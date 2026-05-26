Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?

Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua

Toyota Vios G đời 2020 với giá bán hiện tại chỉ khoảng 350 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Trước quyết định mua chiếc Toyota Vios G đời 2020 với mức giá khoảng 350 triệu đồng đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo đó, một bộ phận người dùng cho rằng, đây vẫn là “món hời” dành cho những ai cần một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và dễ sử dụng. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại nhận định mức giá này không còn quá hấp dẫn khi thị trường hiện nay đã có thêm nhiều lựa chọn xe mới, thậm chí cả ô tô điện trong cùng tầm tài chính.

Ở chiều ngược lại, nhóm ủng hộ chủ yếu là những người từng sử dụng Vios trong thời gian dài. Họ đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp cùng độ bền vốn là thế mạnh của mẫu sedan nhà Toyota.

Một người dùng cho biết, nếu đúng phiên bản G và có lịch sử sử dụng rõ ràng thì đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dao động khoảng 5,8-6 lít/100 km. Với cường độ sử dụng thông thường, chi phí nhiên liệu mỗi tháng không quá cao, trong khi bảo dưỡng định kỳ cũng khá “dễ chịu”.

Sau 6 năm sử dụng, Toyota Vios G 2020 vẫn còn mới. Ảnh: Tổng hợp





Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, một mẫu xe 5 năm tuổi chưa phải quá cũ nếu được chăm sóc đúng cách. Thậm chí, một chiếc Vios 2020 bảo dưỡng tốt hoàn toàn có thể tiếp tục vận hành ổn định thêm nhiều năm nữa.

Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu của Vios cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số ý kiến cho rằng xe xăng đời cũ sẽ ngày càng tốn nhiên liệu, đặc biệt khi di chuyển thường xuyên trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Tuy nhiên, nhiều chủ xe Vios lập tức phản bác, khẳng định mẫu sedan này vẫn có thể duy trì mức tiêu hao khoảng 5-6 lít/100km nếu xe còn trong tình trạng tốt.

Lựa chọn ô tô giá dưới 350 triệu ở Việt Nam

Nhiều người cho rằng với khoảng 350 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc vay thêm để tiếp cận các mẫu xe điện cỡ nhỏ nhằm giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng về lâu dài.

Hay bên cạnh đó, một số người cho rằng, người có ý định mua xe nên lựa chọn một chiếc hatchback cỡ A mới như Hyundai i10, Toyota Wigo,...

Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.