Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện đẹp hoàn hảo, trang bị ngang xe xăng, đi 113 km/lần sạc, sạc siêu tốc

Bajaj Chetak C25

Trong bối cảnh thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung vào giá rẻ mà bắt đầu nâng cấp mạnh về trải nghiệm. Từ thiết kế, trang bị đến khả năng vận hành, nhiều mẫu xe mới đã tiệm cận tiêu chuẩn của xe tay ga xăng truyền thống. Sự xuất hiện của Bajaj Chetak C25 là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này.

Được định vị là phiên bản dễ tiếp cận trong dòng Chetak, mẫu xe điện mới của Bajaj hướng tới nhóm khách hàng phổ thông – những người cần một phương tiện bền bỉ, tiết kiệm nhưng vẫn đủ tiện nghi cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Với mức giá chỉ khoảng 26,5 triệu đồng khi quy đổi, Chetak C25 nhanh chóng trở thành cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ – tầm trung.

Bajaj Chetak C25 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế retro đặc trưng của dòng Chetak – một trong những yếu tố giúp mẫu xe này tạo dấu ấn trên thị trường. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, Bajaj đã tinh chỉnh nhiều chi tiết để tăng tính thực dụng.

Bajaj Chetak C25 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế retro

Thân xe được chế tạo hoàn toàn bằng kim loại – điểm khác biệt so với nhiều mẫu xe điện giá rẻ sử dụng nhựa. Điều này không chỉ giúp tăng độ bền mà còn mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành. Các đường nét thiết kế được làm tròn mềm mại, kết hợp đèn LED hiện đại giúp xe vừa giữ được nét cổ điển vừa phù hợp xu hướng.

Một trong những điểm đáng chú ý nằm ở không gian sử dụng. Xe sở hữu cốp dung tích khoảng 25 lít – đủ chứa mũ bảo hiểm full-face và nhiều vật dụng cá nhân. Đây là lợi thế lớn trong phân khúc, nơi không phải mẫu xe điện nào cũng tối ưu tốt khả năng chứa đồ.

Ngoài ra, yên xe dài khoảng 650 mm cho phép chở hai người thoải mái, trong khi sàn để chân rộng giúp tăng sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị, đặc biệt với người dùng thường xuyên mang theo đồ cá nhân hoặc hàng hóa nhỏ.

Khác với các mẫu xe điện thiên về hiệu năng, Bajaj Chetak C25 được phát triển theo hướng cân bằng. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa khoảng 2,2 kW – mức không quá cao nhưng đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Khả năng vận hành của xe thiên về sự êm ái và ổn định. Xe không quá mạnh ở nước ga đầu, nhưng bù lại mang đến cảm giác dễ kiểm soát – yếu tố quan trọng với người mới sử dụng xe điện hoặc người dùng phổ thông.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở phạm vi hoạt động. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tới 113 km sau mỗi lần sạc đầy. Điều này cho phép người dùng sử dụng xe trong 2–3 ngày mà không cần sạc lại, phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hàng ngày.

Hệ thống pin NMC được bố trí dưới sàn để chân giúp hạ thấp trọng tâm xe, từ đó cải thiện độ ổn định khi vận hành. Đây là chi tiết kỹ thuật nhỏ nhưng mang lại khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm lái.

Xe đi xa trên 100km/lần sạc.

Một trong những yếu tố khiến Bajaj Chetak C25 trở nên nổi bật là khả năng sạc. Xe hỗ trợ sạc từ 0–80% chỉ trong khoảng 2 giờ 25 phút với bộ sạc 750W. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, đặc biệt với những người sử dụng xe với cường độ cao mỗi ngày.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hướng tới trải nghiệm người dùng: Màn hình LCD màu hiển thị đầy đủ thông tin vận hành; Hệ thống tự động ngắt – khởi động khi dừng; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cụm công tắc thiết kế gọn gàng, dễ thao tác.

Những trang bị này không quá "hào nhoáng" nhưng lại rất thiết thực. Sự xuất hiện của Bajaj Chetak C25 cho thấy một xu hướng rõ ràng: xe điện giá rẻ không còn đơn thuần là phương tiện thay thế, mà đang dần trở thành lựa chọn chính.

Giá xe máy điện Bajaj Chetak C25

Với mức giá khoảng 26,5 triệu đồng, người dùng không chỉ mua một chiếc xe "đủ đi" mà còn có được trải nghiệm gần với xe tay ga xăng: thiết kế đẹp, cốp rộng, vận hành ổn định và chi phí sử dụng thấp.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng di chuyển xanh ngày càng rõ rệt, những mẫu xe như Chetak C25 đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường xe điện. Đây là nhóm sản phẩm giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Ở góc nhìn tổng thể, Bajaj Chetak C25 không phải là mẫu xe mạnh nhất hay công nghệ nhất nhưng lại là một trong những lựa chọn "đúng nhu cầu" nhất trong phân khúc. Và chính điều đó mới là yếu tố quyết định thành công trên thị trường.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.