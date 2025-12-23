Mới nhất
Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Thứ ba, 13:00 23/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 37 phim "Lằn ranh", Vinh liên tục khẳng định bản thân không liên quan tới vụ án mạng của Đặng Đức. Tuy nhiên, kiểm sát viên Thu Hương tiếp tục lấy lời khai của Vinh nhưng không phải về vụ án này. Một doanh nghiệp đã tố cáo Vinh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của họ nhằm phục vụ việc đánh bạc.

Nhưng điểm đặc biệt là Vinh không yêu cầu tiền mặt mà yêu cầu vật liệu xây dựng, trong khi vào thời điểm đó gia đình Vinh không xây dựng công trình nào cả. Trước chất vấn của cán bộ điều tra, Vinh tỏ ra lo lắng. Cuối cùng, anh ta đã khai ra một manh mối quan trọng có liên quan tới Đặng Đức.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc - Ảnh 1.

Vinh đã khai ra manh mối mới có liên quan tới cái chết của Đức. Ảnh VTV

Ngay sau đó, Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra. Nhưng khi biết Vinh giấu một tang vật quan trọng ở nhà mình, Khắc rất sửng sốt. "Có nhầm lẫn gì không? Cậu ta thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi nhưng chưa bao giờ nhờ cất gì", Khắc nói.

Vừa mở cổng, Khắc gặp lại Vinh đang bị công an dẫn giải về nhà mình. Anh thể hiện sự bất ngờ trước vẻ ngoài tiều tụy của Vinh.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc - Ảnh 2.

Khắc bất ngờ khi gặp lại Vinh đang được công an dẫn giải tới nhà mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Nguyệt đã báo cáo với cấp trên về vụ thanh tra, nói cần sớm đưa ra kết luận và các vấn đề tồn tại cô sẽ sớm tiến hành, sau đó đưa vào kết luận cuối. 

"Công tác thanh tra nếu làm đúng tiến độ, ta chỉ có thể làm đến đây. Các vấn đề khác nếu suy xét đến cùng sẽ mất rất nhiều thời gian", Nguyệt nói.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc - Ảnh 3.

Nguyệt báo cáo lãnh đạo về quá trình thanh tra dự án chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Chánh thanh tra Tú thắc mắc khi Nguyệt nói về tiến độ nên đã hỏi lại. Ngay lập tức, Nguyệt lúng túng giải thích về việc chỉ đạo giải quyết sổ hồng cho cư dân Trinh Tam. Cô cũng nhận định dự án này có nhiều vấn đề. Lãnh đạo của Nguyệt cũng nhận ra thái độ của Nguyệt "hơi khác với cô mọi khi".

Vì cứu con gái, Nguyệt đã chấp nhận lời đề nghị của Khắc trong vấn đề thanh tra dự án Trinh Tam. Nhiều khả năng Nguyệt sẽ "mắt nhắm mắt mở" trước những sai phạm của chủ đầu tư, chỉ nêu trong báo cáo một vài vấn đề đã được báo cáo lãnh đạo tỉnh trước đó.

Tập 37 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào lúc 21h ngày 23/12 trên VTV1.

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.

Xã hội
