên không đến từ may mắn mà được tạo nên từ những thói quen và kỹ năng mỗi ngày. Chỉ cần học cách kiểm soát cảm xúc, biết buông bỏ và nuôi dưỡng lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.