Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này
GĐXH - Trong môi trường công sở, điều khiến nhiều người khó chịu nhất không phải áp lực công việc mà là những lần bị cấp trên phê bình trước mặt đồng nghiệp. Theo các chuyên gia tâm lý, cãi lại, im lặng chịu trận hay cố thanh minh đều có thể khiến tình hình tệ hơn. Người khôn ngoan thường chọn một cách ứng xử khác để vừa giữ thể diện, vừa bảo vệ tương lai nghề nghiệp.
Trong môi trường làm việc, việc bị sếp phê bình là một trải nghiệm mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt ít nhất một lần. Tình huống này không chỉ gây áp lực mà còn khiến bạn cảm thấy khó xử trước mặt đồng nghiệp
Khoảnh khắc ấy thường khiến nhiều người nóng mặt, cảm thấy oan ức hoặc bị xúc phạm.
Người thì phản ứng gay gắt để bảo vệ bản thân.
Người lại cúi đầu chịu đựng trong im lặng.
Người khác cố gắng giải thích thật nhanh để chứng minh mình không sai.
Nhưng theo góc nhìn tâm lý học công sở, cả ba phản ứng này đều không phải lựa chọn tối ưu.
Khi bị phê bình công khai, điều sếp muốn đôi khi không chỉ là đúng hay sai
Nhiều nhân viên cho rằng nếu mình đúng thì phải lên tiếng bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, đặc biệt ở những cuộc họp đông người, câu chuyện đôi khi không chỉ nằm ở việc ai đúng ai sai.
Ở vị trí quản lý, cấp trên thường phải duy trì vai trò điều hành và quyền uy trước tập thể. Trong một số tình huống, việc phê bình công khai có thể xuất phát từ áp lực quản lý, mong muốn chấn chỉnh công việc hoặc đơn giản là cảm xúc nhất thời.
Điều đó không đồng nghĩa với việc mọi hành động của lãnh đạo đều đúng. Nhưng nếu phản ứng thiếu kiểm soát ngay tại thời điểm ấy, người chịu thiệt thường lại là nhân viên.
3 cách phản ứng khiến bạn "thua toàn tập"
Cãi lại ngay lập tức
Việc phản bác trước mặt nhiều người có thể khiến cấp trên cảm thấy bị thách thức.
Dù bạn có lý lẽ chính xác đến đâu, cuộc tranh luận công khai cũng dễ biến thành cuộc đối đầu về thể diện.
Kết quả là mâu thuẫn leo thang, còn hình ảnh chuyên nghiệp của cả hai bên đều bị ảnh hưởng.
Im lặng hoàn toàn
Ngược lại, sự im lặng tuyệt đối đôi khi khiến người khác hiểu rằng bạn đang thừa nhận mọi sai sót.
Nếu tình huống kéo dài, đồng nghiệp có thể mặc nhiên cho rằng bạn thực sự yếu kém hoặc thiếu năng lực.
Thanh minh quá nhiều
Nhiều người lựa chọn giải thích ngay tại chỗ với hy vọng làm rõ sự thật.
Nhưng trong bầu không khí căng thẳng, càng giải thích dài dòng càng dễ bị hiểu thành ngụy biện hoặc đổ lỗi.
Khi cảm xúc đang chi phối, rất ít người đủ bình tĩnh để lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
Khi bị sếp phê bình trước đám đông, người khôn ngoan thường làm 2 việc này
1. Bình tĩnh tiếp nhận, không tranh cãi tại chỗ
Những người có kinh nghiệm thường hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là ổn định tình huống. Họ không vội phản ứng cảm tính cũng không cố chứng minh ai đúng ai sai.
Một câu trả lời ngắn gọn như: "Tôi đã ghi nhận ý kiến của anh/chị. Tôi sẽ rà soát lại và báo cáo cụ thể sau cuộc họp" thường hiệu quả hơn rất nhiều so với một bài diễn giải dài.
Cách phản hồi này giúp bạn:Thể hiện sự chuyên nghiệp; không làm căng thẳng leo thang; giữ được sự tự chủ cảm xúc và tránh biến cuộc họp thành nơi tranh cãi cá nhân.
Quan trọng hơn, nó cho thấy bạn đủ bản lĩnh để kiểm soát tình huống thay vì để cảm xúc dẫn dắt.
2. Trao đổi riêng để làm rõ vấn đề
Sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người đã rời đi, đó mới là thời điểm thích hợp để nói về sự thật.
Một cuộc trao đổi riêng tư thường hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tranh luận trước đám đông.
Khi không còn áp lực từ ánh nhìn của tập thể, cả hai bên đều dễ bình tĩnh và lắng nghe nhau hơn.
Bạn có thể:
Trình bày lại diễn biến sự việc.
Làm rõ những điểm bị hiểu nhầm.
Đưa ra dữ liệu hoặc bằng chứng liên quan.
Đề xuất hướng khắc phục nếu thực sự có sai sót.
Trong nhiều trường hợp, cấp trên cũng sẽ nhìn nhận vấn đề khách quan hơn khi không còn chịu áp lực duy trì không khí cuộc họp.
Điều này giúp bạn bảo vệ uy tín cá nhân mà không làm tổn hại mối quan hệ công việc.
Người trưởng thành nơi công sở không thắng bằng tranh cãi
Càng làm việc lâu năm, nhiều người càng nhận ra rằng công sở không phải nơi để thắng thua bằng lời nói.
Một câu tranh cãi thắng trước đám đông chưa chắc mang lại lợi ích lâu dài.
Ngược lại, khả năng kiểm soát cảm xúc, giữ được sự điềm tĩnh và chọn đúng thời điểm để lên tiếng mới là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Cho người khác thể diện không có nghĩa là từ bỏ lòng tự trọng.
Biết lùi một bước đúng lúc cũng không đồng nghĩa với yếu đuối.
Đó là cách để bảo vệ bản thân trong những tình huống mà cảm xúc có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Cách ứng xử của người khôn ngoan khiến ai cũng nể phục
Trong công sở, có những lúc sự thật cần được nói ra, nhưng không phải lúc nào cũng cần nói ra ngay lập tức.
Khi bị cấp trên phê bình trước tập thể:
Đừng phản ứng bằng cơn nóng giận.
Đừng cố thanh minh trong lúc mọi người đang căng thẳng.
Hãy bình tĩnh tiếp nhận và chọn thời điểm phù hợp để trao đổi.
Người khôn ngoan không hơn thua ở vài phút trước đám đông, mà bảo vệ được vị thế của mình trong chặng đường dài phía trước.
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