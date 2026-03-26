Vòng đeo tay trừ tà để bảo vệ năng lượng, thu hút may mắn

Vòng đeo tay trừ tà là gì?

Vòng đeo tay trừ tà ma là một loại vòng phong thủy được nhiều người tin rằng có khả năng bảo vệ người đeo khỏi các nguồn năng lượng tiêu cực hoặc tà khí.

Khi được chế tác từ các vật liệu tự nhiên như đá phong thủy, gỗ quý hoặc kim loại đặc biệt, vòng tay có thể trở thành một vật phẩm hỗ trợ cân bằng năng lượng cho người sử dụng.

Nguồn gốc của vòng đeo tay trừ tà gắn liền với tín ngưỡng và phong thủy Á Đông. Từ xa xưa, con người đã tin rằng một số vật liệu tự nhiên có khả năng hấp thụ hoặc xua đuổi năng lượng xấu.

Do đó, các vật phẩm như vòng tay, bùa hộ mệnh hay đá phong thủy thường được sử dụng để cầu bình an và tránh những điều không may. Trải qua thời gian, những vật phẩm này dần trở thành một phần của văn hóa tâm linh và phong thủy trong đời sống hàng ngày.

Theo quan niệm phong thủy, vòng đeo tay trừ tà được tin rằng có thể mang lại nhiều tác dụng tích cực cho người sử dụng: Hóa giải năng lượng xấu, giảm ảnh hưởng của những nguồn khí không tốt trong môi trường xung quanh. Cảm thấy bình an hơn về mặt tinh thần, từ đó tạo sự tự tin và vững vàng trong cuộc sống.

Nhiều người cũng tin rằng vòng tay phong thủy có thể hỗ trợ thu hút may mắn và tài lộc, giúp công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Vòng đeo tay trừ tà, cầu an chuẩn phong thuỷ

Vòng đá phong thủy

Vòng đá phong thủy thường được làm từ các loại đá tự nhiên như obsidian (đá núi lửa), thạch anh đen, thạch anh tím, mắt hổ, hoặc các loại đá bán quý khác.

Các hạt đá được mài tròn và xâu thành vòng tay, có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau. Bề mặt đá thường có độ bóng tự nhiên, vân đá rõ ràng và mang vẻ đẹp đặc trưng của từng loại khoáng vật.

Theo quan niệm phong thủy, các loại đá như obsidian (đá núi lửa) hay thạch anh đen có khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng xấu.

Chúng được cho là có thể tạo ra một lớp "lá chắn năng lượng" giúp hạn chế ảnh hưởng của tà khí hoặc nguồn năng lượng tiêu cực.

Trong khi đó, đá mắt hổ lại được tin rằng giúp tăng cường sự tự tin, ý chí và bảo vệ người đeo khỏi những tác động xấu về mặt tinh thần.

Đối tượng và trường hợp nên sử dụng: Người thường xuyên đi xa, làm việc ban đêm hoặc ở những môi trường phức tạp về năng lượng.

Người cảm thấy dễ bị căng thẳng, lo âu hoặc muốn tăng cảm giác an tâm. Người quan tâm đến phong thủy và muốn sử dụng vật phẩm hỗ trợ năng lượng tích cực.

Vòng tay Huyền Tâm

Điểm cốt lõi làm nên giá trị của vòng tay Huyền Tâm nằm ở bộ Tam Phẩm Bảo Thân - sự kết hợp hài hòa giữa mã não đen Tây Tạng, Chùy Kim Cang (Vajra) và Lục Tự Đại Minh Chú kết hợp Bột Chusa. Ba yếu tố này không tồn tại riêng lẻ, mà tương hỗ lẫn nhau, tạo nên một trường năng lượng bảo hộ toàn diện cho người sử dụng.

Vòng tay Huyền Tâm giúp: Giữ tâm vững – nền tảng của vận may: Hỗ trợ ổn định tinh thần và tăng sự vững vàng nội tâm.

Hỗ trợ trừ tà – bảo vệ trường khí cá nhân: Giúp giảm tác động của năng lượng tiêu cực theo quan niệm phong thủy.

Tăng năng lượng dương – hạn chế nhiễm âm khí: Góp phần cân bằng năng lượng xung quanh người sử dụng.

Nuôi dưỡng trực giác và sự an tĩnh nội tâm: Hướng tới trạng thái bình an và tập trung trong cuộc sống.

Vòng kết hợp linh vật phong thủy

Bên cạnh các loại vòng làm từ đá hoặc gỗ tự nhiên, nhiều người còn lựa chọn vòng tay kết hợp linh vật phong thủy.

Những linh vật này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng trong phong thủy, được tin rằng giúp bảo vệ chủ nhân và tăng cường vận khí tích cực.

Tỳ Hưu: Thường được chế tác từ đá phong thủy hoặc gỗ tự nhiên, kết hợp linh vật Tỳ Hưu ở trung tâm vòng.

Theo quan niệm phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật có khả năng thu hút tài lộc, giữ của và bảo vệ chủ nhân khỏi năng lượng xấu. Vì vậy, loại vòng này thường được người kinh doanh hoặc người mong muốn cải thiện vận tài chính lựa chọn.

Hồ Ly: Được làm từ đá phong thủy như thạch anh hồng, thạch anh trắng hoặc các loại đá bán quý khác.

Trong phong thủy, Hồ Ly được xem là biểu tượng của sự duyên dáng, may mắn trong tình cảm và khả năng bảo vệ năng lượng cá nhân. Người đeo vòng Hồ Ly thường mong muốn tăng sự tự tin, thu hút các mối quan hệ tốt đẹp và giữ sự hài hòa trong tình cảm.

Phật bản mệnh: Vòng tay Phật bản mệnh thường có mặt Phật nhỏ được chạm khắc từ đá phong thủy hoặc kim loại, tượng trưng cho vị Phật hộ mệnh của từng con giáp.

Việc đeo Phật bản mệnh giúp tăng cảm giác bình an, hướng con người đến những điều tích cực và hạn chế ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.