Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?

Cung hoàng đạo Sư Tử: "Độc mồm độc miệng" vì cái tôi quá lớn

Đứng đầu danh sách những cung hoàng đạo ăn nói sắc bén không ai khác chính là Sư Tử.

Chòm sao này hiểu rất rõ phải nói như thế nào để chiếm thế thượng phong trong một cuộc tranh luận. Ngôn từ của họ mang theo sự tự tin, mạnh mẽ và đôi khi sắc như dao.

Sư Tử luôn tin rằng lời mình nói ra là sự thật, là thẳng thắn, là "có sao nói vậy", nên chẳng mấy khi cảm thấy cần phải hối lỗi.

Bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào con người họ khiến Sư Tử gần như không chấp nhận việc mình sai.

Khi tâm trạng vui vẻ, Sư Tử nói chuyện khá sảng khoái, biết lựa lời và dễ tạo không khí thoải mái. Nhưng một khi đã nổi nóng, họ sẵn sàng buông ra những câu nói cay nghiến, không cần biết người đối diện là ai hay cảm xúc sẽ ra sao.

Với Sư Tử, tiêu chuẩn của họ luôn cao hơn người khác và họ hiếm khi tin rằng mình có thể sai.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Lời nói mang tính sát thương cao với khả năng "đọc vị" đáng sợ

Bọ Cạp nổi tiếng là người quan sát tinh tế và phân tích cực nhanh. Lời nói của chòm sao này thường mang tính sát thương cao nhưng lại được thốt ra với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Nhiều người khi nghe lần đầu còn chưa kịp nhận ra ẩn ý, đến khi ngẫm lại mới thấy lạnh sống lưng.

Tính cách cực đoan, thù dai kết hợp với khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt khiến Bọ Cạp trở thành một trong những cung hoàng đạo độc mồm độc miệng đáng gờm nhất.

Đáng sợ hơn cả là việc họ có thể nhìn thấu tâm lý người khác rất nhanh, nên chỉ cần vài câu đầu tiên đã có thể nói trúng "tim đen" của đối phương.

Thái độ lạnh lùng, ánh mắt sâu và câu chữ sắc bén của Bọ Cạp dễ khiến người đối diện rơi vào cảm giác ngột ngạt. Một khi đã bị họ để ý, bạn sẽ có cảm giác như bị lột trần mọi suy nghĩ, và chắc chắn đó không phải là trải nghiệm dễ chịu.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chỉ trích theo cách logic và khó phản bác

Xử Nữ bị gắn mác độc mồm độc miệng là điều không mấy ai tranh cãi.

Đừng để vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn của chòm sao này đánh lừa bạn. Đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một cái nhìn vô cùng khắt khe và cầu toàn.

Là người theo đuổi sự hoàn hảo, Xử Nữ sẵn sàng buông lời chê bai hoặc mỉa mai nếu thấy điều gì đó không vừa mắt.

Có những chi tiết người khác bỏ qua, họ lại nhìn ra rất rõ và thẳng thắn chỉ trích.

Ban đầu, lời nói của Xử Nữ có thể khiến người nghe nghĩ rằng họ sâu sắc và tinh tế, nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy đó là một cú "đánh thẳng" không hề nhẹ.

Xử Nữ không nói nhiều, nhưng một khi đã mở miệng thì khả năng cao là nói trúng điểm yếu của người khác.

Nhờ tư duy logic và khả năng phân tích sắc sảo, họ có thể nói một mạch không lặp ý khiến đối phương chỉ biết im lặng.

Khi không hài lòng, Xử Nữ dễ trở nên cằn nhằn, chỉ trích và cũng rất hiếm khi chủ động nhận sai, kể cả khi biết mình không hoàn toàn đúng.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng thắn đến mức lời nói trở nên cay nghiệt

Trong một cuộc tranh cãi, nếu thực sự chọc giận Bạch Dương, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được sức nặng từ từng câu chữ họ nói ra.

Cung hoàng đạo này nổi tiếng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ, dễ khiến người nghe bị tổn thương.

Bạch Dương còn hay sử dụng cách nói châm chích, nói xoáy hoặc phê phán trực diện, khiến đối phương khó chịu ra mặt.

Vẻ ngoài vui vẻ, có phần trẻ con không đồng nghĩa với việc họ vô hại. Không ít lần, Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt người khác, nói vài câu nghe qua tưởng bình thường nhưng càng nghĩ lại càng thấy nhói lòng.

Thực chất, sự sắc bén trong lời nói của Bạch Dương là cách họ bảo vệ cái tôi rất lớn của mình.

Là người nóng nảy, dễ bốc đồng, một khi đã bị khiêu khích thì họ nhất định phải "ăn miếng trả miếng" cho hả giận.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Ít nói nhưng mỗi câu đều như "đòn kết liễu"

Việc Kim Ngưu xuất hiện trong danh sách cung hoàng đạo độc mồm độc miệng có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, chính sự thực tế và thận trọng của họ lại tạo nên sức nặng cho từng lời nói.

Kim Ngưu hiếm khi bộc lộ suy nghĩ thật sự. Họ suy xét rất kỹ trước khi phát ngôn, nên mỗi câu nói đều được tính toán cẩn thận.

Chính vì vậy, lời nói của Kim Ngưu thường rất khó để phản bác.

Dù giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng từng câu chữ của Kim Ngưu lại như chứa "chất thép", đủ mạnh để khiến người đối diện cứng họng.

Họ không cần nói nhiều, chỉ cần một câu đúng chỗ là đã đủ nắm phần thắng trong cuộc tranh luận.

5 cung hoàng đạo dễ khiến người khác tổn thương vì lời nói

Mỗi cung hoàng đạo đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và với những chòm sao độc mồm độc miệng, lời nói chính là "con dao hai lưỡi".

Biết tiết chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn, dù tính cách có thẳng thắn đến đâu.

