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Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này

Thứ hai, 14:05 29/06/2026 | Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không chỉ năng lực chuyên môn, cách giao tiếp cũng có thể tạo nên khác biệt trong công việc. Ba câu nói đơn giản nhưng đúng thời điểm sẽ giúp bạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tăng cơ hội được cấp trên ghi nhận.

Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này - Ảnh 1.

Ba câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng có thể phản ánh tư duy làm việc, kỹ năng giao tiếp và sự chuyên nghiệp – những yếu tố giúp nhiều người tạo dựng niềm tin với cấp trên và mở rộng cơ hội thăng tiến.

Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này - Ảnh 2.3 kỹ năng ai cũng có thể học để sống an yên hơn: Điều thứ 2 giúp nhiều người nhẹ lòng hẳn

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại bỏ qua những điều đơn giản nhất. Thực tế, cuộc sống an yên không đến từ may mắn mà được tạo nên từ những thói quen và kỹ năng mỗi ngày. Chỉ cần học cách kiểm soát cảm xúc, biết buông bỏ và nuôi dưỡng lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

 

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Giải trí
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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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Vòng tay nhân ái
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