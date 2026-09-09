Chỉ uống men vi sinh vì tưởng đau bụng, cụ bà 90 tuổi phát hiện sỏi mật 25 mm mắc kẹt trong ruột

Mới đây, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị phẫu thuật thành công cho một cụ bà 90 tuổi bị tắc ruột non do sỏi mật. Đây là một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm của bệnh lý sỏi túi mật, đặc biệt trên nền bệnh nhân cao tuổi.

Tự điều trị tại nhà 4 ngày khiến bệnh biến chứng nặng

Theo ThS.BSNT Phùng Văn Quyên – Khoa Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện E), cụ bà nhập viện sau khoảng 4 ngày xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị và quanh rốn. Sau đó, cơn đau tăng dần, đau quặn từng cơn kèm buồn nôn và nôn ra dịch mật.

Nghĩ bệnh không nghiêm trọng, gia đình tự mua thuốc và men vi sinh cho cụ uống tại nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, triệu chứng không thuyên giảm mà càng rầm rộ hơn. Cụ bà hoàn toàn không ăn uống được, không đi đại tiện trong nhiều ngày liền. Lúc này gia đình mới vội đưa bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Cụ bà 90 tuổi được phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, "giải cứu" khỏi sỏi mật kích thước lớn. Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp bác sĩ phát hiện hình ảnh tắc ruột non với điểm chuyển tiếp ở vùng hạ sườn trái. Đáng chú ý, trong lòng ruột xuất hiện một khối sỏi kích thước khoảng 25mm.

Bác sĩ xác định đây là tình trạng tắc ruột do sỏi mật (gây ra bởi hội chứng rò túi mật - ruột). Khối sỏi từ túi mật đã di chuyển qua đường rò bất thường đi vào đường tiêu hóa, sau đó trôi xuống mắc kẹt tại lòng ruột non và gây tắc nghẽn hoàn toàn.

Phẫu thuật nội soi cứu sống bệnh nhân 90 tuổi có nhiều bệnh nền

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên cho biết, do cụ bà đã 90 tuổi, thể trạng yếu lại có nhiều bệnh lý nền nên ban đầu các bác sĩ ưu tiên điều trị bảo tồn để tránh nguy cơ phẫu thuật.

Tuy nhiên, sau 7 ngày theo dõi và điều trị bảo tồn, tình trạng tắc ruột vẫn không cải thiện. Khối sỏi lớn không thể tự di chuyển hay đào thải ra ngoài. Trước nguy cơ biến chứng hoại tử ruột, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng, ê-kíp đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa (Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Tim mạch và Phẫu thuật tiêu hóa) để kiểm soát các bệnh nền và quyết định mổ nội soi giải phóng tắc ruột cho bệnh nhân.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng và lựa chọn phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, cuộc mổ đã diễn ra thành công, lấy trọn vẹn viên sỏi 25mm ra ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cụ bà.

Viên sỏi 25mm được lấy ra từ túi mật của cụ bà 90 tuổi. Ảnh BVCC

Bác sĩ cảnh báo: Tuyệt đối không chủ quan với sỏi túi mật

Theo BS Quyên, tắc ruột ở người cao tuổi có thể do nhiều nguyên nhân như dính ruột, thoát vị, u đường tiêu hóa, bã thức ăn... Trong đó, tắc ruột do sỏi mật là biến chứng hiếm gặp nhưng diễn tiến rất âm thầm. Đến khi phát hiện tắc ruột, bệnh nhân thường đã rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, suy kiệt, nhiễm trùng nặng.

Từ trường hợp của cụ bà 90 tuổi, các bác sĩ Bệnh viện E đưa ra những khuyến cáo quan trọng:

Khám sức khỏe định kỳ: Nên duy trì khám định kỳ 1–2 lần/năm, đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền để phát hiện sớm các bất thường.

Không tự ý bỏ theo dõi sỏi túi mật: Khi đã phát hiện có sỏi túi mật (kể cả chưa có triệu chứng), người bệnh cần theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Việc quản lý bệnh đúng cách sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật, viêm đường mật, tắc nghẽn đường mật hay rò túi mật vào ruột.

Không tự mua thuốc điều trị khi có triệu chứng cấp tính: Khi có các biểu hiện đau bụng kéo dài hoặc tăng dần, bụng chướng, buồn nôn, không trung tiện hay đại tiện được... tuyệt đối không tự mua thuốc hay men vi sinh uống tại nhà. Bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.