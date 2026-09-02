Tưởng chỉ xây xát nhẹ sau tai nạn, nam thanh niên 23 tuổi bất ngờ rơi vào nguy kịch

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Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nam thanh niên vẫn tỉnh táo sau vụ va chạm giữa xe máy và ô tô, dù trên người có nhiều vết xây xát. Ít ai ngờ, bên trong ổ bụng, lách đã vỡ độ IV gây chảy máu ồ ạt.

Ngày 2/9, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp vỡ lách độ IV nguy kịch sau tai nạn giao thông. 

Theo đó, nam thanh niên 23 tuổi được đưa đến viện sau vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Thời điểm nhập viện, người bệnh vẫn tỉnh táo, trên cơ thể có nhiều vết xây xát ngoài da, mạch 100 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg. Khám lâm sàng ghi nhận đau nhiều vùng bụng trái, phản ứng thành bụng rõ - dấu hiệu gợi ý chấn thương bụng kín.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC. 

Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính để đánh giá tổn thương. Kết quả cho thấy người bệnh bị vỡ lách độ IV, có điểm chảy máu đang hoạt động kèm lượng máu lớn trong ổ bụng.

ThS.BSNT Nguyễn Văn Phúc - Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa cho biết, vỡ lách độ IV là một tổn thương rất nặng. Vết rách đã làm tổn thương các mạch máu lớn của lách, khiến hơn 25% vùng nhu mô lách mất nguồn cấp máu nuôi, đồng thời máu vẫn tiếp tục chảy vào ổ bụng. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm vì người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc mất máu nếu không được phẫu thuật kịp thời. 

Trước tình trạng chảy máu đang diễn tiến và nguy cơ mất máu nặng, ê-kíp đã quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt lách nhằm kiểm soát xuất huyết và bảo toàn tính mạng cho người bệnh. 

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh ăn uống, vận động tốt và được xuất viện. 

Không chủ quan với chấn thương kín sau tai nạn

Theo BS Phúc, lách là cơ quan bị tổn thương phổ biến nhất trong chấn thương bụng kín, chiếm khoảng 25% các trường hợp ở người lớn và 25-30% ở trẻ em. 

Điều đáng lo ngại là chấn thương bụng kín không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ ngay sau tai nạn. Do lách là cơ quan có hệ thống mạch máu rất phong phú nên khi bị tổn thương có thể gây chảy máu nhiều trong ổ bụng. 

Đặc biệt, một số trường hợp có thể gặp vỡ lách hai thì. Ban đầu chỉ hình thành khối máu tụ dưới bao lách, sau đó vài giờ hoặc vài ngày khối máu tụ mới vỡ, khiến người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội, tụt huyết áp và rơi vào sốc mất máu.

Vì vậy, theo các bác sĩ, ngay cả khi sau tai nạn người bệnh vẫn tỉnh táo hoặc chỉ có các vết xây xát ngoài da, nếu xuất hiện đau bụng tăng dần, nhất là đau vùng hạ sườn trái, bụng chướng, chóng mặt, mệt nhiều, da niêm mạc nhợt hoặc tụt huyết áp, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám. 

Việc chẩn đoán sớm, theo dõi sát và lựa chọn đúng phương pháp điều trị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và giúp người bệnh phục hồi an toàn.

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