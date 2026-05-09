Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 9/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm?

Thứ bảy, 09:24 09/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 164,50 -167,50 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tăng phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (9/5) tại thị trường trong nước không biến đổi, tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch cùng giờ ngày hôm qua. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh ngưỡng giá 164,50 - 167,50 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến cũng diễn ra tương tự như giá vàng SJC. Cụ thể:

Giá vàng nhẫn của DOJI và Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý giữ nguyên giá niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức giá 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm? - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.713,7 USD/ounce với mức tăng 28.1 USD/ounce tương đương 0,6 % so với đầu phiên.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng thế giới tiếp tục dao động ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định hơn khi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và áp lực duy trì lãi suất cao.

Ngoài ra, báo cáo việc làm tháng 4 cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Dù số việc làm mới cao hơn dự báo, mức tăng vẫn thấp hơn giai đoạn trước, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt.

Theo giới phân tích, đây là yếu tố tạo thế giằng co cho vàng. Tốc độ tuyển dụng chậm lại giúp duy trì khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định khiến Fed chưa chịu áp lực lớn phải nới lỏng chính sách sớm.

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu gần như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?

Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ ‘đu đỉnh’ mà không biết

Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ ‘đu đỉnh’ mà không biết

Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay giảm sâu, chị em tranh thủ ‘gom vàng’ nhưng thời điểm này liệu đã thật sự 'bắt đáy'

Giá vàng hôm nay giảm sâu, chị em tranh thủ ‘gom vàng’ nhưng thời điểm này liệu đã thật sự 'bắt đáy'

Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Cùng chuyên mục

Xe ga 150cc giá 38,5 triệu đồng, trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga 150cc giá 38,5 triệu đồng, trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu thậm chí ở đẳng cấp cao hơn cả SH Mode và Air Blade dù giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision.

Loạn giá sầu riêng, nơi bán vài chục nghìn, nơi lên tới hàng trăm nghìn một kg

Loạn giá sầu riêng, nơi bán vài chục nghìn, nơi lên tới hàng trăm nghìn một kg

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Trên thị trường đang bày bán nhiều loại sầu riêng với đủ các mức giá khác nhau, có nơi treo biển vài chục nghìn đồng, nơi lại bán hàng trăm nghìn đồng/kg.

Những hành vi xác định là trốn thuế từ 1/7/2026

Những hành vi xác định là trốn thuế từ 1/7/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây có thể bị xác định là hành vi trốn thuế.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

OPPO Find X9 Ultra với OnePlus 15: Flagship nào sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 5 tối thượng?

OPPO Find X9 Ultra với OnePlus 15: Flagship nào sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 5 tối thượng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Cuộc so tài hiệu năng giữa OPPO Find X9 Ultra và OnePlus 15 với Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang đến trải nghiệm tốc độ cao, phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình hiện đại.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng, thiết kế có gu, trang bị màn LCD, smartkey, cốp rộng, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp chị em công sở

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng, thiết kế có gu, trang bị màn LCD, smartkey, cốp rộng, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp chị em công sở

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Xe ga gây chú ý với thiết kế mang phong cách cổ điện, động cơ 150cc, màn hình LCD, smartkey và giá chỉ khoảng 26 triệu đồng.

Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ghi điểm nhờ giá bán chỉ khoảng 26,5 triệu đồng, đi tới 113 km/lần sạc, sạc nhanh dưới 2,5 giờ và loạt trang bị thực dụng cho đô thị.

Không chỉ đẹp, những sản phẩm này còn giải quyết đúng nỗi lo của phụ nữ trung niên

Không chỉ đẹp, những sản phẩm này còn giải quyết đúng nỗi lo của phụ nữ trung niên

Xu hướng - 20 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ trung niên thường bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm. Nếu trước đây ưu tiên hàng đầu là mẫu mã hay xu hướng, thì hiện nay chị em lại quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm thực sự hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, các món đồ vừa đẹp, vừa giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực việc nhà hay chăm sóc sức khỏe gia đình đang ngày càng được săn đón.

Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yến

Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yến

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH – Dao động từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng, cá chép, cá mè, cá chim là những loại cá ngon, bổ, tốt cho sức khỏe hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ sáng sớm

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ sáng sớm

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yến

Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yến

Giá cả thị trường
Ô tô Honda giảm giá kỷ lục, thấp nhất lịch sử, Honda City, Honda CR-V rẻ hiếm thấy

Ô tô Honda giảm giá kỷ lục, thấp nhất lịch sử, Honda City, Honda CR-V rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top