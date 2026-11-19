Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 10 độ

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại Hà Nội, từ ngày 19/11 đến ngày 21/11 trời nhiều mây có mưa nhỏ, sau không mưa. Trời rét, mức nhiệt dao động từ 16-22 độ. Từ ngày 22/11 trời có nắng trở lại, nhiệt độ ban ngày tăng lên 25 độ, nhiệt độ ban đêm vẫn ở ngưỡng rét 17 độ.

Miền Bắc bước vào đợt mưa rét. Ảnh TL

Lập 5 đoàn kiểm tra giá cước vận tải tại nhiều địa phương

Theo An ninh Thủ đô, Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Theo quyết định, đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm Trưởng đoàn, cùng các chuyên viên của Vụ và đại diện sở xây dựng các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế.

Trong tháng 11 và 12/2026, đoàn sẽ làm việc tại Sở xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn các địa phương nêu trên. Quyết định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế, trưởng đoàn có thể điều chỉnh, bổ sung địa phương, đơn vị làm việc và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Bến xe Mỹ Đình trên địa bàn TP Hà Nội.

22 học sinh nhập viện sau khi mua nước từ bên ngoài vào trường uống

Theo SK&ĐS, ngày 18/11, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, một số học sinh lớp 7A3 mua nước uống từ bên ngoài, mang vào lớp và cất trong ba lô để sử dụng.

Sau khi uống, nhiều học sinh trong lớp xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói. Phát hiện sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa các em đến phòng y tế để kiểm tra, sơ cứu ban đầu, đồng thời chuyển 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám.

Đại diện Trung tâm Y tế Hương Khê xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An với các biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Sau khi được thăm khám và chăm sóc y tế, sức khỏe của các học sinh hiện đã ổn định.

Nguyên nhân khiến các học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi uống nước đang được xác minh, làm rõ.

Trường THCS Chu Văn An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TL.

Đường dây phát tán 35.000 phim lậu bị triệt phá

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Văn S. (SN 1995, trú TP Quảng Ninh) và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2022, S. được một người Trung Quốc thuê xây dựng, quản lý và vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với mức thù lao 100-150 triệu đồng/tháng. Để thực hiện, S. được cấp quyền quản trị nhiều tên miền, máy chủ đặt ở nước ngoài và mã nguồn phục vụ hoạt động của website. S. thuê thêm 6 người tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện các công đoạn tìm kiếm, thu thập phim từ nhiều nguồn trên internet, dịch phụ đề, tải dữ liệu lên máy chủ và cập nhật lên website.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đã xây dựng kho dữ liệu với hơn 35.000 bộ phim, tương ứng hơn 420.000 tệp dữ liệu thuộc nhiều thể loại, quốc gia. Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng trong nước đã nhận tổng cộng hơn 6 tỷ đồng từ người thuê ở nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa.

Cơ quan điều tra tống đạt các Quyết định khởi tố bị can Lê Văn S. (áo trắng) và Nguyễn Trường G. (áo đen). Ảnh: CAHT.

Công an thông tin vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn ở phòng làm việc

Theo VTC News, Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) dùng súng bắn ông N.M.C. (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai), khi ông C. đang ở trụ sở công ty. Ông C. bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, tự bắn vào đầu nhằm tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Phát hiện sự việc, người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, Tuấn đã tử vong. Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin sáng 13/11: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh; giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục đón không khí lạnh gây mưa và duy trì trời rét trong những ngày tới.



