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Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Thứ năm, 17:19 11/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Hà Nội điều chỉnh Đề án Vùng phát thải thấp hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện - Ảnh 1.Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố, đề nghị thông qua nghị quyết liên quan đến việc triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Theo phương án mới, chỉ các cá nhân thuộc hộ nghèo mới được hưởng hỗ trợ trực tiếp khi chuyển đổi từ xe máy, xe mô tô chạy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. 

Thành phố cho rằng đây là giải pháp mang tính nhân văn, thể hiện sự đồng hành với nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Đối với các nhóm đối tượng chính sách khác như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi hay trẻ em dưới 6 tuổi, hiện đã được hưởng các chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Hà Nội điều chỉnh Đề án Vùng phát thải thấp hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện - Ảnh 2.

Theo phương án mới, chỉ các cá nhân thuộc hộ nghèo mới được hưởng hỗ trợ trực tiếp khi chuyển đổi từ xe máy, xe mô tô chạy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo nội dung tờ trình, thành phố dự kiến bố trí khoảng 1.045 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Về cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Qua quá trình rà soát, cơ quan soạn thảo đề xuất loại bỏ chính sách hỗ trợ tiền mặt cho toàn bộ cá nhân sinh sống trong khu vực Vành đai 1 nhằm bảo đảm sự công bằng trong thực hiện chính sách.

UBND TP Hà Nội cho biết trong quá trình triển khai nghị quyết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn để đề xuất các cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước đó, dự thảo nghị quyết từng đề xuất hỗ trợ rộng hơn đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ hai năm trở lên tại Hà Nội, sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Theo phương án cũ, mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một phương tiện và có thể lựa chọn giữa hai hình thức.

Với hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, người dân được nhận 20% giá trị phương tiện mới nhưng tối đa 5 triệu đồng. Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ lên tới 100% giá trị phương tiện, tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, tối đa 15 triệu đồng.

Ngoài ra, những người đủ điều kiện nhưng không nhận hỗ trợ bằng tiền có thể lựa chọn nhận vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng với giá trị tương đương 5 triệu đồng.

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