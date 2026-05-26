Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Thứ ba, 13:57 26/05/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.

Hiện nay xã  Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Diễn biến giá nhà riêng tại xã Hoài Đức tháng 5/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 46m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 11,5 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 68,4m2 tại ngõ 43, đường Di Ái, xã Hoài Đức hiện đang được chính chủ rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 102,34 triệu đồng/m2.

Tại đường Di Trạch, xã Hoài Đức, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 37m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 5,9 tỷ đồng, tương đương 159,46 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá  nhà riêng trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

GĐXH - Hiện nay, dù có giá mềm hơn nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá phòng trọ cho thuê tại 5 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã nhích nhẹ, dao động từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng.

Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Nhà riêng trong ngõ trục đường Đại Lộ Thăng Long tăng vọt

Tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động, nhà riêng trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 15 phút trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV hybrid được xem là phương án dung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chạy điện hàng ngày và sự linh hoạt khi đi đường dài.

Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.

Giá bạc hôm nay 26/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 26/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm nhẹ, xuống ngưỡng 79 triệu đồng/kg.

Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện nâng cấp mạnh về phạm vi hoạt động và khả năng sạc, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, có mức giá siêu rẻ chỉ 163 triệu đồng.

Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander rẻ nhất thị trường phù hợp dùng trong gia đình

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ hướng tới cả khách hàng gia đình lẫn nhu cầu kinh doanh dịch vụ.

Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 50 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất Agribank cao nhất nhóm Big4, ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.

Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với màn hình TFT chạy Android, tốc độ tối đa 90 km/h, quãng đường tới 146 km/lần sạc và hàng loạt công nghệ thông minh như ô tô.

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 32,5 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision khiến chị em mê mẩn

Giá cả thị trường
Giá iPhone 13 Pro cũ rẻ nhất Việt Nam 9,5 triệu đồng, sở hữu màn 120Hz, xịn ngang iPhone 17 Pro

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

