Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD, hướng tới chuyển giao một số công nghệ trong sản xuất vắc xin, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và hỗ trợ các chương trình, mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Kế hoạch hợp tác được xây dựng trên nguyên tắc cùng phát triển, phát huy thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực vắc xin, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tiên tiến, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

VNVC hiện sở hữu hệ thống tiêm chủng với gần 300 trung tâm toàn quốc, cung cấp hơn 60 loại vắc xin và sinh phẩm, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin VNVC, cho biết, gần 10 năm qua, VNVC đã hợp tác chặt chẽ và nỗ lực cùng MSD đưa nhiều loại vắc xin đến với trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Tiếp nối những thành công ý nghĩa đó, VNVC và MSD quyết định tiến tới chiến lược hợp tác bền vững thông qua kế hoạch chuyển giao một số công nghệ trong sản xuất vắc xin nhằm hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và tự chủ y tế.

Người dân được tiêm chủng an toàn, chất lượng cao tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Mộc Thảo.

"Chúng tôi xác định sản xuất vắc xin là chiến lược đầu tư dài hạn, đòi hỏi nguồn lực lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản trị chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Với quyết tâm đó, VNVC đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin hiện đại, chuẩn bị nền tảng công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, sẵn sàng cho lộ trình tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến.

Kế hoạch hợp tác với MSD đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược này, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản trị chất lượng quốc tế, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vắc xin toàn cầu, góp phần chủ động nguồn cung, mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia", ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vắc xin tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng nhà máy vắc xin và sinh phẩm hiện đại với các thiết bị hiện đại trên thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Nhà máy dự kiến đầu tư giai đoạn 1 gần 3.000 tỷ đồng, đi vào sản xuất vắc xin từ 2028 để có sản phẩm thương mại hoá từ 2029.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm - Ảnh: VNVC

Nhà máy được đầu tư các công nghệ hiện đại như robot, hệ thống chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc (No Touch Transfer), công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước, giúp hạn chế can thiệp trực tiếp của con người, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và nâng cao độ chính xác trong sản xuất. Với công suất thiết kế 120 triệu liều/năm, nhà máy có khả năng sản xuất nhiều dạng thành phẩm như lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm, hướng tới đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Từ phía VNVC, Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD cho biết: "Với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, MSD kỳ vọng sẽ đóng góp những thế mạnh của công ty vào mối quan hệ hợp tác dự kiến này. Chúng tôi đồng thời đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. Thông qua việc kết hợp thế mạnh của hai bên, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam".

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tiếp lãnh đạo MSD và VNVC, nghe báo cáo về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vắc xin tại Việt Nam. Hoan nghênh kế hoạch hợp tác, Phó Thủ tướng đề nghị hai doanh nghiệp sớm cụ thể hóa lộ trình, hướng tới chuyển giao công nghệ lõi, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm mới, không chỉ dừng ở sản xuất, đóng gói.

Đánh giá VNVC là doanh nghiệp "tiên phong, nỗ lực và rất năng động", Phó Thủ tướng kỳ vọng VNVC tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần phát triển công nghiệp vắc xin trong nước; đồng thời khuyến khích MSD nghiên cứu đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin công nghệ cao tại Việt Nam, hướng tới phục vụ thị trường trong nước và khu vực.

Lan Hương (VNVC)



