Cụ ông 84 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư vú

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.X.L. (84 tuổi) do phát hiện một khối u bất thường tại vú phải. Khối u không gây đau nhưng tăng kích thước nhanh.

Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được xác định mắc ung thư biểu mô tuyến vú, không đặc hiệu, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0.

Bệnh nhân được điều trị hóa chất tiền phẫu, sau đó phẫu thuật tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108.

Cụ ông được điều trị ung thư vú tại Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC.

Theo BSCKII Trần Thị Minh Trang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108, trường hợp này là lời cảnh báo rằng nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện bất kỳ khối bất thường nào ở vùng ngực.

Ung thư vú thường được biết đến là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, song nam giới vẫn có thể mắc bệnh. Theo các nghiên cứu, ung thư vú nam chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú.

Nguy cơ mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời của nam giới thấp hơn rất nhiều so với nữ giới, khoảng 1/755-1/1.000 tùy quần thể nghiên cứu. Tuy nhiên, nguy cơ tăng rõ rệt theo tuổi, với độ tuổi chẩn đoán thường trong khoảng 60-70 tuổi.

Những dấu hiệu nam giới không nên bỏ qua

BSCKII Trần Thị Minh Trang cho biết, ung thư vú ở nam thường có các biểu hiện: khối u vùng vú, thường ở phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không đau, có thể tăng kích thước dần; núm vú tụt hoặc biến dạng; tiết dịch hoặc chảy máu núm vú; thay đổi da vùng vú, loét hoặc da cam; hạch vùng nách.

Theo BS Trang, các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú nam gồm: tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến gen BRCA2/BRCA1 và một số gen liên quan, hội chứng Klinefelter, tiếp xúc tia xạ vùng ngực và các tình trạng làm thay đổi cân bằng nội tiết. Đáng chú ý, nguy cơ mắc ung thư vú ở nam mang đột biến BRCA2 cao hơn đáng kể so với nam giới nói chung.

Khi nghi ngờ ung thư vú, nam giới cần đến bệnh viện, các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết lõi kim, xác định mô bệnh học. Phát hiện sớm và đánh giá đúng nguyên nhân giúp người bệnh có cơ hội được điều trị kịp thời, từ đó kiểm soát bệnh tốt hơn.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.



