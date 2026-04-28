Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

Tại xã Hoằng Thanh và phường Sầm Sơn, nhiều nơi tuyến đường bộ ven biển đi qua chưa được triển khai xây dựng.

Tại phường Sầm Sơn, đoạn đường từ trụ sở UBND phường về phía Nam hoàn thành song đoạn ngược lại từ Quốc lộ 47 về phía Bắc vẫn thi công dang dở, gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Thậm chí, để tránh lãng phí đất đai, khi tuyến đường chưa thi công, người dân địa phương tận dụng chính những khu đất đã được giải phóng mặt bằng làm chỗ chăn nuôi gia súc, trồng rau màu.

Nhiều hộ dân tại các xã Hoằng Thanh, Sầm Sơn mong muốn dự án sớm hoàn thành để việc đi lại của họ không phải đi đường vòng cách trở, việc thông thương hàng hóa cũng thuận tiện.

Một đoạn thuộc tuyến đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Theo thông tin Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đoạn tuyến từ TP Sầm Sơn đến huyện Quảng Xương (cũ) dài hơn 12 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 8/2021. Đoạn từ cầu Lạch Bạng 2 đến Khu Kinh tế Nghi Sơn dài 20,1 km với mức đầu tư 2.000 tỷ đồng cũng được đưa vào sử dụng trước năm 2020.

Các đoạn tuyến còn lại vẫn đang thi công ì ạch. Trong đó, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa dài 23,7 km với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng (theo hình thức đầu tư công) được khởi công từ tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025 song xin gia hạn đến tháng 12/2026.

Đoạn Ninh Hải (thị xã Nghi Sơn cũ) đường Bắc Nam 2 dài 10 km thuộc Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đến nay, đoạn này vẫn đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Việc công trình này chưa hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ tới động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Đáng chú ý, đoạn tuyến Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Nghi Sơn có tổng chiều dài 29,9 km, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào cuối năm 2020 theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tuy nhiên, do không bố trí được nguồn vốn, dự án thành phần này chậm tiến độ kéo dài.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với dự án nêu trên. Sau đó, vào cuối năm 2025, dự án được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công, đổi tên thành Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn, với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 3.300 tỷ đồng.

Dự án thành phần còn lại là đoạn tuyến từ xã Tiên Trang đến Khu Kinh tế Nghi Sơn dài hơn 17 km, bao gồm cầu Thạch Châu, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Đến nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với tổng số 11 gói thầu - tổng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu khởi công xây dựng trong tháng 7/2026.

Đoạn từ Quốc lộ 45 tới đại lộ Nam sông Mã thi công chậm tiến độ nhiều năm nay.

Lý giải về việc dự án thi công chậm tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù đã được tỉnh quyết liệt chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân (công tác giải phóng mặt bằng chậm, khan hiếm nguồn cung, biến động giá nguyên liệu, xăng dầu, năng lực nhà thầu suy giảm...) nên các dự án đã phải điều chỉnh thời gian hoàn thành.

Cụ thể, dự án đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2024, hoàn thành cuối năm 2026, dự án tuyến đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn được điều chỉnh thời gian thực hiện của năm 2021 - 2024, kéo dài đến năm 2029.

Đoạn từ phường Hải Lĩnh đến đường Bắc Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023 thành từ năm 2019 đến ngày 31/12/2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, để triển khai thi công các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và đoạn Hải Lĩnh - Bắc Nam 2) tập trung tài chính, khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" xuyên ngày nghỉ, lễ, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh được chấp thuận.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế thực hiện của nhà thầu và quy định hợp đồng đã ký, cương quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ (chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu, bổ sung nhà thầu...) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 2 đoạn tuyến còn lại (đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn) đang được chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo bắt đầu triển khai thi công đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn tháng 8/2026 và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn tháng 10/2026.

Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 129/2010 và chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản 2409/2015. Tại Thanh Hóa, tuyến đường này đi qua các huyện cũ: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và Nghi Sơn, tổng chiều dài 96,2 km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, hiện mới hoàn thành hơn 32 km Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có quy mô đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường tối thiểu 12 m, được chia thành nhiều đoạn tuyến với nhiều dự án thành phần. Các dự án khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông chiến lược vùng duyên hải, kết nối tỉnh Thanh Hóa với cực tăng trưởng phía Đông Bắc và các khu kinh tế, đô thị du lịch duyên hải miền Trung. Đến nay, tuyến đường bộ ven biển qua Thanh Hóa mới hoàn thành 2 đoạn tuyến với chiều dài hơn 32 km, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Các dự án thành phần còn lại với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng vẫn thi công kéo dài.