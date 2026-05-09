VinFast Green hút tài xế dịch vụ vì mua xe 0 đồng, chạy là có lời

Những "chiến binh cày tiền" vận hành bền bỉ

Chỉ sau hai tuần nhận xe, đồng hồ trên chiếc Herio Green của anh Hoàng Anh, tài xế dịch vụ tại Hà Nội, đã cán mốc 4.400 km.

"Mỗi ngày tôi chạy được khoảng hơn 1 triệu đồng doanh thu. Có hôm chạy xuyên đêm đến sáng, con số lên đến 2 triệu", anh Hoàng Anh chia sẻ.

Với anh, Herio Green đem lại sự thoải mái dù cày hàng trăm km mỗi ngày bởi kích thước gọn gàng, dễ xoay trở trên phố. Khoảng sáng gầm lên tới 160 mm giúp xe đáp ứng mọi điều kiện đường sá khác nhau. Đặc biệt, với công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm, mẫu A-SUV điện của VinFast mang đến chất lượng vận hành vượt trội. Chỉ cần nhấn nhẹ chân ga, xe lập tức có phản hồi, gần như không có độ trễ.

"Tôi mới chạy một chuyến full tải đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chạy tốc độ 110 - 120 km/h nhưng xe vẫn vận hành cực kỳ ổn định, không hề có cảm giác nặng nề, ì ạch", anh Hoàng Anh dẫn chứng.

Không chỉ Herio Green, Limo Green cũng cho thấy năng lực khai thác đường dài khi đồng hành cùng reviewer Phùng Thế Trọng trong hành trình hơn 12.000 km Việt Nam - Lào. Anh Trọng đánh giá hệ thống treo liên kết đa điểm của mẫu MPV 7 chỗ tốt hơn, mang lại trải nghiệm êm ái cho cả người lái lẫn hành khách.

Trong khi đó, "em út" của dòng xe dịch vụ là Minio Green cũng tạo nên sức hút lớn trong giới tài xế. Xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố, Minio Green cho thấy đây là mẫu xe sinh ra cho vận chuyển khách nội đô nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vận hành bền bỉ, phù hợp với các quãng đường ngắn.

Theo reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay), với chiều dài 3.090 mm và chiều rộng chưa đầy 1,5 m, xe xoay trở linh hoạt trong các tuyến phố hẹp. Dù kích thước nhỏ, không gian nội thất vẫn đủ rộng cho người trưởng thành ngồi thoải mái ở hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc giúp Minio Green đáp ứng trọn vẹn một ngày chạy dịch vụ.

Đặc biệt, các mẫu xe trong dải sản phẩm Green của VinFast còn tạo lợi thế cạnh tranh cho tài xế dịch vụ nhờ ưu đãi miễn phí sạc. Riêng các bác tài vận doanh trên nền tảng Green SM còn được miễn phí sạc tới 10/2/2029 không giới hạn số lần. Với chi phí vận hành bằng 0 cùng chi phí bảo dưỡng phải chăng, các tài xế dịch vụ có thể yên tâm khai thác xe với cường độ cao.

Vốn ban đầu 0 đồng, hòa vốn trong hơn 2 năm

Trước đây, rào cản lớn nhất với tài xế muốn mua ô tô chạy dịch vụ là vốn ban đầu và áp lực trả góp. Chương trình hỗ trợ tài chính của VinFast đang tháo nút thắt này khi cho phép tài xế mua các mẫu xe Green mà không cần vốn đối ứng ban đầu.

Limo Green là ví dụ điển hình. Xe có giá niêm yết 749 triệu đồng, với lựa chọn trả góp 0 đồng theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", tài xế có thể nhận xe ngay để đưa vào vận doanh, đồng thời được hưởng lãi suất ưu đãi.

"Trước đây, tôi nghĩ rằng khi mình không đủ vốn thì khó mà chạy dịch vụ được vì nếu vay thì lãi suất cũng rất cao. Giờ VinFast cho mua xe 0 đồng, lãi suất ưu đãi khoảng 7% trong 3 năm đầu thì bớt áp lực hơn hẳn", anh Nguyễn Văn Hòa, một tài xế tại Hà Nội, chia sẻ.

Anh Hòa tính toán, với việc được sạc pin miễn phí và tỷ lệ chia sẻ doanh thu tốt của GSM, thu nhập một ngày của anh có thể đạt 1,5-2 triệu đồng.

"Tính ra nếu tôi trả góp trong 3 năm này thì cả gốc lẫn lãi trong 1 tháng sẽ khoảng 23 triệu đồng, nếu chăm chỉ chạy thì hoàn toàn có thu nhập dư dả, thậm chí hòa vốn sau hơn 2 năm", anh Hòa nói.

Sự kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và chính sách tài chính linh hoạt đang giúp dải xe VinFast Green mở ra cơ hội mới cho tài xế dịch vụ trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng siết chặt và người dùng ưu tiên lựa chọn phương tiện xanh.

VinGroup