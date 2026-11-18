Sắp kiểm tra giá cước vận tải tại nhiều tỉnh thành, chấn chỉnh tình trạng 'xăng giảm, cước không giảm'
GĐXH - Trong hai tháng cuối năm, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp làm việc tại nhiều địa phương, bến xe và doanh nghiệp vận tải nhằm đối chiếu giá kê khai với giá thu thực tế, kiên quyết ngăn chặn tình trạng giá cước "tăng nhanh, giảm chậm" theo biến động xăng dầu.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ tại một số địa phương.
Theo kế hoạch, trong tháng 11 và tháng 12/2026, đoàn sẽ trực tiếp làm việc với các Sở Xây dựng, các bến xe cùng một số đơn vị kinh doanh vận tải có mức kê khai tăng giá cước cao. Căn cứ tình hình thực tế, trưởng đoàn có quyền điều chỉnh, bổ sung địa phương hoặc đơn vị kiểm tra và sẽ thông báo trước hai ngày làm việc.
Trọng tâm của đợt kiểm tra lần này là đánh giá sát sao tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm cả tình hình bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại từng địa phương. Đoàn công tác sẽ rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; đối chiếu nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ trùng khớp giữa giá kê khai, giá niêm yết với mức giá bán vé, thu cước thực tế.
Bên cạnh đó, các địa phương phải thống kê đầy đủ danh sách đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng, giảm giá cước trên địa bàn để phục vụ công tác đánh giá hiệu quả điều hành.
Đối với các doanh nghiệp có điều chỉnh tăng giá cước, Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kê khai giá của hai kỳ liên tiếp gần nhất để đoàn công tác đối chiếu tại các bến xe và đơn vị vận tải. Song song với việc kiểm tra, đoàn cũng sẽ ghi nhận những vướng mắc thực tế tại cơ sở nhằm tổng hợp kiến nghị báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét giải quyết.
Động thái quyết liệt này được triển khai ngay sau khi Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các Cục chuyên ngành gồm Đường bộ, Hàng hải và Đường thủy, Hàng không, Đường sắt Việt Nam cùng Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, qua nhiều kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu trong nước duy trì xu hướng giảm rõ rệt.
Đây là cơ sở quan trọng để kiểm soát lạm phát, giảm áp lực chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Do đó, Bộ yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc đồng bộ, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng lúc giá xăng dầu tăng để đẩy giá cước lên cao, nhưng khi giá nhiên liệu giảm lại chây ỳ, không điều chỉnh giảm tương ứng.
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