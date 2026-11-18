Ngày 18/11, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp không khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đáng chú ý, người bị phạt là mẹ đẻ, còn người mang quốc tịch nước ngoài về nhà mẹ, cư trú là con trai.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 13/11, Công an xã Vũ Quý phát hiện tại địa bàn có người nước ngoài tới cư trú nhưng cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú. Sau đó, Tổ công tác Công an xã đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý cư trú.

Công an xã Vũ Quý làm việc với bà N.T.L. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra xác định, tại hộ gia đình bà N.T.L (SN 1970, trú tại thôn 12, xã Vũ Quý) có anh N.V.H (SN 1991, quốc tịch Đức, anh H. là con đẻ bà L.) đang lưu trú từ ngày 10/11/2026 đến ngày 13/11/2026, nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L, với số tiền 4 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài được quy định.

Công an xã Vũ Quý khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú.

Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.