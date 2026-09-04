Sau 1 tháng nuốt nghẹn, người đàn ông 53 tuổi phát hiện ung thư thực quản

Thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ung thư thực quản. Đây là trường hợp đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện phẫu thuật Ivor Lewis hai thì có hỗ trợ robot, với miệng nối giữa thực quản và ống dạ dày nằm trong lồng ngực, đánh dấu bước phát triển mới trong triển khai kỹ thuật chuyên sâu điều trị ung thư thực quản.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước đó, bệnh nhân nam, 53 tuổi đến viện thăm khám vì xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn kéo dài khoảng một tháng. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện khối u ở đoạn dưới thực quản, bít kín lòng đến mức ống soi không thể đi qua.

Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa. Qua các thăm khám và đánh giá, bệnh được xác định ở giai đoạn cT3N1M0.

Người bệnh được điều trị 4 chu kỳ hóa chất trước phẫu thuật. Sau điều trị, tổn thương thu nhỏ rõ rệt, tình trạng nuốt nghẹn được cải thiện, người bệnh có thể ăn uống tốt hơn. Tuy nhiên, việc khối u đáp ứng với hóa chất không đồng nghĩa các tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn. Sau hội chẩn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật với mục tiêu điều trị triệt căn.

Phẫu thuật cắt u, tái tạo lại đường ăn

Theo các bác sĩ, phẫu thuật Ivor Lewis gồm hai thì bụng và ngực trong cùng một cuộc mổ. Các bác sĩ cắt bỏ phần thực quản mang khối u, nạo vét hạch và sử dụng dạ dày để tạo hình đường ăn. Điểm đặc trưng là ống dạ dày được nối với phần thực quản còn lại ngay trong lồng ngực, không cần thực hiện miệng nối ở cổ.

Cuộc mổ vừa phải đáp ứng yêu cầu điều trị ung thư, vừa bảo đảm việc tái lập đường lưu thông tiêu hóa. Trong đó, thực hiện miệng nối trong ngực là một khâu kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác và phối hợp chặt chẽ của ê-kíp.

Trong ca mổ, hệ thống robot cung cấp hình ảnh phẫu trường phóng đại cùng các dụng cụ linh hoạt, hỗ trợ bác sĩ thao tác trong không gian hẹp của lồng ngực. Sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm của ê-kíp hỗ trợ thực hiện các công đoạn phức tạp, từ phẫu tích, nạo vét hạch đến tái tạo đường ăn cho người bệnh.

Theo Bệnh viện K, việc thực hiện thành công ca phẫu thuật Ivor Lewis hai thì có hỗ trợ robot đầu tiên tại bệnh viện đánh dấu thêm một bước trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị ung thư thực quản. Tùy vị trí, kích thước khối u, giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của từng người bệnh, các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Thông qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, không nên xem nhẹ triệu chứng nuốt nghẹn kéo dài. Khi tình trạng nuốt nghẹn xuất hiện dai dẳng hoặc có xu hướng tăng dần, người bệnh cần được thăm khám để tìm nguyên nhân, đặc biệt khi triệu chứng đi kèm sụt cân, ăn uống kém hoặc đau khi nuốt. Với ung thư thực quản, phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị cũng như kiểm soát bệnh về sau.

Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.



