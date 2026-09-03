Người mẹ Việt kiều đưa con trai từ Đức về Việt Nam sửa dị tật lồng ngực

Ngày 3/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã thực hiện ca phẫu thuật sửa dị tật lồng ngực bẩm sinh thành công cho một bệnh nhi 16 tuổi, quốc tịch Đức.

Theo đó, sinh sống và học tập tại Dresden (Cộng hòa Liên bang Đức), nam thiếu niên 16 tuổi không may mang trong mình dị tật lõm ngực bẩm sinh. Căn bệnh tiến triển từ từ theo thời gian và rõ rệt hơn khi bước vào độ tuổi dậy thì.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Dù có đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế tại Đức và đã tìm kiếm cơ hội điều trị tại các trung tâm y tế lớn ở bản xứ, gia đình vẫn nhận lại một thực tế: Dị tật này tại Đức rất ít gặp. Do số lượng bệnh nhân hiếm hoi, các bác sĩ tại trung tâm y tế lớn ở Đức cho biết trung bình 3 năm họ mới mổ một ca.

Trước tình hình trên, người mẹ đã chủ động tìm kiếm các giải pháp tối ưu hơn trên internet. Qua tìm hiểu, chị được biết ngay tại quê nhà Việt Nam, trình độ y tế, hệ thống máy móc và đặc biệt là tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa lồng ngực đã đạt những bước tiến rất dài. Chị quyết định liên hệ trực tiếp với bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch: Ngay khi con được nghỉ hè, hai mẹ con bay về Việt Nam để thực hiện phẫu thuật.

Theo các chuyên gia y tế, lõm ngực bẩm sinh là dị tật lồng ngực phổ biến nhất, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và có thể chèn ép tim, phổi khi chuyển biến nặng.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Đối với các bệnh lý dị dạng bẩm sinh lồng ngực, giai đoạn phẫu thuật tốt nhất là trong quá trình trẻ đang phát triển mạnh mẽ – cụ thể là từ 8 tuổi cho đến trước tuổi trưởng thành (khoảng trước 16 tuổi).

Nam bệnh nhi Việt kiều vừa vặn chạm mốc 16 tuổi, đây được xem là giai đoạn hợp lý cuối cùng để can thiệp nhằm đạt được hiệu quả nắn chỉnh khung xương tối ưu và giúp lồng ngực phát triển bình thường sau này.

Để giải quyết tình trạng này, phương pháp được lựa chọn là phẫu thuật Nuss – kỹ thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh ít xâm lấn và tiên tiến nhất hiện nay. Dưới sự hỗ trợ của thiết bị nội soi, các bác sĩ sẽ đặt một thanh kim loại nâng xương ức bị lõm lên mà không cần cắt xương. Phương pháp này giúp kiểm soát tốt các biến chứng trong mổ, giảm thiểu tối đa tổn thương và giúp bệnh nhân bình phục nhanh chóng.

Được biết, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong những cơ sở có số lượng ca mổ dị tật lồng ngực lớn hàng đầu khu vực. Mỗi năm, trung tâm thực hiện từ 500 – 600 ca phẫu thuật dị dạng lồng ngực, trong đó riêng bệnh lý lõm ngực chiếm từ 300 – 400 ca.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng điều trị đẳng cấp quốc tế và chi phí tối ưu đã biến câu chuyện "vượt vạn dặm về Việt Nam trị bệnh" không còn là hiếm gặp, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của nền y học Việt Nam trên trường quốc tế.