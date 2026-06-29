Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này
GĐXH - Không chỉ năng lực chuyên môn, cách giao tiếp cũng có thể tạo nên khác biệt trong công việc. Ba câu nói đơn giản nhưng đúng thời điểm sẽ giúp bạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tăng cơ hội được cấp trên ghi nhận.
Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừngThâm cung bí sử - 1 giờ trước
GĐXH - Trong công việc và cuộc sống, không ít người chọn nhẫn nhịn với hy vọng mọi chuyện sẽ yên ổn. Thế nhưng theo góc nhìn tâm lý học, sự nhún nhường không đúng lúc đôi khi lại khiến đối phương càng lấn tới. Điều mà những người thích bắt nạt người khác e ngại nhất lại là hai cách ứng xử rất đơn giản.
4 đặc điểm ở người có khả năng hút tài lộc mạnh hơn người khácThâm cung bí sử - 4 giờ trước
GĐXH - Nếu sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, bạn có nhiều cơ hội thu hút tài lộc, hạn chế rủi ro và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc theo thời gian.
Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc nàyThâm cung bí sử - 4 ngày trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, điều khiến nhiều người khó chịu nhất không phải áp lực công việc mà là những lần bị cấp trên phê bình trước mặt đồng nghiệp. Theo các chuyên gia tâm lý, cãi lại, im lặng chịu trận hay cố thanh minh đều có thể khiến tình hình tệ hơn. Người khôn ngoan thường chọn một cách ứng xử khác để vừa giữ thể diện, vừa bảo vệ tương lai nghề nghiệp.
Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụngThâm cung bí sử - 4 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải ai cũng đối xử với bạn bằng thiện ý. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người thường bị lợi dụng, tổn thương hoặc rơi vào những rắc rối không đáng có vì vô tình để lộ những "điểm yếu" trước mặt tiểu nhân. Muốn tự bảo vệ mình, có 2 điều càng kín đáo càng tốt.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử - 5 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.
Tiến sĩ Mỹ lý giải điều bất ngờ phía sau mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâuThâm cung bí sử - 1 năm trước
Theo các nghiên cứu từ trước tới nay, có những lý do bất ngờ đằng sau mâu thuẫn phổ biến trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt 12 cung hoàng đạo namThâm cung bí sử - 2 năm trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo có những mặt tính cách, tâm lý khác nhau. Do đó, họ cũng xây dựng cho bản thân những hình mẫu lý tưởng về người bạn đời.
Mẹ chồng bị con dâu mới 'chơi khăm' khi đưa ra một loạt yêu cầu nấu mâm cỗ cúngThâm cung bí sử - 2 năm trước
GĐXH - Nhà chồng có giỗ, mẹ chồng gọi con dâu dậy sớm, đưa ra một loạt yêu cầu chuẩn bị mâm cúng giỗ rồi cùng với chị chồng bỏ ra ngoài chơi, không hề dạy bảo hay giúp đỡ.
Chốn yêu thương của Hà (II): Chị em thắm thiếtThâm cung bí sử - 3 năm trước
GiadinhNet-Chính xác như đồng hồ thể thao cứ đến giờ tan trường là Mic chạy ra ngõ đón Việt Hà. Tiếng động cơ xe đạp điện rất nhỏ nhưng Mic vẫn nhận ra từ xa. Đuôi nó vẫy rối rít, mặt nó hớn hở. Rồi nó nhảy tót lên xe của Việt Hà, ngồi chễm trệ phía trước.
Chốn yêu thương của Hà (I): – Món quà đêm cuối nămThâm cung bí sử - 3 năm trước
GiadinhNet- Đang ngồi ăn cỗ giao thừa, bỗng Việt Hà nghe có tiếng một con chó nhỏ đang run sợ kêu phía ngoài cổng sắt. “Mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là may”, Hà ôm chú chó nhỏ vào lòng và quyết định nuôi nó.
Mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt 12 cung hoàng đạo namThâm cung bí sử
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo có những mặt tính cách, tâm lý khác nhau. Do đó, họ cũng xây dựng cho bản thân những hình mẫu lý tưởng về người bạn đời.