Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?
Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?
Hôn nhân ngột ngạt
Sau 5 năm chung sống, chị M. (35 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân ngột ngạt. Giữa chị và chồng không có sự đồng điệu về tâm hồn, sở thích và giá trị sống.
Sự khác biệt này khiến cả hai ngày càng xa cách. Họ không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con, cũng khó duy trì đối thoại, bởi hầu hết các cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành cãi vã căng thẳng.
Quá mệt mỏi, chị M. nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, chị lo sợ việc này ảnh hưởng tiêu cực đến con gái mới 6 tuổi. Vì vậy, chị đề nghị chồng sống ly thân một thời gian để cả hai có không gian và thời gian riêng.
Chị hy vọng khoảng lặng này sẽ giúp vợ chồng giảm xung đột, suy ngẫm thấu đáo về hôn nhân, từ đó tìm cách hàn gắn hoặc đưa ra quyết định phù hợp.
Tuy nhiên, trong thời gian ly thân, chị M. quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác. Chỉ sau vài lần trò chuyện, cả hai bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ ngày càng nghiêm túc.
Phát hiện sự việc, chồng chị M. vô cùng bức xúc, cho rằng vợ ngoại tình. Anh thông báo cho gia đình 2 bên và khẳng định sẽ đưa vụ việc ra tòa, sử dụng mối quan hệ bất chính của vợ để giành quyền nuôi con.
Ngược lại, chị M. cho rằng mình không ngoại tình vì hai người đã ly thân, không còn sống chung và tình cảm vợ chồng cũng đã chấm dứt.
Trước việc chồng kiên quyết ly hôn và đòi quyền nuôi con với lý do vợ ngoại tình, chị M. đặt câu hỏi: “ Khi đang ly thân, nếu chồng hoặc vợ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình không? ”.
Có thể bị phạt tiền, truy cứu trách nhiệm hình sự
Luật sư Cồ Lê Huy (Công ty Luật Đại Việt, Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời: Hiện nay, Việt Nam không thừa nhận thuật ngữ “ly thân” trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào.
Có thể hiểu ly thân là tình trạng vợ chồng ngừng sinh hoạt chung nhưng về mặt pháp lý, quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại và chưa chấm dứt.
Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, chỉ khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của tòa án thì quan hệ vợ chồng mới chính thức chấm dứt. Do đó, dù ly thân, vợ chồng vẫn được xem là đang trong quan hệ hôn nhân.
Khoản 1, Điều 19, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình ”.
Vì vậy, việc chồng hoặc vợ có quan hệ tình cảm hay tình dục với người khác trong thời gian ly thân vẫn bị xem là vi phạm nghĩa vụ chung thủy.
Tùy theo mức độ, cách thức và hậu quả, hành vi này có thể là cơ sở để chồng/vợ yêu cầu ly hôn hoặc để tòa án xem xét “lỗi” khi phân chia tài sản trong quá trình ly hôn.
Và tùy thuộc vào mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ 1 vợ, 1 chồng.
