Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Sáng hôm nay 26/5, thị trường tiền tệ thế giới ghi nhận những diễn biến mới. Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF ghi nhận ở mức 99,03 điểm, trong khi ngày hôm qua vẫn ở mức 99,24 điểm. Cho thấy sức mạnh của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ quốc tế có dấu hiệu cầm chừng

Dù vậy, tỷ giá USD so với 6 đồng tiền chủ chốt phiên mới nhất đang có sự nhích nhẹ. Cụ thể, tỷ giá USD so với đồng EUR đã tăng 0,04%, duy trì ở mức 0,8592 EUR/USD. Tỷ giá USD/GBP cũng đã tăng 0,08%, giao dịch quanh mức 0,7410 GBP/USD cho thấy đồng Đô la Mỹ cũng tăng giá nhẹ so với đồng bảng Anh. Cùng động thái, tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng tăng 0,03% so với đồng Yen Nhật, tỷ giá USD/JPY ở mức 158,96 JPY/USD, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu nhẹ so với USD. Trong khi đó, tỷ giá USD so với đồng Nhân dân tệ lại giảm nhẹ, hiện ở mức 6,7843 CNY/USD.

Đồng USD hiện đang chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ Mỹ. Thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận giúp hạ nhiệt xung đột Trung Đông, qua đó giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu và khả năng mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tuy nhiên, bất đồng quanh vấn đề uranium của Iran vẫn khiến đàm phán tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thận trọng do lo ngại lạm phát còn cao, đặc biệt dưới tác động từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị. Dữ liệu lạm phát Mỹ tăng trở lại cùng ảnh hưởng từ các mức thuế mới khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD duy trì sức mạnh tương đối.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 2 đồng so với phiên trước đó, duy trì ở mức 25.138 đồng/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần hôm nay ở mức 26.395 VND/USD, còn tỷ giá sàn ở mức 23.881 VND/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đồng loạt tăng giá bán. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,134 - 26,394 đồng/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán. Tại VietinBank, giá USD có sự điều chỉnh giảm 10 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán, hiện giữ mức 26.151 đồng/USD - 26.394 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh cũng đồng loạt tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, đang duy trì ở mức 26,164 - 26,394 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 26/05/2026, khảo sát lúc 10h32 phút đã tăng 28 đồng chiều mua vào và tăng 38 đồng chiều bán ra so với giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.378 và bán ra là 26.478 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank giá đồng EUR giảm 46 đồng chiều mua và giảm 48 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,865.97 - 31,440.42 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã giảm 19 đồng chiều mua vào và giảm 19 đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 30.158 - 31.518 đồng/EUR mua vào và bán ra (trong khi giá mua vào và bán ra sáng qua vẫn ở vùng 30.177 - 31.537 đồng/EUR); còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,143 - 31,427 đồng/EUR, giảm 115 đồng chiều mua và giảm 121 đồng chiều bán.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 26/05/2026, khảo sát lúc 10h40 phút đang giảm cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.572 và bán ra là 30.682 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 160.51 - 170.70 đồng/JPY, tăng 29 đồng chiều mua và tăng 31 đồng chiều bán so với giá bán sáng qua (160.22 - 170.39 đồng/JPY); VietinBank giảm về mức 161,29 - 170,79 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra sáng qua đang niêm yết ở vùng 161,45 - 170,95 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen vẫn giao dịch quanh mức 161.24 - 170.28 đồng/JPY, giảm 67 đồng chiều mua vào và tăng 750 đồng so với chiều bán ra so với phiên trước đó.

