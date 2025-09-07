Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Chủ nhật, 19:00 07/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi biết chú tôi sắp nhận khoản đền bù đất lớn, hai con trai bỗng xuất hiện, tranh nhau đưa cha về nuôi. Quyết định thừa kế bất ngờ của cụ ông đã khiến cả gia đình chấn động.

Câu chuyện chia thừa kế của một cụ ông đã thu hút chú ý của dư luận trên MXH Toutiao (Trung Quốc) .

Tuổi thơ mất mát và ân tình của chú ruột

Tôi là Châu Vũ, sống ở Trung Quốc. Năm 12 tuổi, biến cố ập đến khi bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn. Từ một đứa trẻ mồ côi, tôi được chú ruột và dì thương tình đón về nuôi nấng.

Dù kinh tế gia đình không dư dả, chú dì vẫn chăm lo cho tôi chu đáo như con ruột.

Họ thường nhường cho tôi những thứ ngon lành nhất, dù điều đó khiến hai con trai của chú không hài lòng và thường ghen tỵ.

So với tôi, hai người em họ quen được chiều chuộng, ích kỷ và không biết phụ giúp việc nhà.

Lớn lên, tôi muốn tự lập để không trở thành gánh nặng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi làm xa, ít khi trở về. Nhưng trong lòng, tôi luôn hứa rằng sau này sẽ báo đáp chú dì khi họ về già.

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Quyết định thừa kế khiến hai con trai phản đối dữ dội, song chú vẫn giữ vững quan điểm. Ông cho rằng tình thương và sự tận tâm mới xứng đáng để trao gửi tài sản. Ảnh minh họa

Bước ngoặt tuổi già và sự vô tâm của hai người con

Khi dì tôi mất, chú bắt đầu suy yếu. Một lần, ông trượt ngã trong mưa phải nhập viện. Lúc ấy, hai con trai lấy lý do bận rộn, không ai chịu ở lại chăm sóc.

Thậm chí, khi chú xuất viện, họ còn bàn nhau để ông sống một mình ở quê.

Không đành lòng, tôi và vợ quyết định đón chú về ở cùng. Vợ tôi đối đãi với chú chẳng khác nào cha ruột.

Từ đó, suốt 5 năm, chú sống cùng gia đình tôi, được chăm sóc tận tình. Trong thời gian này, hai con trai gần như không đoái hoài, thậm chí một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng có.

Khi chuyện thừa kế xuất hiện, tình thân đổi thay

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có tin đất ở quê chú nằm trong diện đền bù làm đường cao tốc. Số tiền đền bù lên tới 50 vạn NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Từ đây, hai người con trai đột nhiên thường xuyên về thăm cha, mang theo quà cáp, rồi tranh nhau đón ông về sống cùng.

Trước sự "hiếu thảo" muộn màng của các con, chú đồng ý chuyển về nhà con cả. Tôi tôn trọng quyết định, chỉ mong chú tuổi già an yên ở nơi nào thoải mái.

Quyết định thừa kế bất ngờ

Trước ngày rời đi, chú gọi tôi lại và đưa ra một quyết định khiến tôi lặng người. Ông nói sẽ để lại cho tôi trang trại và ngôi nhà ở quê.

Ngoài ra, từ số tiền đền bù đất 50 vạn NDT, chú dành ra 20 vạn (khoảng 739 triệu đồng) cho tôi, phần còn lại giữ làm tiền dưỡng già.

Tôi vội từ chối, nhưng chú khẳng định: "Con xứng đáng được thừa kế vì đã chăm sóc ta suốt những năm tháng tuổi già, khi chính con ruột lại quay lưng."

Quyết định ấy khiến hai con trai phản đối dữ dội, song chú vẫn giữ vững quan điểm. Ông cho rằng tình thương và sự tận tâm mới xứng đáng để trao gửi tài sản, chứ không phải huyết thống đơn thuần.

Bài học từ câu chuyện thừa kế

Tiễn chú về nhà con cả, sống mũi tôi cay xè. Vợ tôi nắm tay an ủi: nếu một ngày nào đó chú không thấy thoải mái, chúng tôi sẽ lại đón ông về.

Với tôi, phần tài sản được thừa kế không quan trọng bằng bài học sâu sắc mà câu chuyện này để lại. Cha mẹ hay người thân khi về già, họ cần nhất không phải là tiền bạc, mà là tình cảm và sự đồng hành.

Quyền thừa kế không chỉ là chuyện tài sản, mà còn phản ánh tình nghĩa. Đôi khi, người thật lòng quan tâm, chăm sóc mới chính là người được lựa chọn để gửi gắm phần của cải cuối đời.

15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàng15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàng

GĐXH - Sau ngày ông mất, đám tang vừa hoàn thành thì bất ngờ có 2 luật sư đến nhà. Hóa ra, họ tới công bố di chúc của ông đã giao phó khi còn sống.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

Cùng chuyên mục

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Khi đối diện với những tình huống bất ngờ, những cung hoàng đạo này nổi bật với khả năng giữ bình tĩnh, phân tích vấn đề một cách khách quan và tìm ra hướng giải quyết hợp lý.

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Gia đình - 7 giờ trước

Bạn có thể nhận ra mức độ EQ của ai đó qua những chi tiết rất nhỏ trong hành vi và cách họ đối xử với người khác.

Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc

Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc

Gia đình - 13 giờ trước

Con dâu bị xuất huyết não, sống thực vật, mẹ chồng không quản khó khăn, dốc hết tiền bạc và sức lực chăm sóc, giúp cô hồi phục.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì có con cái thành đạt. Nhưng kể từ ngày chồng tôi đột ngột qua đời cách đây 2 năm, tuổi già của tôi thay đổi hoàn toàn.

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một câu nói vô tình của con dâu khiến tôi thay đổi cả quyết định lớn trong đời.

Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng

Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng

Gia đình - 1 ngày trước

Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi bạn gái, để cô phải tự thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong.

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thường đánh giá con người qua vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn nhưng trên thực tế, có những cung hoàng đạo chỉ khoác lên mình lớp vỏ gai góc để che giấu sự yếu mềm bên trong.

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Chú tôi kể rằng thời gian đầu vào viện dưỡng lão các con cũng thường xuyên đến thăm. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ như vậy thưa dần.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Gia đình
3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Gia đình
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top