Xe ga 150cc giá 38,5 triệu đồng, trang bị xịn như Honda SH Mode và Air Blade, có ABS 2 kênh, rẻ chỉ ngang Vision

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision GĐXH - Xe ga Honda SCR125 đang tạo nên cơn sốt tại phân khúc xe tay ga nhờ mức giá cực kỳ rẻ cùng khối động cơ bền bỉ, sản phẩm này chính là giải pháp di chuyển tuyệt vời và gợi nhớ về huyền thoại SCR 110 vang danh một thời.

QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition 2026

Mẫu xe ga QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition 2026 vừa chính thức ra mắt.

Đối với nhiều khách hàng trẻ, khi chọn mua xe, sự tiện lợi là ưu tiên được đưa lên hàng đầu. Phiên bản Hong 150RS Smart Edition vừa ra mắt có thể giải quyết chính xác vấn đề này khi được nhà sản xuất tích hợp hàng loạt các tính năng thông minh, bao gồm bốn phương pháp mở khóa.

Tính năng nhận diện khoảng cách bằng Bluetooth sẽ tự động mở khóa xe khi người dùng tới gần, vì vậy không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ tính năng mở khóa một chạm NFC, được trang bị thẻ NFC chuyên dụng, cho phép mở khóa dễ dàng ngay cả khi không có nguồn điện hoặc kết nối mạng, chỉ bằng một thao tác chạm đơn giản.





QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition cũng được trang bị thêm một chìa khóa cơ dự phòng.

Người dùng còn có thể mở khóa từ xa qua ứng dụng và chia sẻ chìa khóa cho người khác. Tính năng mở khóa từ xa cho phép điều khiển xe chỉ với một cú nhấp trên ứng dụng điện thoại, mở khóa ngay cả khi không ở gần xe. Tính năng Hỗ trợ chia sẻ tạm thời chìa khóa điện tử sẽ giúp gia đình và bạn bè có thể mượn xe mà không cần giao chìa khóa vật lý, bảo đảm tính an toàn và tiện lợi. Nhờ vậy, ngay cả trong những tình huống cực đoan, xe vẫn có thể hoạt động bình thường.





QJMOTOR đã thực hiện 8 tối ưu hóa cốt lõi trên Hong 150RS Smart Edition

Dựa trên phản hồi từ người dùng các phiên bản cũ, QJMOTOR đã thực hiện 8 tối ưu hóa cốt lõi trên Hong 150RS Smart Edition, dẫn đến sự nâng cấp toàn diện từ sức mạnh và khả năng điều khiển đến độ bền. Đầu tiên, giá đỡ ống xả được tối ưu hóa giúp giảm cộng hưởng, dẫn đến giảm rung động khi lái xe và tăng sự thoải mái khi đi đường dài. Cấu trúc thông gió hộp số đã được nâng cấp, tối đa hóa độ ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao và giảm khả năng xảy ra sự cố trong quá trình vận hành vào mùa hè.

Hong 150RS Smart Edition được trang bị động cơ xi-lanh đơn 149cc

Chưa dừng ở đó, hệ thống phanh sau cũng được tối ưu hóa để mang lại cảm giác phanh mượt mà hơn, giúp phanh ổn định và an toàn hơn. Buồng đốt động cơ được tối ưu hóa giúp cải thiện hiệu quả đốt cháy, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu thấp hơn và cung cấp công suất mượt mà hơn.

Hệ thống treo trợ lực có cấu trúc giảm chấn được gia cố, lọc chính xác độ rung của động cơ mang lại trải nghiệm lái xe vượt trội. Chương trình điều khiển ECU đã được hiệu chỉnh lại, giúp cho công suất đầu ra mượt mà và liền mạch, đồng thời việc khởi động và vượt xe khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Cấu trúc thân van tiết lưu được tối ưu hóa giúp phản hồi ga nhạy hơn và điều khiển trực quan hơn. Hệ thống thông minh nền tảng cũng đã được nâng cấp, giúp tương tác mượt mà hơn và chức năng ổn định hơn, loại bỏ hiện tượng giật lag và trục trặc.

Hong 150RS Smart Edition được trang bị động cơ xi-lanh đơn 149cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 16,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút, vượt trội hơn cả Honda SH Mode và Air Blade. Với khối động cơ này, xe có thể tăng tốc từ 0-60 km/h chỉ trong 4,8 giây, giúp việc khởi động và vượt xe trở nên dễ dàng và linh hoạt. Với mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp, chỉ 2,3L/100km và bình xăng 7L, QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition mới có phạm vi hoạt động hơn 300 km.





Dù giá rẻ ngang Honda Vision, nhưng QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition vẫn được hãng trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi của Bosch và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước, đi kèm với giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, giúp xe vận hành êm ái hơn trên những đoạn đường gồ ghề. Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sử dụng màn hình LCD màu sắc nét, hiển thị đầy đủ những thông tin vận hành quan trọng nhất.

Giá xe ga 150cc QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition

Xe ga 150cc QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition giá chỉ 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,5 triệu đồng). Mức giá này chỉ ngang ngửa Honda Vision, dù mẫu xe QJMOTOR Hong 150RS Smart Edition mới sở hữu động cơ dung tích lớn hơn hơn cả Honda SH Mode và Air Blade 125.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.