Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?
GĐXH - Với những cung hoàng đạo dưới đây, lời nói của họ thực sự có sức sát thương cao.
Cung hoàng đạo Sư Tử: "Độc mồm độc miệng" vì cái tôi quá lớn
Đứng đầu danh sách những cung hoàng đạo ăn nói sắc bén không ai khác chính là Sư Tử.
Chòm sao này hiểu rất rõ phải nói như thế nào để chiếm thế thượng phong trong một cuộc tranh luận. Ngôn từ của họ mang theo sự tự tin, mạnh mẽ và đôi khi sắc như dao.
Sư Tử luôn tin rằng lời mình nói ra là sự thật, là thẳng thắn, là "có sao nói vậy", nên chẳng mấy khi cảm thấy cần phải hối lỗi.
Bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào con người họ khiến Sư Tử gần như không chấp nhận việc mình sai.
Khi tâm trạng vui vẻ, Sư Tử nói chuyện khá sảng khoái, biết lựa lời và dễ tạo không khí thoải mái. Nhưng một khi đã nổi nóng, họ sẵn sàng buông ra những câu nói cay nghiến, không cần biết người đối diện là ai hay cảm xúc sẽ ra sao.
Với Sư Tử, tiêu chuẩn của họ luôn cao hơn người khác và họ hiếm khi tin rằng mình có thể sai.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Lời nói mang tính sát thương cao với khả năng "đọc vị" đáng sợ
Bọ Cạp nổi tiếng là người quan sát tinh tế và phân tích cực nhanh. Lời nói của chòm sao này thường mang tính sát thương cao nhưng lại được thốt ra với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Nhiều người khi nghe lần đầu còn chưa kịp nhận ra ẩn ý, đến khi ngẫm lại mới thấy lạnh sống lưng.
Tính cách cực đoan, thù dai kết hợp với khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt khiến Bọ Cạp trở thành một trong những cung hoàng đạo độc mồm độc miệng đáng gờm nhất.
Đáng sợ hơn cả là việc họ có thể nhìn thấu tâm lý người khác rất nhanh, nên chỉ cần vài câu đầu tiên đã có thể nói trúng "tim đen" của đối phương.
Thái độ lạnh lùng, ánh mắt sâu và câu chữ sắc bén của Bọ Cạp dễ khiến người đối diện rơi vào cảm giác ngột ngạt. Một khi đã bị họ để ý, bạn sẽ có cảm giác như bị lột trần mọi suy nghĩ, và chắc chắn đó không phải là trải nghiệm dễ chịu.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chỉ trích theo cách logic và khó phản bác
Xử Nữ bị gắn mác độc mồm độc miệng là điều không mấy ai tranh cãi.
Đừng để vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn của chòm sao này đánh lừa bạn. Đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một cái nhìn vô cùng khắt khe và cầu toàn.
Là người theo đuổi sự hoàn hảo, Xử Nữ sẵn sàng buông lời chê bai hoặc mỉa mai nếu thấy điều gì đó không vừa mắt.
Có những chi tiết người khác bỏ qua, họ lại nhìn ra rất rõ và thẳng thắn chỉ trích.
Ban đầu, lời nói của Xử Nữ có thể khiến người nghe nghĩ rằng họ sâu sắc và tinh tế, nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy đó là một cú "đánh thẳng" không hề nhẹ.
Xử Nữ không nói nhiều, nhưng một khi đã mở miệng thì khả năng cao là nói trúng điểm yếu của người khác.
Nhờ tư duy logic và khả năng phân tích sắc sảo, họ có thể nói một mạch không lặp ý khiến đối phương chỉ biết im lặng.
Khi không hài lòng, Xử Nữ dễ trở nên cằn nhằn, chỉ trích và cũng rất hiếm khi chủ động nhận sai, kể cả khi biết mình không hoàn toàn đúng.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng thắn đến mức lời nói trở nên cay nghiệt
Trong một cuộc tranh cãi, nếu thực sự chọc giận Bạch Dương, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được sức nặng từ từng câu chữ họ nói ra.
