Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Diễn biến giá nhà riêng tại xã Hoài Đức tháng 5/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 46m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 11,5 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 68,4m2 tại ngõ 43, đường Di Ái, xã Hoài Đức hiện đang được chính chủ rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 102,34 triệu đồng/m2.

Tại đường Di Trạch, xã Hoài Đức, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 37m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 5,9 tỷ đồng, tương đương 159,46 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

