Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình và rà soát không gian mạng, Công an phường Phúc Lợi vừa phát hiện và phối hợp làm rõ một vụ án vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực công nghệ cao. Đối tượng vi phạm là một tài xế xe ôm công nghệ đã có hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng của doanh nghiệp để chuộc lợi cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long) đã sử dụng phần mềm tải trên Internet để chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng, vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn bán phần mềm đã chỉnh sửa cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Đối tượng Huỳnh Trung Huy. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào tính chất của vụ việc và các tài liệu, chứng cứ điện tử thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy để điều tra về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, theo quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ án này, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là cộng đồng tài xế công nghệ: Tuyệt đối không tự ý tìm hiểu, chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng các phần mềm thứ ba để can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin, ứng dụng của tổ chức, doanh nghiệp.

Mọi hành vi xâm phạm đến an ninh mạng, thay đổi dữ liệu điện tử nhằm mục đích gian lận, trục lợi đều sẽ bị cơ quan chức năng điều tra, truy vết bằng các biện pháp công nghệ cao và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.