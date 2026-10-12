Một tháng nay, chồng cũ bỗng ngày nào cũng đến ăn cơm, ngủ lại nhà vợ, biết lý do phía sau, tôi mới hiểu anh đang toan tính điều gì

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Có lần tôi bực quá hỏi thẳng tại sao anh cứ làm như vậy. Kiên im lặng một lúc rồi thừa nhận...

Tôi và Kiên đã ly hôn hơn một năm. Sau khi đường ai nấy đi, con vẫn ở với tôi, còn Kiên thuê nhà riêng. Anh vẫn qua lại thăm con, đưa con đi chơi nhưng nhìn chung cuộc sống của hai người khá rõ ràng. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ lại xuất hiện trong nhà tôi với tần suất dày đặc như khoảng một tháng trở lại đây.

Ban đầu Kiên chỉ nhắn bảo tối muốn qua ăn cơm với con. Tôi nghĩ cũng bình thường nên đồng ý. Nhưng rồi hôm sau anh lại đến, hôm sau nữa cũng đến. Có hôm ăn xong anh còn ngồi chơi với con đến khuya, rồi lấy lý do trời mưa, đã khuya quá rồi... để ngủ lại. Tôi thấy hơi bất tiện nhưng vì con nên cũng không nói gì.

Càng về sau, chuyện đó càng trở thành thường xuyên. Có những ngày Kiên chẳng báo trước, cứ tan làm là lái xe đến. Anh mua đồ ăn, phụ tôi đón con, rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn như thể cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa từng kết thúc.

Tôi nhiều lần hỏi anh có chuyện gì không, nhưng Kiên chỉ bảo nhớ con. Tôi tin được vài tuần thì bắt đầu thấy không ổn. Anh không chỉ quan tâm đến con mà còn để ý cả chuyện tôi đi đâu, gặp ai. Mỗi khi điện thoại tôi có tin nhắn, Kiên thường nhìn sang. Có hôm tôi chuẩn bị ra ngoài, anh hỏi rất kỹ tôi đi đâu, mấy giờ về?

Sau đó tôi mới biết lý do.

Một người bạn của Kiên nghe được chuyện gần đây có một người đàn ông đang theo đuổi tôi. Người ấy cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, tính tình khá ga lăng. Tôi không giấu chuyện mình có người làm quen, bởi tôi nghĩ mình đã ly hôn thì việc tìm hiểu một người mới chẳng có gì sai.

Một tháng nay, chồng cũ bỗng ngày nào cũng đến ăn cơm, ngủ lại nhà vợ, biết lý do phía sau, tôi mới hiểu anh đang toan tính điều gì- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng Kiên lại nghĩ khác, anh bắt đầu cố tình xuất hiện nhiều hơn. Có lần người đàn ông kia đến đón tôi, Kiên đang ngồi trong phòng khách liền bước ra nói chuyện rất tự nhiên. Anh còn kể những chuyện về cuộc sống trước đây của chúng tôi, về những thói quen của tôi, về chuyện hai đứa đang chăm con thế nào.

Tôi hiểu anh đang muốn làm gì. Anh muốn người kia nghĩ rằng giữa chúng tôi vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc.

Có lần tôi bực quá hỏi thẳng tại sao anh cứ làm như vậy. Kiên im lặng một lúc rồi thừa nhận anh sợ tôi yêu người khác, sau này mải lo cho người mới mà không quan tâm đến con. Nhưng tôi biết đó không phải toàn bộ lý do.

Nếu thật sự chỉ vì con, anh không cần phải cố tình chọc tức người đàn ông kia. Anh chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với tôi về việc chăm sóc con. Tôi nói với Kiên rằng tôi có thể đảm bảo con vẫn là ưu tiên của mình, dù sau này tôi có yêu ai. Còn chuyện tôi lựa chọn người nào, anh không còn quyền quyết định. Kiên không cãi lại. Anh chỉ ngồi im rất lâu.

Tôi cũng không biết anh còn tình cảm với tôi hay chỉ không chấp nhận được việc mình bị thay thế. Nhưng từ ngày ly hôn, tôi đã cố gắng bước tiếp. Tôi không muốn vì một cuộc hôn nhân đã kết thúc mà cả hai níu kéo nhau bằng những lý do liên quan đến con. Tôi nên làm gì để chồng cũ trả lại không gian riêng và tự do cá nhân cho tôi đây?

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