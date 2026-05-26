Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Xe ga 150cc sở hữu ABS, TCS như SH 160i

Lingchen Maxi-150, mẫu maxi-scooter mới thuộc phân khúc 150cc vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

Về ngoại hình, Lingchen Maxi-150 là một trong những mẫu xe tay ga 150cc lớn nhất hiện có trên thị trường. Thiết kế tổng thể của nó tương đồng với mẫu maxi-scooter 250cc cùng hãng là Lingchen 009, nên trông không hề giống một chiếc xe 150cc mà gần giống với một chiếc xe tay ga 350cc. Trong thực tế thử nghiệm, Maxi-150 thậm chí còn lớn hơn cả Yamaha TMAX560.

Một khía cạnh đáng ngạc nhiên khác của Lingchen Maxi-150 là các tính năng an toàn. Xe sở hữu phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như Honda SH 160i. Lốp xe bán trơn bảo đảm Lingchen Maxi-150 có khả năng bám đường rất tốt.

Ngoài ra, Maxi-150 mới còn được nhà sản xuất trang bị hệ thống đèn LED toàn phần, đèn pha projector và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD xịn sò. Trên các phiên bản cao cấp, mẫu xe tay ga mới này còn có thêm hệ thống giám sát áp suất lốp, camera hành trình và kết nối T-BOX. Những trang bị tiên tiến này giúp Maxi-150 dù có đứng cạnh Honda Air Blade hay thậm chi cả SH 160i cũng không hề bị lép vế.

Về sức mạnh, Lingchen Maxi-150 sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn 149cc, 4 van, làm mát bằng nước với công suất tối đa 16,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ cho phép Maxi-150 đạt tới tốc độ tối đa 105 km/h, đủ để đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong thành phố và những chuyến đi đường dài. Với bình xăng dung tích lớn 15 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, chiếc xe tay ga của Lingchen có phạm vi di chuyển theo lý thuyết đạt khoảng 600 km khi đổ đầy xăng.

Ngay khi vừa trình làng, mẫu xe này đã nhanh chóng gây chú ý nhờ mức giá khá hấp dẫn, chỉ 12.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 47,8 triệu đồng tiền Việt), nhưng lại sở hữu những trang bị không thể xem thường.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.