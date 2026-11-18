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Sắp kiểm tra giá cước vận tải tại nhiều tỉnh thành, chấn chỉnh tình trạng 'xăng giảm, cước không giảm' GĐXH - Trong hai tháng cuối năm, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp làm việc tại nhiều địa phương, bến xe và doanh nghiệp vận tải nhằm đối chiếu giá kê khai với giá thu thực tế, kiên quyết ngăn chặn tình trạng giá cước "tăng nhanh, giảm chậm" theo biến động xăng dầu.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại các địa bàn có dự án đi qua từ ngày 16/11 đến hết ngày 7/12/2026.

Người dân có thể trực tiếp xem hồ sơ, nhận phiếu góp ý tại trụ sở UBND các xã, phường hoặc theo dõi thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Chi tiết phân bổ 28 nhà ga ưu tiên

Theo tờ trình của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập, áp dụng cho 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) đã khởi công ngày 22/6/2026. Mạng lưới này có tổng chiều dài khoảng 294 km, định hướng đi ngầm là chủ yếu, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm và vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Trong tổng thể dự án, cơ quan chuyên môn đề xuất 28 nhà ga ưu tiên triển khai (gồm 18 ga ưu tiên đợt 1 và 10 ga ưu tiên bổ sung đợt 2), phân bổ cụ thể tại các tuyến như sau:

Tuyến số 8 (12 ga): Chiếm số lượng lớn nhất, trải dài theo hướng Đông - Tây kết nối vùng Thủ đô. Trên địa bàn Hà Nội, tuyến bố trí các ga tại khu vực Hòa Lạc, Thạch Thất, Dương Hòa, Gia Lâm, Thuận An và Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, phần kéo dài kết nối liên tỉnh có tới 5 ga đặt tại tỉnh Bắc Ninh và 2 ga đặt tại tỉnh Hưng Yên (xã Phụng Công, xã Nghĩa Trụ).



28 nhà ga metro ưu tiên triển khai. Ảnh chụp màn hình.

Tuyến số 2 (6 ga): Bố trí tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và khu vực ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương.

Tuyến số 1 (5 ga): Đặt tại khu vực sân vận động Vinfast (xã Thường Tín), xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh và Thư Lâm.

Tuyến số 14 (3 ga): Đặt tại phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Tuyến số 10 (2 ga): Đặt tại phường Từ Liên và khu vực phường Khương Đình - Phương Liệt.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công

Đại diện MRB cho biết, việc hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với 28 nhà ga ưu tiên là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thi công đồng loạt toàn mạng lưới trong năm 2026.

Trước đó, vào ngày 15/10/2026, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị nêu trên giữa MRB và liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC. Bài

Một số đoạn ga metro đi qua khu vực trung tâm Hà Nội

Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu hợp đồng quốc tế FIDIC có điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Theo đó, liên danh nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống cho đến vận hành thử nghiệm và bàn giao công trình.

Bên cạnh hệ thống đường ray và nhà ga, dự án còn bao gồm hệ thống các khu depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu.

Trong số 5 tuyến được triển khai (tổng chiều dài phần tuyến khoảng 253,5 km), tuyến số 8 có quy mô dài nhất với khoảng 64 km, tiếp theo là tuyến số 2 dài khoảng 60 km.