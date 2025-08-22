Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Theo thông tin từ Sở Công Thương Thanh Hóa, tính đến hết tháng 7/2025, trên địa bàn tỉnh có 53 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Trong đó, có 48 CCN đang thực hiện đầu tư, 3 CCN bị thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do lỗi của chủ đầu tư và quy hoạch, 1 CCN đang dừng hoạt động.

Nhiều CCN đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Trong số 48 CCN đang thực hiện đầu tư có 2 CCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, thu hút được dự án thứ cấp; 3 CCN đã cơ bản hoàn thành hạ tầng CCN theo giai đoạn, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp vào đầu tư; 2 CCN đã cơ bản đầu tư hoàn thành hạ tầng, đang nộp hồ sơ nghiệm thu dự án để đi vào khai thác; 23 CCN đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đầu tư hạ tầng; 2 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đã và đang tiến hành đền bù GPMB và 16 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa thực hiện GPMB.

Đầu tư hạ tầng CCN và thu hút dự án thứ cấp có chuyển biến rõ rệt.

Cũng theo Sở Công Thương Thanh Hóa, thời gian qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều nhóm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Do đó, so với Quý I/2025 tình hình đầu tư hạ tầng CCN và thu hút dự án thứ cấp có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số CCN có tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm và chưa đạt yêu cầu.

Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN như: một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định; một số huyện (cũ) chưa thực hiện đúng cam kết về thực hiện bồi thường GPMB trước khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy định của pháp luật yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nhiều thủ tục hành chính trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, thời gian thực hiện thủ tục kéo dài trong việc đền bù GPMB, chờ quyết định giá đất, giá tài sản trên đất theo quy định mới... cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đưa các CCN vào hoạt động.

Ngoài ra, một số CCN do quá trình khảo sát trước khi thành lập chưa kỹ về địa hình, địa chất, chưa có phương án đầu tư san lấp, thi công cụ thể dẫn đến sau khi được giao đất, thuê đất chưa thể triển khai đầu tư hạ tầng. Do đó, cần phải thực hiện các thủ tục để xin chủ trương và giấy phép tận thu khoáng sản làm chậm tiến độ hoàn thành hạ tầng, phải điều chỉnh tiến độ...

Trước thực trạng trên, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phải xử lý dứt điểm các vướng mắc, với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn". Đồng thời các đơn vị cấp xã được giao nhiệm vụ rà soát hồ sơ, tập trung đẩy nhanh công tác GPMB và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến tái định cư.

Cần tăng cường quản lý, theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ xây dựng hạ tầng. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Những nỗ lực này nhằm mục tiêu tháo gỡ các "nút thắt", tạo điều kiện thuận lợi cho các CCN hoàn thành đầu tư, sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.