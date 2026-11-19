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Thời tiết Hà Nội thế nào do ảnh hưởng không khí lạnh?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa dông, trời rét.

Không khí lạnh đã tràn miền Bắc, nhiều nơi có mưa dông. Lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Có mưa cùng gió Đông Bắc thổi mạnh, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, rét cả ngày. Mức nhiệt thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ trong ngày khoảng từ 19-22 độ.

Dự báo đến thứ Sáu (20/11), một đợt không khí lạnh lại tăng cường xuống khiến miền Bắc lại có mưa rét, nhiệt độ giảm xuống còn từ khoảng 16-20 độ.

Gió Đông Bắc của không khí lạnh gây mưa lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Từ chiều nay, vùng mưa lớn dịch xuống phía Nam, mở rộng từ Quảng Trị trở vào phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến từ chiều nay đến ngày 21/11 từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Về nhiệt độ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Mức nhiệt dao động từ 22-28 độ.

Từ Đà Nẵng trở vào Lâm Đồng, đan xen có khoảng nắng, nhiệt độ từ 30-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh từ sáng đến chiều. Tại phường Bến Thành (TPHCM) và nhiều phường sẽ có nắng nóng 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Thủ đô Hà Nội trời rét với mức nhiệt thấp nhất từ 16-18 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/11 đến ngày 20/11:

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 19/11 phía Bắc trời chuyển lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/11 đến ngày 28/11:

- Bắc Bộ: Khoảng đêm 23-25/11 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Đêm 20-21/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; sau đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi. Trời rét đêm 20-21/11.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm 20-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc trời lạnh đến khoảng ngày 21/11.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh tràn về, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng là 16 độ.