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Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 22-25 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh: Trên đất liền khoảng trưa 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa nhỏ, trời rét. Ảnh: T.H

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; chiều chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Bản dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 19/11 đến ngày 21/11 trời nhiều mây có mưa nhỏ, sau không mưa. Trời rét, mức nhiệt dao động từ 16-22 độ.

Từ ngày 22/11 trời có nắng trở lại, nhiệt độ ban ngày tăng lên 25 độ, nhiệt độ ban đêm vẫn ở ngưỡng rét 17 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai và 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 19/11: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Mức nhiệt dao động từ 18-22 độ.

Thứ Sáu, ngày 20/11: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Mức nhiệt dao động từ 16-19 độ.

Thứ Bảy, ngày 21/11: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt dao động từ 16-22 độ.

Chủ nhật, ngày 22/11: Có mây, không mưa, ngày nắng. Mức nhiệt dao động từ 17-25 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng là 17 độ.