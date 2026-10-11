Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Khoảng bốn năm trước, khi con trai thứ hai mới 3 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Sau lần đó, anh vẫn tiếp tục những mối quan hệ bên ngoài. Tôi biết anh từng qua lại với hai, ba người phụ nữ nhưng rồi không còn muốn tìm hiểu thêm. Vợ chồng tôi dần sống như hai người có cuộc sống riêng, ít quan tâm đến nhau nhưng vẫn cùng chăm sóc các con. Tình cảm vợ chồng gần như không còn, chỉ có gia đình trên danh nghĩa là vẫn được duy trì.

Về kinh tế, mỗi tháng chồng chuyển cho mẹ con tôi khoảng 100 triệu đồng. Tiền vẫn về đều đặn, tôi không thiếu thốn vật chất nên cũng chẳng còn muốn hỏi anh kinh doanh ra sao, thu nhập thực tế thế nào hay dùng tiền vào những việc gì. Tôi ở nhà chăm con, có thời gian cho bản thân và gặp gỡ bạn bè. Một thời gian dài, tôi tự nhủ rằng cuộc sống như vậy không đến nỗi tệ, miễn các con vẫn có đủ bố mẹ và không phải chứng kiến những cuộc cãi vã trong gia đình.

Ảnh minh họa.

Nhưng gần đây, tôi biết một người phụ nữ mà chồng qua lại đã sinh con cho anh. Khoảng một năm nay, anh thường xuyên về muộn, có hôm không về nhà. Trước kia, tôi gần như không hỏi han, nhưng khi các con bắt đầu nhận ra bố ít ở nhà hơn, tôi mới thấy mọi chuyện không thể tiếp tục được nhìn nhận như trước. Con lớn vài lần hỏi tại sao bố bận, cuối tuần không đưa các con đi chơi như mọi khi. Tôi chỉ giải thích rằng bố có việc, không muốn các con phải biết những chuyện của người lớn khi còn quá nhỏ.

Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến tôi nghĩ nhiều hơn về tương lai. Tôi lo một ngày nào đó hai con sẽ biết bố có một người con khác, lo những mối quan hệ trong gia đình trở nên phức tạp và cả những vấn đề liên quan đến tài sản mà vợ chồng đã cùng gây dựng suốt 10 năm hôn nhân. Tôi không muốn đợi đến khi có chuyện mới bắt đầu tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình và các con, vì thế lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn, phân định rõ ràng những vấn đề tài sản.

Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc rời khỏi cuộc hôn nhân này, tôi lại thấy sợ. Tôi đã nghỉ việc 10 năm, không còn nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và cũng không biết mình có thể bắt đầu lại từ đâu. Nếu đi làm, tôi phải gây dựng lại sự nghiệp trong khi hai con vẫn cần được chăm sóc. Quan trọng hơn, cuộc sống hiện tại của ba mẹ con đang phụ thuộc phần lớn vào khoản tiền chồng chuyển mỗi tháng. Tôi hiểu rằng tiền bạc không thể thay thế tình cảm, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ổn định ấy đang khiến tôi chần chừ.

Tôi không biết mình đang cố giữ cuộc hôn nhân vì các con, vì thói quen hay vì sợ mất đi cuộc sống đủ đầy đã quen suốt nhiều năm. Nếu tiếp tục, tôi phải chấp nhận một người chồng có con riêng và có thể ngày càng ít gắn bó với gia đình hiện tại. Nếu ly hôn, tôi lại phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác, nơi tôi không còn có thể dựa vào khoản tiền anh chu cấp như bây giờ.

Tôi nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân gần như chỉ còn trên danh nghĩa để giữ sự ổn định cho hai con, hay chủ động ly hôn, tìm cách bảo vệ quyền lợi của mẹ con mình và tự xây dựng lại cuộc sống? Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ lựa chọn thế nào?

Thúy Hạnh (Hà Nội)

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên GĐXH - Tôi 31 tuổi, kết hôn hơn 5 năm và có một con 4 tuổi. Chồng tôi không phải người có những hành vi sai trái nghiêm trọng, cũng không thường xuyên cãi vã hay xúc phạm vợ. Nhưng có một điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi: Mỗi khi tôi đau ốm, kiệt sức hoặc có chuyện buồn, phản ứng đầu tiên của anh gần như luôn là cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.