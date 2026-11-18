Con trai mang quốc tịch nước ngoài về nhà không khai báo tạm trú, mẹ bị xử phạt
GĐXH - Mới đây, một người mẹ ở tỉnh Hưng Yên bị Công an xã xử phạt khi có con trai mang quốc tịch nước ngoài về lưu trú nhưng gia đình không khai báo tạm trú.
Ngày 18/11, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp không khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đáng chú ý, người bị phạt là mẹ đẻ, còn người mang quốc tịch nước ngoài về nhà mẹ, cư trú là con trai.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 13/11, Công an xã Vũ Quý phát hiện tại địa bàn có người nước ngoài tới cư trú nhưng cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú. Sau đó, Tổ công tác Công an xã đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý cư trú.
Quá trình kiểm tra xác định, tại hộ gia đình bà N.T.L (SN 1970, trú tại thôn 12, xã Vũ Quý) có anh N.V.H (SN 1991, quốc tịch Đức, anh H. là con đẻ bà L.) đang lưu trú từ ngày 10/11/2026 đến ngày 13/11/2026, nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.
Sau đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L, với số tiền 4 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài được quy định.
Công an xã Vũ Quý khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú.
Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Tuyển sinh Đại học 2027: Điều chỉnh "điểm sàn" ngành giáo viên, pháp luật và sức khỏeGiáo dục -
Từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy định điều kiện xét tuyển đầu vào với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành đặc thù.
Hà Nội công bố 28 nhà ga metro ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị, kết nối thẳng tới Bắc Ninh, Hưng YênXã hội -
GĐXH - UBND các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang tổ chức công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Quy hoạch Phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị (số 1, 2, 8, 10 và 14), trong đó đề xuất 28 nhà ga ưu tiên triển khai với nhiều điểm kết nối trực tiếp sang Bắc Ninh và Hưng Yên.
Sắp kiểm tra giá cước vận tải tại nhiều tỉnh thành, chấn chỉnh tình trạng 'xăng giảm, cước không giảm'Thời sự -
GĐXH - Trong hai tháng cuối năm, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp làm việc tại nhiều địa phương, bến xe và doanh nghiệp vận tải nhằm đối chiếu giá kê khai với giá thu thực tế, kiên quyết ngăn chặn tình trạng giá cước "tăng nhanh, giảm chậm" theo biến động xăng dầu.
Đường dây phát tán 35.000 phim lậu bị triệt pháPháp luật -
GĐXH - Hai đối tượng vận hành website phát tán trái phép hơn 35.000 bộ phim, chia sẻ dữ liệu cho hàng nghìn website khác và nhận hơn 6 tỷ đồng.
Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã vì đánh bạc mùa World CupThời sự -
GĐXH - Liên quan đường dây cá độ World Cup 2026, ông Trịnh Đức Hùng bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa).
Cụm công nghiệp HANIP 1: Hà Nội mở thêm hơn 71ha không gian sản xuất tập trung cho doanh nghiệpThời sự -
Với quy mô 71,3ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.626 tỷ đồng, Cụm công nghiệp HANIP 1 được kỳ vọng sẽ bổ sung kịp thời nguồn cung mặt bằng mới tại phía Nam Hà Nội, đáp ứng đa dạng nhu cầu dịch chuyển và mở rộng sản xuất đang rất cấp thiết của các doanh nghiệp.
Những lời chúc hay, ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11Giáo dục -
GĐXH - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mỗi lời chúc ý nghĩa là một món quà tinh thần vô giá gửi đến những người thân, bạn bè đã và đang làm công tác giáo dục. Dưới đây là những lời chúc hay, ý nghĩa gửi đến thày cô giáo nhân ngày đặc biệt này.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh tràn về, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng là 16 độ.
Hà Nội đề xuất mở 2 tuyến buýt mini chạy trong vùng lõi Hoàn Kiếm, người dân đi lại thuận tiện, an toàn và tiết kiệmXã hội -
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét chủ trương mở mới 2 tuyến mini buýt điện kết nối khu vực Vành đai 1 với các điểm trung chuyển.
Hà Nội: Toàn cảnh hồ điều hòa Phú Đô nhìn từ trên caoĐời sống -
GĐXH - Với diện tích hơn 36ha, hồ điều hòa Phú Đô là một trong những công trình hạ tầng thoát nước quy mô lớn tại phía Tây Hà Nội. Sau thời gian thi công, diện mạo công trình đang dần thành hình, nhiều đoạn kè đã hoàn thiện, song một số khu vực ven hồ vẫn còn ngổn ngang đất đá, máy móc thi công.