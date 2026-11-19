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Ai được ưu tiên tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm 2027?

Theo trang thông tin Ủy ban bầu cử TPHCM, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM đã ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao, đồng thời nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ.

Theo Kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2027 tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của công dân nhập ngũ; ưu tiên tuyển chọn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước; con em cán bộ, đảng viên và con em đồng bào dân tộc thiểu số; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Căn cứ chỉ tiêu năm 2026, các địa phương chủ động triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Dự kiến chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2027 tăng 10% so với năm 2026. Chỉ tiêu chính thức sẽ được giao cụ thể cho các địa phương theo quy định.

Việc trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân dự kiến hoàn thành trước ngày 30/01/2027. Lễ Giao nhận quân dự kiến tổ chức vào cuối tháng 02/2027.

Đối tượng tuyển chọn, gọi nhập ngũ là công dân nam đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đối với công dân nữ, việc tuyển chọn thực hiện theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, trong đó chú trọng công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên.

Công dân được gọi nhập ngũ phải có lý lịch rõ ràng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ và có trình độ văn hóa phù hợp.

Lưu ý: Để thuộc diện được ưu tiên xét tuyển, các đối tượng trên vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc của mùa tuyển quân năm 2027 theo quy định.

Những nhóm đối tượng có trình độ học vấn cao, tay nghề kỹ thuật, cán bộ công chức được ưu tiên đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: LP

Các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16, cùng các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển quân hằng năm được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng và an toàn.

Công tác tuyển quân, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguồn nhập ngũ (đăng ký, rà soát, phúc tra).

Bước 2: Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bước 3: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Bước 4: Xác minh tiêu chuẩn chính trị, thâm nhập công dân.

Bước 5: Xét duyệt công dân nhập ngũ, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 6: Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân; nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số giữa địa phương và đơn vị nhận quân.

Bước 7: Giao quyết định gọi nhập ngũ, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, gặp mặt, tặng quà, động viên công dân nhập ngũ.

Bước 8: Tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Bước 9: Theo dõi phúc tra sức khỏe, thực hiện bù đổi.

Bước 10: Tổng kết, rút kinh nghiệm và xử lý vi phạm.

Top những ngành nghề trình độ cao đẳng, đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định về trình độ cao đẳng, đại học khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội gồm:

- Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; An ninh, an toàn mạng;

- Luật Dân sự và tố tụng dân sự; Luật Hình sự và tố tụng hình sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế;

- Khoa học môi trường; Khí tượng học; Thủy văn; Hải dương học;

- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Anh; Pháp; Nga; Đức; Trung Quốc; Nhật Bản; Hàn Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á;

- Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Công nghệ điện ảnh - truyền hình; Bảo tàng; Quay phim; Thiết kế âm thanh - ánh sáng; Múa; Thanh nhạc; Nhạc cụ; Nhiếp ảnh;

- Văn thư - Lưu trữ;

- Thể dục thể thao;

- Tài chính; Kế toán;

- Chế biến lương thực, thực phẩm;

- Y đa khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Kỹ thuật hình ảnh; Xét nghiệm; Dược học; Hóa dược; Điều dưỡng, Răng - Hàm - Mặt;

- Xây dựng; Kiến trúc; Cơ khí; Điện, Điện tử và Viễn thông; Hóa học, Trắc địa; Vật liệu;

- Phòng cháy chữa cháy.

5 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin liên quan những quyền lợi, chính sách công dân được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2027.