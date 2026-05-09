VinFast Green hút tài xế dịch vụ vì mua xe 0 đồng, chạy là có lời
Dải sản phẩm VinFast Green gồm Limo Green, Nerio Green, Herio Green, Minio Green đang thu hút tài xế dịch vụ nhờ chất lượng vận hành "ổn áp", chi phí khai thác tối ưu và chính sách tài chính giúp giảm áp lực vốn ban đầu.
Những "chiến binh cày tiền" vận hành bền bỉ
Chỉ sau hai tuần nhận xe, đồng hồ trên chiếc Herio Green của anh Hoàng Anh, tài xế dịch vụ tại Hà Nội, đã cán mốc 4.400 km.
"Mỗi ngày tôi chạy được khoảng hơn 1 triệu đồng doanh thu. Có hôm chạy xuyên đêm đến sáng, con số lên đến 2 triệu", anh Hoàng Anh chia sẻ.
Với anh, Herio Green đem lại sự thoải mái dù cày hàng trăm km mỗi ngày bởi kích thước gọn gàng, dễ xoay trở trên phố. Khoảng sáng gầm lên tới 160 mm giúp xe đáp ứng mọi điều kiện đường sá khác nhau. Đặc biệt, với công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm, mẫu A-SUV điện của VinFast mang đến chất lượng vận hành vượt trội. Chỉ cần nhấn nhẹ chân ga, xe lập tức có phản hồi, gần như không có độ trễ.
"Tôi mới chạy một chuyến full tải đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chạy tốc độ 110 - 120 km/h nhưng xe vẫn vận hành cực kỳ ổn định, không hề có cảm giác nặng nề, ì ạch", anh Hoàng Anh dẫn chứng.
Không chỉ Herio Green, Limo Green cũng cho thấy năng lực khai thác đường dài khi đồng hành cùng reviewer Phùng Thế Trọng trong hành trình hơn 12.000 km Việt Nam - Lào. Anh Trọng đánh giá hệ thống treo liên kết đa điểm của mẫu MPV 7 chỗ tốt hơn, mang lại trải nghiệm êm ái cho cả người lái lẫn hành khách.
Trong khi đó, "em út" của dòng xe dịch vụ là Minio Green cũng tạo nên sức hút lớn trong giới tài xế. Xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố, Minio Green cho thấy đây là mẫu xe sinh ra cho vận chuyển khách nội đô nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vận hành bền bỉ, phù hợp với các quãng đường ngắn.
Theo reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay), với chiều dài 3.090 mm và chiều rộng chưa đầy 1,5 m, xe xoay trở linh hoạt trong các tuyến phố hẹp. Dù kích thước nhỏ, không gian nội thất vẫn đủ rộng cho người trưởng thành ngồi thoải mái ở hàng ghế sau.
Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc giúp Minio Green đáp ứng trọn vẹn một ngày chạy dịch vụ.
Đặc biệt, các mẫu xe trong dải sản phẩm Green của VinFast còn tạo lợi thế cạnh tranh cho tài xế dịch vụ nhờ ưu đãi miễn phí sạc. Riêng các bác tài vận doanh trên nền tảng Green SM còn được miễn phí sạc tới 10/2/2029 không giới hạn số lần. Với chi phí vận hành bằng 0 cùng chi phí bảo dưỡng phải chăng, các tài xế dịch vụ có thể yên tâm khai thác xe với cường độ cao.
Vốn ban đầu 0 đồng, hòa vốn trong hơn 2 năm
Trước đây, rào cản lớn nhất với tài xế muốn mua ô tô chạy dịch vụ là vốn ban đầu và áp lực trả góp. Chương trình hỗ trợ tài chính của VinFast đang tháo nút thắt này khi cho phép tài xế mua các mẫu xe Green mà không cần vốn đối ứng ban đầu.
Limo Green là ví dụ điển hình. Xe có giá niêm yết 749 triệu đồng, với lựa chọn trả góp 0 đồng theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", tài xế có thể nhận xe ngay để đưa vào vận doanh, đồng thời được hưởng lãi suất ưu đãi.
"Trước đây, tôi nghĩ rằng khi mình không đủ vốn thì khó mà chạy dịch vụ được vì nếu vay thì lãi suất cũng rất cao. Giờ VinFast cho mua xe 0 đồng, lãi suất ưu đãi khoảng 7% trong 3 năm đầu thì bớt áp lực hơn hẳn", anh Nguyễn Văn Hòa, một tài xế tại Hà Nội, chia sẻ.
Anh Hòa tính toán, với việc được sạc pin miễn phí và tỷ lệ chia sẻ doanh thu tốt của GSM, thu nhập một ngày của anh có thể đạt 1,5-2 triệu đồng.
"Tính ra nếu tôi trả góp trong 3 năm này thì cả gốc lẫn lãi trong 1 tháng sẽ khoảng 23 triệu đồng, nếu chăm chỉ chạy thì hoàn toàn có thu nhập dư dả, thậm chí hòa vốn sau hơn 2 năm", anh Hòa nói.
Sự kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và chính sách tài chính linh hoạt đang giúp dải xe VinFast Green mở ra cơ hội mới cho tài xế dịch vụ trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng siết chặt và người dùng ưu tiên lựa chọn phương tiện xanh.
VinGroup
Loại cá siêu rẻ, bán đầy chợ Việt giàu omega3 không kém cá hồiSản phẩm - Dịch vụ - 11 phút trước
GĐXH - Cá hồi xưa nay luôn được biết đến là thực phẩm hàng đầu cung cấp lượng omega3 dồi dào, tuy nhiên có một loại cá giàu omega3 không kém mà giá lại siêu rẻ, bán đầy chợ Việt.
Giá bạc hôm nay 9/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 12 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở ngưỡng ổn định 82 - 83 triệu đồng/kg.
iPhone 15 thường có còn là lựa chọn hợp lý trong hệ sinh thái Apple năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Smartphone cao cấp liên tục ra mắt khiến nhiều người nghĩ rằng phải chi số tiền lớn mới có trải nghiệm tốt. Tuy nhiên, trong hệ sinh thái Apple, iPhone 15 thường vẫn là lựa chọn hợp lý cho học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.
Sedan hybrid giá 237 triệu đồng đẹp sang chảnh, tiêu thụ xăng 2,22L/100 km, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đúng gu chị em sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp kỷ lục chỉ 2,22 lít/100 km – ngang ngửa xe máy tiết kiệm xăng.
Giá vàng hôm nay 9/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 164,50 -167,50 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tăng phiên cuối tuần.
Xe ga 150cc giá 38,5 triệu đồng, trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu thậm chí ở đẳng cấp cao hơn cả SH Mode và Air Blade dù giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision.
Loạn giá sầu riêng, nơi bán vài chục nghìn, nơi lên tới hàng trăm nghìn một kgSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Trên thị trường đang bày bán nhiều loại sầu riêng với đủ các mức giá khác nhau, có nơi treo biển vài chục nghìn đồng, nơi lại bán hàng trăm nghìn đồng/kg.
Những hành vi xác định là trốn thuế từ 1/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây có thể bị xác định là hành vi trốn thuế.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
OPPO Find X9 Ultra với OnePlus 15: Flagship nào sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 5 tối thượng?Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Cuộc so tài hiệu năng giữa OPPO Find X9 Ultra và OnePlus 15 với Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang đến trải nghiệm tốc độ cao, phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình hiện đại.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.