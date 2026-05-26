Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hôm nay (26/5/2026) có tới 3 người cùng trúng Vietlott với tổng số tiền lên tới gần 90 tỷ đồng

Thứ ba, 19:03 26/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị lên tới gần 90 tỷ đồng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 26/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 26/5/2026, Vietlott xác nhận đã có 3 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01350. Trong đó có 1 người trúng Jackpot 1 và 2 người trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng lần lượt là: 83,319,176,100 đồng (đối với Jackpot 1) và 2,978,682,275 (đối với Jackpot 2).

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 01-14-15-19-23-34 | 29.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 32 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1,414 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 25,901 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Hôm nay (26/5/2026) có tới 3 người cùng trúng Vietlott với tổng số tiền lên tới gần 90 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 26/5/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 1 sẽ phải nộp lần lượt là hơn 8 tỷ đồng và 2 người chơi trúng Jackpot 2 sẽ nộp gần 300 triệu đồng/người tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 16/4, giải Jackpot của xổ số Power 6/55 trị giá gần 92 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 24/5 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 36 tỷ đồng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Hôm nay (26/5/2026) có tới 3 người cùng trúng Vietlott với tổng số tiền lên tới gần 90 tỷ đồng - Ảnh 3.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ VietlottMột nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồngHôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/5/2026

Cùng chuyên mục

Vinhomes Royal Island: Điểm hẹn sống thượng lưu, giải trí đỉnh cao tại miền Bắc

Vinhomes Royal Island: Điểm hẹn sống thượng lưu, giải trí đỉnh cao tại miền Bắc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Chỉ sau vài năm đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island đã khẳng định vị thế của một tâm điểm an cư đẳng cấp cho giới thượng lưu đất Cảng.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 27/5/2026: Nhiều xã, phường sáng sớm đã bị mất điện, có nơi kéo dài 10 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 27/5/2026: Nhiều xã, phường sáng sớm đã bị mất điện, có nơi kéo dài 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 27/5. Theo đó, nhiều khu dân cư nội đô sẽ nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện cả ngày dài.

Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?

Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Toyota Vios G đời 2020 được rao bán với giá khoảng 350 triệu đồng đang gây nhiều tranh cãi về mức độ “đáng tiền” ở thời điểm hiện tại.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 26/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV hybrid được xem là phương án dung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chạy điện hàng ngày và sự linh hoạt khi đi đường dài.

Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26 - 31/5/2026: Khu vực cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26 - 31/5/2026: Khu vực cúp điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top