Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yến
GĐXH – Dao động từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng, cá chép, cá mè, cá chim là những loại cá ngon, bổ, tốt cho sức khỏe hợp với túi tiền của nhiều gia đình.
Cá chép, cá mè, cá chim là những loại cá ngon, bổ tốt cho sức khỏe, với giá thành hết sức bình dân, hợp với túi tiền của nhiều gia đình.
1. Cá chép
Hiện trên thị trường cá chép sông có giá dao động từ 100.000 đến hơn 300.000 đồng/kg tùy kích cỡ và tùy địa điểm bán. Cụ thể cá chép sông loại 2-3kg thường có giá khoảng 145.000 - 163.000 VNĐ/kg. Cá chép sông loại 3-5kg thường có giá khoảng 220.000 - 250.000 VNĐ/kg. Cá chép sông loại 5-7kg thường có giá hoảng 280.000 - 330.000 VNĐ/kg. Đặc biệt, cá chép sông loại trên 7kg giá còn có lúc chạm ngưỡng 370.000 VNĐ/kg trở lên.
Lâu nay trên thị trường, loại cá chép giòn cũng được bán khá chạy. Tại Hà Nội, giá của cá chép giòn dao động trong khoảng từ 180.000 đến 270.000/kh tùy thuộc cân nặng cũng như có sự chênh lệch khi bán ở ao bán buôn hay bán lẻ.
Theo Đông y, cá chép có vị ngọt, tính bình và là nguồn cung cấp protein cùng nhiều loại vitamin đa dạng. Cá chép được cho là có tác dụng trị ho, hen suyễn, lợi sữa, lợi tiểu, tiêu phù, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ giàu dinh dưỡng, cá chép thường được mẹ bầu ưa chuộng để bổ sung vào chế độ ăn, đặc biệt là những người gặp tình trạng tiêu chảy, vàng da, bí tiểu hoặc phù nề trong giai đoạn thai nghén.
2. Cá mè
Hiện nay, tùy thuộc vào địa điểm bán như chợ, siêu thị, thời điểm và kích thước cụ thể của cá mà giá bán của cá mè có sự chênh lệch khác nhau. Tuy nhiên, theo khảo sát, trên thị trường hiện nay, cá mè thường có giá rẻ hơn cá chép tùy thuộc vào kích thước mà giá cá có sự thay đổi, dao động từ 35.000 đến 80.000/kg.
Cá mè hoa là loại cá dân dã, giá rẻ nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100 gam thịt cá mè có khoảng 15,3 gam đạm, 2,2 gam chất béo, 82 mg canxi, 18 mg phốt pho, 0,8 mg sắt, 229 mg kali, 4,7 gam carbohydrate cùng nhiều loại vitamin như B1, B2 và vitamin E. Theo y học cổ truyền, cá mè hoa có vị ngọt, tính ôn, rất tốt cho người bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, cao huyết áp, suy thận, đau lưng, đau khớp, gân cốt yếu và tiêu hóa kém do tỳ vị suy hàn.
3. Cá chim
Hiện nay, cá chim được bán rộng rãi ở khắp các chợ, siêu thị, cửa hàng hải sản. Tùy từng thời điểm, giá cá chim có sự chênh lệch khác nhau. Giá cá chim nước ngọt hiện tại dao động từ 50.000 - 150.000/kg. Cá chim biển khó mua hơn và thường có giá đắt hơn một chút, dao động từ 120.000 đến 350.000/kg.
Cá chim, đặc biệt là cá chim trắng, có hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100 gam thịt cá chim chứa 75,2 gam nước, 19,4 gam protein, 185 mg phốt pho, 0,6 mg sắt, 145 mg natri, 263 mg kali, 27 mg vitamin A, 1 mg vitamin C cùng các vitamin nhóm B. Ngoài ra, cá chim còn chứa 5,4 gam lipid, 1,1 gam chất béo, 15 mg canxi và cung cấp khoảng 126 kcal năng lượng. Cá chim giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người suy nhược và có tác dụng giải cảm mạo.
