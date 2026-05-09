Giá vàng hôm nay 9/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm?
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 164,50 -167,50 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tăng phiên cuối tuần.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (9/5) tại thị trường trong nước không biến đổi, tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch cùng giờ ngày hôm qua. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh ngưỡng giá 164,50 - 167,50 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến cũng diễn ra tương tự như giá vàng SJC. Cụ thể:
Giá vàng nhẫn của DOJI và Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý giữ nguyên giá niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn của PNJ tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức giá 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.713,7 USD/ounce với mức tăng 28.1 USD/ounce tương đương 0,6 % so với đầu phiên.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.
Giá vàng thế giới tiếp tục dao động ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định hơn khi kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và áp lực duy trì lãi suất cao.
Ngoài ra, báo cáo việc làm tháng 4 cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Dù số việc làm mới cao hơn dự báo, mức tăng vẫn thấp hơn giai đoạn trước, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt.
Theo giới phân tích, đây là yếu tố tạo thế giằng co cho vàng. Tốc độ tuyển dụng chậm lại giúp duy trì khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định khiến Fed chưa chịu áp lực lớn phải nới lỏng chính sách sớm.
