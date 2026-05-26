Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Diễn biến giá nhà riêng tại xã Hoài Đức tháng 5/2026
Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 46m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 11,5 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 68,4m2 tại ngõ 43, đường Di Ái, xã Hoài Đức hiện đang được chính chủ rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 102,34 triệu đồng/m2.
Tại đường Di Trạch, xã Hoài Đức, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 37m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 5,9 tỷ đồng, tương đương 159,46 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 15 phút trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.
SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid được xem là phương án dung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chạy điện hàng ngày và sự linh hoạt khi đi đường dài.
Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.
Giá bạc hôm nay 26/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 26/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm nhẹ, xuống ngưỡng 79 triệu đồng/kg.
Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện nâng cấp mạnh về phạm vi hoạt động và khả năng sạc, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, có mức giá siêu rẻ chỉ 163 triệu đồng.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.
Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander rẻ nhất thị trường phù hợp dùng trong gia đìnhGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ hướng tới cả khách hàng gia đình lẫn nhu cầu kinh doanh dịch vụ.
Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 50 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất Agribank cao nhất nhóm Big4, ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.
Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với màn hình TFT chạy Android, tốc độ tối đa 90 km/h, quãng đường tới 146 km/lần sạc và hàng loạt công nghệ thông minh như ô tô.
Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.