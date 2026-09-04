Nam sinh lớp 9 nhập viện do đút quả dưa chuột dài 20 cm vào trực tràng

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và nội soi can thiệp thành công, lấy ra dị vật dài khoảng 20 cm trong trực tràng của một nam sinh 14 tuổi.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 3/9, nam sinh được gia đình đưa đến thăm khám sau khi tự đưa một dị vật vào vùng trực tràng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng đánh giá tình trạng người bệnh và chỉ định nội soi can thiệp nhằm xác định vị trí, kích thước, đặc điểm của dị vật, từ đó lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.

Nam sinh lớp 9 nhập viện vì đút quả dưa chuột dài 20 cm vào trực tràng - Ảnh 1.

Quả dưa chuột dài 20 cm được lấy ra khỏi trực tràng người bệnh. Ảnh: BVCC. 

Kết quả nội soi cho thấy khẩu kính đại trực tràng bình thường. Khi đưa ống soi đến khu vực đại tràng sigma, ê-kíp phát hiện một dị vật nằm trong trực tràng, kích thước khoảng 5 x 20 cm. Dị vật được xác định là một quả dưa chuột.

Các bác sĩ sau đó sử dụng dụng cụ chuyên dụng để lấy dị vật qua đường hậu môn. Quá trình can thiệp được thực hiện cẩn trọng nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương niêm mạc và các biến chứng. Dị vật được lấy ra thành công, nam sinh tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

BS.CKI Hà Huy Hùng, Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo khi nghi ngờ có dị vật ở đường tiêu hóa, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí phù hợp.

Đặc biệt, không nên tự ý lấy dị vật tại nhà. Với dị vật đường tiêu hóa, trong đó có dị vật ở hậu môn – trực tràng, việc cố gắng lấy ra không đúng cách có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thậm chí thủng đường tiêu hóa và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Nam sinh lớp 9 nhập viện do đút quả dưa chuột dài 20 cm vào trực tràng - Ảnh 2.Đau bụng, nôn nhiều, cụ bà được phát hiện có dị vật lớn trong dạ dày

GĐXH - Theo các bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là bã thức ăn, là tình trạng tương đối phổ biến ở người cao tuổi do suy giảm chức năng nhai và giảm nhu động dạ dày.

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