Vinhomes Royal Island: Điểm hẹn sống thượng lưu, giải trí đỉnh cao tại miền Bắc

Sự hiện diện của hệ tiện ích quy mô lớn, cảnh quan đặc sắc, hạ tầng kết nối đồng bộ cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng đang góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm mới của Hải Phòng.

Đặc quyền sống đẳng cấp của giới tinh hoa đất Cảng

Anh Bùi Đình Đông, cư dân tại Vinhomes Royal Island, cho biết cuộc sống của gia đình đã thay đổi hoàn toàn khi chuyển về đảo Vũ Yên. Nếu trước đó, mỗi kỳ nghỉ đều gắn liền với những chuyến đi xa và phải lên kế hoạch, thì nay các thành viên có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm ngay tại nơi ở.

"Không gian sống yên tĩnh, riêng tư nhưng vẫn có nhiều tiện ích để cả gia đình thư giãn và giải trí là điều tôi trân quý. Sau giờ làm việc, chúng tôi có thể chơi golf hoặc dạo bộ ngắm cảnh, trong khi các con tham gia các hoạt động thể thao như học cưỡi ngựa. Còn bước chân ra sau nhà là chạm ngay vào bãi tắm riêng tư. Cảm giác thư thái ấy giống như đang sống trong một khu nghỉ dưỡng", anh Đông chia sẻ.

Sự hài lòng và tự hào của anh Đông phần nào cho thấy sức hút của đảo Vũ Yên đối với cộng đồng cư dân thành đạt tại Hải Phòng.

Với hệ tiện ích đa dạng và không gian sống giàu trải nghiệm, nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang đến môi trường sống kết hợp trọn vẹn giữa nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng.

Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên mang đến trải nghiệm rèn luyện thể chất và phong thái chuẩn thượng lưu.

Là người yêu thích các môn thể thao đẳng cấp, đặc biệt là golf, anh Phạm Xuân Hưng (cư dân khu Tài Lộc) cho biết một trong những lý do khiến anh gắn bó với Vũ Yên chính là hệ tiện ích hiếm có ngay trong nội khu.

"Trước đây, tôi thường phải bay vào Đà Nẵng, thậm chí Nha Trang, Phú Quốc để trải nghiệm những sân golf chất lượng. Còn bây giờ, sân golf 36 hố nằm ngay cạnh nhà. Thay vì những chuyến đi xa, tôi có thể gặp gỡ bạn bè, đối tác ngay cuối tuần chỉ sau vài phút di chuyển", anh Hưng hào hứng.

Những hố golf được thiết kế trên địa hình tự nhiên độc đáo mang đến trải nghiệm đầy cảm hứng cho cư dân Vinhomes Royal Island.

Đặc biệt, cuộc sống tại đảo càng thêm trọn vẹn nhờ bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10 ha - tiện ích hiếm có tại các khu đô thị hiện nay.

"Chỉ vài phút dạo bộ từ nhà, chúng tôi đã có thể lên du thuyền để ngắm hoàng hôn hay tổ chức những buổi tiệc riêng tư trên sông. Đó không đơn thuần là tiện ích mà là phong cách sống khác biệt", anh Hưng chia sẻ.

Tọa độ giải trí sầm uất, bùng nổ lễ hội mùa hè

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một nơi an cư thượng lưu, Vinhomes Royal Island còn là tâm điểm của chuỗi lễ hội sôi động, nơi cư dân mỗi ngày đều được tận hưởng bầu không khí rực rỡ, trẻ trung và đầy cảm hứng.

Với chị Minh Thư (phường Lê Chân), những đêm đại nhạc hội tại Vinhomes Royal Island là trải nghiệm khó quên.

"Trước đây, để đu idol thì tôi và nhóm bạn thường phải lên Hà Nội hoặc bay vào TP.HCM. Nhưng nay, chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển, chúng tôi đã có thể hòa mình vào không khí cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn khán giả và gặp gỡ thần tượng ngay tại Hải Phòng", chị Thư cho biết.

Biển người đổ về đảo Vũ Yên để hòa mình vào các sự kiện, lễ hội

Bước vào mùa hè 2026, Vũ Yên tiếp tục là tâm điểm giải trí của khu vực với chuỗi sự kiện đặc sắc diễn ra liên tục trong tháng 5 và tháng 6. Khởi đầu cho mùa lễ hội sôi động là Concert "Em Bé Chất" nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, với sự góp mặt của hiện tượng âm nhạc nhí Xệ Xệ cùng Quán quân Rap Việt Double2T.

"Các con tôi háo hức từng ngày để được gặp nghệ sĩ yêu thích. Điều bất ngờ là các bé còn chủ động gom đồ chơi cũ để đổi vé tham dự chương trình. Một hoạt động giải trí nhưng cũng giúp trẻ học cách sẻ chia", chị Minh Trang, cư dân The Miyabi, chia sẻ.

Chuỗi tiện ích quy mô lớn cùng nhịp sống lễ hội sôi động đang góp phần biến Vinhomes Royal Island thành biểu tượng sống mới của Hải Phòng - nơi cư dân không chỉ sở hữu một chốn an cư đẳng cấp mà còn tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và kết nối cộng đồng ngay trước ngưỡng cửa.

Đáng chú ý, Vinhomes đang triển khai chương trình "Ở trước, mua sau" giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ an cư tại Thành phố Đảo Hoàng Gia. Theo đó, khách hàng thuê căn liền kề dưới 135m2 theo chính sách thuê của Vinpearl nếu chuyển đổi sang mua nhà ở, sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán số tiền tương ứng chi phí thuê tính đến thời điểm chuyển đổi hoặc tối đa 12 tháng và không bị phạt cọc hợp đồng thuê.

Khách hàng cũng có thể chọn nhận nhà ngay khi thanh toán 50% và được giãn phần còn lại tới 3 năm.

Đặc biệt, nếu có người thân đang là cư dân Vinhomes Royal Island, khách hàng sẽ được miễn 3 năm phí dịch vụ.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch tài sản. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt tối thiểu bằng 80% giá trị căn. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Chương trình giúp khách hàng trong mọi kịch bản đều có lợi, khi được lựa chọn phương án sở hữu các bất động sản Vinhomes tiềm năng, hoặc bảo toàn được số vàng đã có, cộng thêm phần lãi 10% của số vàng đó.

