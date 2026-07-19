Vợ chồng dần xa cách vì chồng đi làm về chỉ muốn ngủ

Câu chuyện của một người vợ 32 tuổi dưới đây có lẽ cũng là tâm trạng chung của không ít phụ nữ hiện nay.

"Chuyện gần gũi" giờ phụ thuộc vào lúc nào chồng đỡ mệt

Kết hôn được sáu năm, có một cô con gái nhỏ đang tuổi mẫu giáo, cuộc sống gia đình của chị Thảo Nhi từng khá êm đềm. Chồng làm quản lý kho cho một công ty vật liệu xây dựng, công việc ổn định nhưng ngày càng bận rộn.

Ảnh minh họa.

Nếu như trước đây anh thường về nhà vào khoảng 6 giờ tối, cùng ăn cơm, chơi với con rồi trò chuyện với vợ trước khi ngủ thì khoảng một năm trở lại đây, mọi thứ dần thay đổi.

Công ty mở rộng quy mô khiến khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Có ngày anh về lúc 8 giờ tối, có hôm gần 9 giờ mới có mặt ở nhà. Khi ấy, vợ đã cho con ăn xong, dọn dẹp nhà cửa gần hết.

Bữa cơm tối trở thành khoảng thời gian ngắn ngủi để lấp đầy chiếc bụng đói. Sau đó, người chồng lại tiếp tục kiểm tra công việc hoặc lướt điện thoại trước khi ngủ vì quá mệt.

Điều khiến người vợ trăn trở nhất không phải là việc chồng bận rộn, mà là đời sống vợ chồng dần nguội lạnh.

"Từ chỗ gần gũi đều đặn mỗi tuần, giờ có khi cả tháng chỉ một hoặc hai lần. Không phải vì chúng tôi hết yêu nhau hay xảy ra mâu thuẫn. Chỉ đơn giản là ai cũng mệt", chị tâm sự.

Khoảng cách hôn nhân thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phần lớn các cuộc hôn nhân rạn nứt không bắt đầu từ những biến cố lớn mà từ sự thiếu kết nối kéo dài.

Ban đầu, hai người chỉ ít trò chuyện hơn. Sau đó, những cuộc đối thoại chỉ xoay quanh con cái, tiền bạc và công việc. Rồi những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm nhau hay những lời hỏi han cũng dần biến mất. Cuối cùng, ngay cả đời sống tình dục cũng trở thành một việc "khi nào tiện thì làm".

Nhiều cặp đôi không nhận ra rằng sự thân mật về thể xác chính là một trong những sợi dây quan trọng giúp duy trì cảm giác gắn bó và kết nối cảm xúc.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Sexual Behavior từng cho thấy những cặp vợ chồng duy trì đời sống tình dục hài hòa thường có mức độ hài lòng hôn nhân cao hơn đáng kể so với các cặp đôi ít gần gũi.

Vì sao đàn ông thường giảm ham muốn khi quá mệt?

Nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông lúc nào cũng có nhu cầu tình dục cao. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Khi cơ thể phải làm việc quá sức trong thời gian dài, hormone cortisol - hormone căng thẳng - sẽ tăng cao. Điều này có thể làm giảm nồng độ testosterone, loại hormone đóng vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục của nam giới.

Không chỉ vậy, tình trạng thiếu ngủ kéo dài cũng khiến cơ thể suy giảm năng lượng, giảm hứng thú với các hoạt động thân mật.

Theo các chuyên gia nam khoa, áp lực công việc hiện nay là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều nam giới ở độ tuổi 30-40 rơi vào tình trạng giảm ham muốn hoặc né tránh chuyện chăn gối.

Điều này không đồng nghĩa họ không còn yêu vợ. Đôi khi, họ chỉ đơn giản là quá kiệt sức.

Điều người vợ cần nhất đôi khi không phải là chuyện ấy

Trong câu chuyện trên, điều khiến người phụ nữ buồn không hẳn vì số lần gần gũi giảm đi. Điều khiến chị chạnh lòng là cảm giác mình không còn được ưu tiên như trước. Hai người nằm cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn vào một màn hình điện thoại. Những câu chuyện từng kéo dài hàng giờ giờ chỉ còn vài câu xã giao. Cuối tuần đáng lẽ là khoảng thời gian dành cho gia đình thì chồng lại ngủ bù hoặc tiếp tục làm thêm.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi cảm xúc xa cách xuất hiện, nhu cầu tình dục cũng thường giảm theo. Nhiều phụ nữ không thực sự cần những cuộc yêu kéo dài hay quá mãnh liệt. Điều họ mong muốn là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và được kết nối.

Làm gì để "cứu" sự thân mật trước khi quá muộn?

Điều quan trọng nhất là đừng im lặng. Thay vì giữ nỗi buồn trong lòng hoặc trách móc đối phương, hãy chọn một thời điểm cả hai đều thoải mái để chia sẻ cảm xúc của mình.

Không nên bắt đầu bằng những câu như: "Anh chẳng còn quan tâm em nữa" hay "Anh lúc nào cũng từ chối em".

Hãy nói về cảm xúc của chính mình: "Em nhớ những ngày hai vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau hơn"; "Em thấy buồn vì gần đây mình ít trò chuyện".

Những cách diễn đạt này giúp đối phương dễ lắng nghe hơn thay vì cảm thấy bị công kích.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến khích các cặp đôi tạo ra những khoảng thời gian riêng dù rất ngắn. Có thể chỉ là 15 phút trò chuyện trước khi ngủ, một buổi cà phê cuối tuần hoặc cùng đi dạo sau bữa tối.

Sự kết nối cảm xúc thường là bước đầu tiên để khôi phục sự gần gũi thể xác.