Tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C). Nguyên nhân do giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2027.

Đồng thời yêu cầu UBND phường Nam Sầm Sơn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc chậm thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1. Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB dự án.

Làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) có tổng chiều dài hơn 2,3km với mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến năm 2025, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn dang dở.

Theo báo cáo giải trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn, nguyên nhân chính của sự chậm trễ đến từ những vướng mắc pháp lý, thay đổi hành chính và đặc biệt là công tác GPMB.

Theo số liệu từ Ban QLDA, trong tổng số 17,2ha cần GPMB, vẫn còn 4,2ha liên quan đến 165 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác GPMB bị chậm chủ yếu do vướng mắc tâm linh (di dời mồ mả tổ tiên), thiếu quỹ đất tái định cư (TĐC) sẵn có để bố trí cho người dân và phải rà soát, điều chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai còn lại.

Bên cạnh những khó khăn từ thực địa, các yếu tố khách quan từ chính sách cũng gây ra sự đình trệ đáng kể như thay đổi về khung pháp lý (Luật Đất đai 2024 có hiệu lực 1/1/2025) và việc tổ chức lại bộ máy chính quyền gây ra sự xáo trộn, đòi hỏi phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB và thiết lập lại các quy trình phê duyệt, chi trả, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Theo Ban QLDA, những nguyên nhân chủ quan khiến dự án chưa đạt được mục tiêu ban đầu, trong quá trình triển khai, công tác dự báo khó khăn về GPMB, chuẩn bị quỹ đất TĐC và đề xuất kế hoạch vốn cho các khu TĐC chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa nhu cầu GPMB và khả năng bố trí TĐC...