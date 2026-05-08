Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng, thiết kế có gu, trang bị màn LCD, smartkey, cốp rộng, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp chị em công sở

Xe ga động cơ tới 150cc, thiết kế có gu, trang bị màn LCD, smartkey, cốp rộng

Xe ga Yiying Salina 150

Phân khúc xe ga giá rẻ tại châu Á đang ngày càng sôi động khi nhiều hãng xe liên tục tung ra các sản phẩm sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt trang bị hiện đại nhưng mức giá vẫn dễ tiếp cận. Mới đây, một mẫu xe ga 150cc mang phong cách cổ điển đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ ngang nhiều mẫu xe số phổ thông.

Theo thông tin được MotorPlus đăng tải, mẫu xe mới có tên Yiying Salina 150 vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Dù thuộc phân khúc giá rẻ, mẫu xe này vẫn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại cùng thiết kế đậm chất retro – yếu tố vốn thường xuất hiện trên các dòng xe ga cao cấp.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yiying Salina 150 tạo cảm giác quen thuộc nhờ phong cách thiết kế gợi nhớ tới Vespa Sprint 150 i-get. Mẫu xe sử dụng kiểu dáng bo tròn đặc trưng, thân xe mềm mại và nhiều chi tiết mang phong cách cổ điển châu Âu.

Phần đầu xe được trang bị đèn chiếu vuông với phong cách cổ điển

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đa giác thay vì dạng tròn truyền thống. Trong khi đó, đèn hậu được thiết kế theo phong cách lưới tản nhiệt khá lạ mắt, tạo điểm nhấn khác biệt so với nhiều mẫu scooter phổ thông hiện nay.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED, bao gồm cả đèn pha, đèn hậu và đèn báo rẽ trước sau dạng dải. Đây là trang bị ngày càng phổ biến trên các dòng xe tay ga hiện đại nhờ khả năng chiếu sáng tốt hơn và tiết kiệm điện năng.

Không chỉ hướng tới yếu tố thẩm mỹ, Salina 150 còn được hoàn thiện theo phong cách retro khá rõ nét. Xe sử dụng yên bọc da với kiểu tạo hình cổ điển. Dù nhìn bên ngoài có cảm giác tách biệt giữa vị trí người lái và người ngồi sau, thực tế đây vẫn là kiểu yên liền nguyên khối nhằm tăng sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Phong cách thiết kế này giúp Salina 150 hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích vẻ ngoài thời trang nhưng vẫn muốn một mẫu xe có giá dễ tiếp cận.

Mẫu xe này được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số dạng LCD màu kích thước lớn thay cho kiểu analog truyền thống. Giao diện hiển thị hiện đại giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số vận hành trong quá trình di chuyển.

Các nút điều khiển trên tay lái cũng được thiết kế theo phong cách riêng, tạo cảm giác khác biệt so với nhiều mẫu scooter phổ thông giá rẻ hiện nay.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn tích hợp hàng loạt tiện ích vốn thường xuất hiện trên xe ga tầm trung và cao cấp. Trong đó có hệ thống khởi động không cần chìa khóa (smartkey), chìa khóa cảm biến từ xa và chìa khóa cơ dạng gập tích hợp.

Cốp xe rộng và chứa được nhiều đồ tiện ích

Việc sở hữu nhiều công nghệ hiện đại trong khi vẫn duy trì mức giá thấp là yếu tố giúp Salina 150 trở nên nổi bật trên thị trường nội địa Trung Quốc.

Ở phân khúc dưới 30 triệu đồng, không nhiều mẫu xe ga có thể đồng thời sở hữu động cơ 150cc, thiết kế thời trang và danh sách tiện nghi phong phú như vậy.

Không chỉ tập trung vào thiết kế và công nghệ, Yiying Salina 150 còn được trang bị động cơ có dung tích lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông tại Đông Nam Á.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,3cc, cho công suất tối đa 10,59 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với thông số này, Salina 150 được định vị cao hơn nhóm xe ga đô thị 110cc hoặc 125cc phổ biến hiện nay. Mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố cũng như các hành trình dài hơn nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Salina 150 sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng

Về hệ thống khung gầm, Salina 150 sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau đơn. Xe được trang bị phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm kẹp phanh 2 piston nhằm tăng hiệu quả phanh khi vận hành.

Giá xe ga Yiying Salina 150

Giá niêm yết của Salina 150 chỉ khoảng 7.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26,5 triệu đồng. Đây là mức giá khiến nhiều người liên tưởng tới các mẫu xe số phổ thông như Honda Wave, trong khi Salina 150 lại sở hữu động cơ 150cc cùng nhiều tiện nghi vượt trội hơn.

Dù chưa phải mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp nhưng với thiết kế retro bắt mắt, động cơ 150cc cùng loạt trang bị hiện đại, Yiying Salina 150 đang cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt của thị trường xe tay ga giá rẻ: người dùng hiện nay không chỉ quan tâm tới giá bán mà còn đòi hỏi nhiều hơn về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Nếu xuất hiện tại nhiều thị trường Đông Nam Á trong tương lai, mẫu xe này có thể trở thành đối thủ đáng chú ý ở nhóm scooter phổ thông mang phong cách cổ điển.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.