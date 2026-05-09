Sedan hybrid giá 237 triệu đồng đẹp sang chảnh, tiêu thụ xăng 2,22L/100 km, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đúng gu chị em sẽ về Việt Nam?

SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.

Sedan hybrid đẹp sang chảnh, tiêu thụ xăng 2,22L/100 km

Emgrand i-HEV có mức tiêu thụ xăng thấp khó tin. Ảnh minh họa

Theo công bố của Geely, mẫu Emgrand i-HEV đạt mức tiêu thụ 2,22 lít/100 km trong bài thử nghiệm thực tế trên đường cao tốc tại Hải Nam, Trung Quốc. Con số đã được hãng đệ trình và ghi nhận như một kỷ lục thế giới về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đối với xe hybrid sản xuất hàng loạt.

Mức tiêu thụ này được đánh giá thấp hơn hơn 12% so với các thử nghiệm tương đương của Toyota Prius – mẫu xe vốn được xem là chuẩn mực tiết kiệm nhiên liệu trong nhiều năm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một mẫu sedan phổ thông tiệm cận “kỷ nguyên 2 lít/100 km”.

Giá bán của Emgrand i-HEV rất cạnh tranh. Ảnh minh họa

Trái tim của Emgrand i-HEV là hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm i-HEV, sử dụng cấu trúc động cơ kép P1+P3 kết hợp hệ thống điện tích hợp 11 trong 1. Tổng công suất đạt 230 kW, cao hơn đáng kể so với nhiều hệ hybrid truyền thống.

Động cơ xăng chuyên dụng đạt hiệu suất nhiệt 48,41%. Đây là mức rất cao trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay.

Theo chu trình thử nghiệm WLTC, hệ thống vận hành ở chế độ điện trong hơn 80% thời gian, giúp giảm hơn 27% thời gian hoạt động của động cơ đốt trong so với xe hybrid thông thường.

Xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 66 km/h, tăng tốc 0–30 km/h trong 1,84 giây, phản hồi hệ thống chỉ 10 mili giây. Những thông số này thường chỉ thấy trên xe điện thuần túy.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng kiểm soát tiếng ồn. Geely trang bị công nghệ EOC (Engine Order Cancellation), giúp giảm rung động khi khởi động tới 32,7%, trong khi độ ồn khoang cabin chỉ cao hơn xe điện khoảng 1 dB.

Về độ bền, mẫu xe đã trải qua 15.000 giờ thử nghiệm, tương đương khoảng 4,8 triệu km vận hành thực tế, cùng các bài test khắc nghiệt với chênh lệch nhiệt độ gần 100°C và độ cao tới 4.650 m.

Những con số này cho thấy tham vọng của Geely trong việc đưa công nghệ hybrid lên một chuẩn mực mới, không chỉ tiết kiệm mà còn bền bỉ và vận hành êm ái.

Giá sedan hybrid Emgrand i-HEV

Dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, Emgrand i-HEV vẫn được định vị ở phân khúc sedan phổ thông. Giá bán tại Trung Quốc dao động từ 65.800 đến 71.800 nhân dân tệ (khoảng 237–260 triệu đồng), mức giá được xem là rất cạnh tranh.

Động thái này cho thấy chiến lược của Geely là đưa công nghệ hybrid hiệu suất cao đến gần hơn với người dùng đại chúng, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp.

Hệ thống i-HEV không chỉ xuất hiện trên Emgrand mà còn sẽ được triển khai trên hàng loạt mẫu xe khác của Geely từ năm 2026 như Xingrui, Xingyue L hay Boyue L.

Trong bối cảnh thị trường xe hybrid lâu nay bị chi phối bởi các hãng Nhật Bản, sự xuất hiện của Emgrand i-HEV được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định hình cuộc cạnh tranh, đặc biệt khi Geely kết hợp công nghệ hybrid với trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu suất vận hành.

Được biết, hãng xe có nhà máy 4.000 tỷ tại Việt Nam. Hy vọng trong tương lai mẫu xe trên cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam tăng lựa chọn cho khách hàng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.