Cung hoàng đạo này nổi tiếng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ, dễ khiến người nghe bị tổn thương.
Bạch Dương còn hay sử dụng cách nói châm chích, nói xoáy hoặc phê phán trực diện, khiến đối phương khó chịu ra mặt.
Vẻ ngoài vui vẻ, có phần trẻ con không đồng nghĩa với việc họ vô hại. Không ít lần, Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt người khác, nói vài câu nghe qua tưởng bình thường nhưng càng nghĩ lại càng thấy nhói lòng.
Thực chất, sự sắc bén trong lời nói của Bạch Dương là cách họ bảo vệ cái tôi rất lớn của mình.
Là người nóng nảy, dễ bốc đồng, một khi đã bị khiêu khích thì họ nhất định phải "ăn miếng trả miếng" cho hả giận.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Ít nói nhưng mỗi câu đều như "đòn kết liễu"
Việc Kim Ngưu xuất hiện trong danh sách cung hoàng đạo độc mồm độc miệng có thể khiến nhiều người bất ngờ.
Tuy nhiên, chính sự thực tế và thận trọng của họ lại tạo nên sức nặng cho từng lời nói.
Kim Ngưu hiếm khi bộc lộ suy nghĩ thật sự. Họ suy xét rất kỹ trước khi phát ngôn, nên mỗi câu nói đều được tính toán cẩn thận.
Chính vì vậy, lời nói của Kim Ngưu thường rất khó để phản bác.
Dù giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng từng câu chữ của Kim Ngưu lại như chứa "chất thép", đủ mạnh để khiến người đối diện cứng họng.
Họ không cần nói nhiều, chỉ cần một câu đúng chỗ là đã đủ nắm phần thắng trong cuộc tranh luận.
5 cung hoàng đạo dễ khiến người khác tổn thương vì lời nói
Mỗi cung hoàng đạo đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và với những chòm sao độc mồm độc miệng, lời nói chính là "con dao hai lưỡi".
Biết tiết chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn, dù tính cách có thẳng thắn đến đâu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộnChuyện vợ chồng - 34 phút trước
GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.
Cha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Cách phân chia tài sản thừa kế của gia đình giàu có này đã gây tranh cãi dữ dội, không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn vì nghịch lý đau lòng.
"Chạy ăn" từng bữa, bố mẹ vẫn giục cố đẻ con trai để có người nối dõiGia đình - 4 giờ trước
VOV.VN - Vợ chồng tôi phải chật vật lo tiền ăn học cho 2 con từng ngày, thế nhưng lần nào gọi điện thoại mẹ tôi cũng giục chúng tôi phải cố đẻ bằng được con trai để có người nối dõi.
Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?Gia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.
Càng cấm đoán càng phản kháng: 5 điều cha mẹ càng ngăn con càng thích làmNuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ cho rằng cấm đoán nghiêm khắc sẽ giúp con ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Mẹ trao hết tài sản cho con trai, đến lúc ốm lại mò đến ép con gái chăm sócGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Sau khi tặng hết tài sản cho con trai, người mẹ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà con gái lúc ốm đau, già yếu. Câu nói của bà đã đẩy mối quan hệ mẹ con đến bờ vực đổ vỡ.
Sinh ra đã có số sung túc: Những cung hoàng đạo giàu nhờ trí tuệ và nhân duyênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ thông minh hơn người, một số cung hoàng đạo còn được xem là "con cưng của vận mệnh" khi vừa có trí tuệ sắc sảo, vừa sở hữu phúc khí bền bỉ.
Tuổi già an yên: Cụ ông bỏ 3 tỷ xây nhà sống một mình dù có 2 con traiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ông dành toàn bộ số tiền tích cóp để xây nhà riêng, chọn cuộc sống độc lập cho tuổi già, một quyết định gây tranh cãi nhưng phản ánh góc nhìn rất khác về hạnh phúc khi về già.
Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quảGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.
Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.