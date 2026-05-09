Xe ga 150cc giá 38,5 triệu đồng, trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh, rẻ chỉ ngang Vision
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu thậm chí ở đẳng cấp cao hơn cả SH Mode và Air Blade dù giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision.
Xe ga 150cc trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh
Mẫu xe ga QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition 2026 vừa chính thức ra mắt.
Đối với nhiều khách hàng trẻ, khi chọn mua xe, sự tiện lợi là ưu tiên được đưa lên hàng đầu. Phiên bản Hong 150RS Smart Edition vừa ra mắt có thể giải quyết chính xác vấn đề này khi được nhà sản xuất tích hợp hàng loạt các tính năng thông minh, bao gồm bốn phương pháp mở khóa.
Tính năng nhận diện khoảng cách bằng Bluetooth sẽ tự động mở khóa xe khi người dùng tới gần, vì vậy không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ tính năng mở khóa một chạm NFC, được trang bị thẻ NFC chuyên dụng, cho phép mở khóa dễ dàng ngay cả khi không có nguồn điện hoặc kết nối mạng, chỉ bằng một thao tác chạm đơn giản.
Người dùng còn có thể mở khóa từ xa qua ứng dụng và chia sẻ chìa khóa cho người khác. Tính năng mở khóa từ xa cho phép điều khiển xe chỉ với một cú nhấp trên ứng dụng điện thoại, mở khóa ngay cả khi không ở gần xe. Tính năng Hỗ trợ chia sẻ tạm thời chìa khóa điện tử sẽ giúp gia đình và bạn bè có thể mượn xe mà không cần giao chìa khóa vật lý, bảo đảm tính an toàn và tiện lợi. QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition cũng được trang bị thêm một chìa khóa cơ dự phòng. Nhờ vậy, ngay cả trong những tình huống cực đoan, xe vẫn có thể hoạt động bình thường.
Dựa trên phản hồi từ người dùng các phiên bản cũ, QJMOTOR đã thực hiện 8 tối ưu hóa cốt lõi trên Hong 150RS Smart Edition, dẫn đến sự nâng cấp toàn diện từ sức mạnh và khả năng điều khiển đến độ bền. Đầu tiên, giá đỡ ống xả được tối ưu hóa giúp giảm cộng hưởng, dẫn đến giảm rung động khi lái xe và tăng sự thoải mái khi đi đường dài. Cấu trúc thông gió hộp số đã được nâng cấp, tối đa hóa độ ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao và giảm khả năng xảy ra sự cố trong quá trình vận hành vào mùa hè.
Chưa dừng ở đó, hệ thống phanh sau cũng được tối ưu hóa để mang lại cảm giác phanh mượt mà hơn, giúp phanh ổn định và an toàn hơn. Buồng đốt động cơ được tối ưu hóa giúp cải thiện hiệu quả đốt cháy, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu thấp hơn và cung cấp công suất mượt mà hơn.
Hệ thống treo trợ lực có cấu trúc giảm chấn được gia cố, lọc chính xác độ rung của động cơ mang lại trải nghiệm lái xe vượt trội. Chương trình điều khiển ECU đã được hiệu chỉnh lại, giúp cho công suất đầu ra mượt mà và liền mạch, đồng thời việc khởi động và vượt xe khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Cấu trúc thân van tiết lưu được tối ưu hóa giúp phản hồi ga nhạy hơn và điều khiển trực quan hơn. Hệ thống thông minh nền tảng cũng đã được nâng cấp, giúp tương tác mượt mà hơn và chức năng ổn định hơn, loại bỏ hiện tượng giật lag và trục trặc.
Dù giá rẻ ngang Honda Vision, nhưng QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition vẫn được hãng trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi của Bosch và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước, đi kèm với giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, giúp xe vận hành êm ái hơn trên những đoạn đường gồ ghề. Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sử dụng màn hình LCD màu sắc nét, hiển thị đầy đủ những thông tin vận hành quan trọng nhất.
Giá xe ga 150cc QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition
Xe ga 150cc QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition giá chỉ 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,5 triệu đồng). Mức giá này chỉ ngang ngửa Honda Vision, dù mẫu xe QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition mới sở hữu động cơ dung tích lớn hơn hơn cả Honda SH Mode và Air Blade 125.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng, thiết kế có gu, trang bị màn LCD, smartkey, cốp rộng, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp chị em công sởGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga gây chú ý với thiết kế mang phong cách cổ điện, động cơ 150cc, màn hình LCD, smartkey và giá chỉ khoảng 26 triệu đồng.
Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ghi điểm nhờ giá bán chỉ khoảng 26,5 triệu đồng, đi tới 113 km/lần sạc, sạc nhanh dưới 2,5 giờ và loạt trang bị thực dụng cho đô thị.
Loại cá bình dân, giá rẻ, bán đầy chợ Việt bổ ngang tổ yếnGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH – Dao động từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng, cá chép, cá mè, cá chim là những loại cá ngon, bổ, tốt cho sức khỏe hợp với túi tiền của nhiều gia đình.
Diễn biến giá chung cư trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi độngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá chung cư trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu gần như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.
Ô tô Honda giảm giá kỷ lục, thấp nhất lịch sử, Honda City, Honda CR-V rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 5/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Giá bạc hôm nay 8/5: Bạc trong nước chạm đỉnh mới 83 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 82-83 triệu đồng/kg.
Giá USD hôm nay 8/5: Ngân hàng đồng loạt hạ giá mua vào, ngoại tệ tiếp tục suy yếuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá USD hôm nay 8/5, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng thương mại, trong đó giá mua USD được điều chỉnh giảm mạnh hơn chiều bán ra.
Xe ga 110cc giá 21,8 triệu đồng của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha chị em hiện đại sẽ mê mẩnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda sở hữu thiết kế độc đáo và đặc sắc hơn Vision, giá bán siêu rẻ chỉ 21,8 triệu đồng.
SUV cỡ nhỏ giá 184 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị hiện đại, chạy 300 km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ phạm vi di chuyển hơn 300 km mỗi lần sạc và chi phí sử dụng thấp, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị.
Xe máy điện giá 21 triệu đồng đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thách thức thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng.