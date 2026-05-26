SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 430 triệu đồng.

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng

Ngoại hình trung tính của EX5 EM-i. Ảnh minh họa

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe của Geely cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V e:HEV, BYD Sealion 6 hay Haval H6 HEV. Điểm đáng chú ý là Geely không chọn cách xây dựng EX5 EM-i như một mẫu xe “quá tương lai”, mà hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần sự rộng rãi, tiện nghi và dễ sử dụng.

Về kích thước, EX5 EM-i sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.725 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. Điều này giúp mẫu SUV Trung Quốc nằm trong nhóm xe có cabin rộng hàng đầu phân khúc.

Ngoại hình của xe mang phong cách trung tính với các đường nét bo mềm thiên về tính khí động học. Phần đầu nổi bật nhờ cụm đèn LED thanh mảnh và dải đèn định vị kéo dài. Tay nắm cửa ẩn, đèn hậu nối liền và bộ mâm lớn giúp EX5 EM-i trông hiện đại hơn, dù chưa tạo được cá tính mạnh như một số đối thủ đồng hương.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của EX5 EM-i lại nằm bên trong cabin. Không gian hàng ghế sau rộng rãi là ưu thế dễ nhận thấy ngay từ lần đầu trải nghiệm. Sàn xe gần như phẳng, khoảng để chân thoải mái và độ thoáng trần tốt khiến mẫu SUV này phù hợp với nhu cầu gia đình hoặc những chuyến đi dài.

Geely cũng đưa lên EX5 EM-i nhiều chi tiết thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe điện Trung Quốc đời mới. Màn hình giải trí trung tâm 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, HUD hiển thị kính lái, âm thanh Flyme Sound 16 loa, camera 540 độ hay sạc không dây đều xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.

Dù vậy, cách bố trí điều khiển phụ thuộc nhiều vào màn hình cảm ứng có thể khiến người dùng mất thời gian làm quen. Núm xoay trung tâm đa chức năng chưa thực sự phát huy được tính tiện dụng như kỳ vọng.

Cabin EX5 EM-i rộng hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Ảnh minh họa

Ở khía cạnh an toàn, EX5 EM-i cho thấy tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc. Xe được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn và giảm thiểu va chạm trước/sau.

Điểm khác biệt lớn nhất của EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 262 Nm. Hai phiên bản Pro và Max dùng pin LFP 18,4 kWh cho quãng đường chạy điện khoảng 105 km, trong khi bản Ultra sử dụng pin 29,8 kWh với tầm vận hành thuần điện lên tới 170 km theo chuẩn NEDC.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 3,02 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, trong khi khả năng sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 16–20 phút tùy phiên bản.

Trên thực tế vận hành, EX5 EM-i mang thiên hướng dễ lái và ưu tiên sự êm ái hơn cảm giác thể thao. Mô-tơ điện giúp xe tăng tốc mượt, phản hồi chân ga nhanh ở tốc độ thấp và tạo cảm giác nhẹ nhàng trong đô thị. Hệ thống treo xử lý khá tốt mặt đường xấu, trong khi khả năng cách âm ở mức ổn trong tầm giá.

Xe tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại. Ảnh minh họa

Geely cho biết mẫu xe này được các kỹ sư từ Lotus tham gia tinh chỉnh khung gầm. Dù vậy, với trọng lượng hơn 2 tấn, EX5 EM-i khó có thể mang lại cảm giác lái thể thao thực sự. Xe vẫn xuất hiện độ “bồng bềnh” nhất định khi vào cua nhanh hoặc di chuyển trên đường đèo.

Giá SUV hybird EX5 EM-i

Xét về yếu tố an toàn, Geely EX5 EM-i đạt chứng nhận 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP. Xe được trang bị đầy đủ gói hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ L2 và cấu trúc bảo vệ pin đa lớp, đảm bảo an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình. Tất cả những giá trị vượt trội này được gói gọn trong một biểu giá hấp dẫn: bản Pro giá 789 triệu, bản Max 909 triệu và bản Ultra 969 triệu đồng.

Khung giá này giúp Geely EX5 EM-i không chỉ cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ xe năng lượng mới cùng tầm giá mà còn trực tiếp "phả hơi nóng" vào các dòng xe xăng phân khúc C và D có giá bán thường ở ngưỡng 1,1 - 1,3 tỷ đồng.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hybrid thế hệ mới, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng siêu rẻ, Geely EX5 EM-i thực sự là một "tân binh" mạnh mẽ, sẵn sàng tái định nghĩa chuẩn mực chọn xe của người tiêu dùng Việt trong năm 2026.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.







