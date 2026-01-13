Làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa đồng ý gia hạn Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư và UBND phường Nam Sầm Sơn làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra chậm trễ.
Tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C). Nguyên nhân do giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2027.
Đồng thời yêu cầu UBND phường Nam Sầm Sơn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc chậm thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1. Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB dự án.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) có tổng chiều dài hơn 2,3km với mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến năm 2025, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn dang dở.
Theo báo cáo giải trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn, nguyên nhân chính của sự chậm trễ đến từ những vướng mắc pháp lý, thay đổi hành chính và đặc biệt là công tác GPMB.
Theo số liệu từ Ban QLDA, trong tổng số 17,2ha cần GPMB, vẫn còn 4,2ha liên quan đến 165 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác GPMB bị chậm chủ yếu do vướng mắc tâm linh (di dời mồ mả tổ tiên), thiếu quỹ đất tái định cư (TĐC) sẵn có để bố trí cho người dân và phải rà soát, điều chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai còn lại.
Bên cạnh những khó khăn từ thực địa, các yếu tố khách quan từ chính sách cũng gây ra sự đình trệ đáng kể như thay đổi về khung pháp lý (Luật Đất đai 2024 có hiệu lực 1/1/2025) và việc tổ chức lại bộ máy chính quyền gây ra sự xáo trộn, đòi hỏi phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB và thiết lập lại các quy trình phê duyệt, chi trả, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.
Theo Ban QLDA, những nguyên nhân chủ quan khiến dự án chưa đạt được mục tiêu ban đầu, trong quá trình triển khai, công tác dự báo khó khăn về GPMB, chuẩn bị quỹ đất TĐC và đề xuất kế hoạch vốn cho các khu TĐC chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa nhu cầu GPMB và khả năng bố trí TĐC...
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông dồn ẩm từ biển vào. Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.
Khi những ‘núi rác’ quá tải trở thành áp lực đè nặng môi trường ở Thanh HóaThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Thanh Hóa đang đối mặt với tình trạng các bãi rác Núi Voi, Sầm Sơn và Đông Nam quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến người dân bức xúc.
Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vongThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 14/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thảm kịch bắt nguồn từ hàng loạt thói quen lái xe tùy tiện, coi thường pháp luật của cả ba tài xế liên quan.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó có sự thay đổi thời tiết khi lại đón không khí lạnhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng mạnh vào buổi trưa, mức nhiệt cao nhất 23-26 độ. Dự báo khoảng ngày 15/1, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn về, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ so với hôm trước.
Tin sáng 14/1: Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới; Ngày nghỉ lễ 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Quản lý đất đai cho biết, theo Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội sổ trắng, sổ xanh được cấp trong giai đoạn 1993-1997 vẫn có giá trị tương đương với sổ đỏ hiện nay...
Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vongThời sự - 1 ngày trước
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một phụ nữ và em nhỏ tử vong.
Hà Nội: Cấm xe tải, xe khách trên nhiều tuyến phố huyết mạch dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của ĐảngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công an TP Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng từ xa và cấm đường trên diện rộng.
Người dân miền Bắc và Hà Nội đón tin vui thời tiết sau những ngày rét lạnh thấu xươngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày lạnh buốt do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc tăng dần, ban ngày trời nắng mạnh, ấm áp.
Tin sáng 13/1: Triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn; Dự báo thời tiết trong 1 tháng tớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có văn bản đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng báo cáo thông tin liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới.
Hà Nội: Dự án đường 'đắt nhất hành tinh' dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc thời gian ấn định, hiện tại, không khí thi công tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ mức nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội từ 11-13 độ.