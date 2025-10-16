Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Thứ năm, 06:30 16/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Chiều 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An), khép lại công tác tìm kiếm tung tích của ba bố con mất tích trên sông Lam.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai cháu Võ Hạ B (5 tuổi) và Võ Gia T (4 tuổi) – con của anh D gần khu vực cầu Cửa Hội, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 16h20, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể người cha ở vị trí cách đó không xa. Hiện, thi thể ba bố con đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.Lương

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân khi đi qua cầu Bến Thủy (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người bất ngờ biến mất. Tại vị trí họ đứng, người dân thấy một chiếc xe máy và hai cặp sách bị bỏ lại nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thi nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm xuyên đêm ba bố con trên sông Lam.

Theo Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Võ Văn D quen biết và kết hôn với chị Y; hai người có hai con là Võ Hạ B (5 tuổi) và Võ Gia T (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D được cho là thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai người đã ly thân nhiều tháng, chị Y đưa các con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D đến trường xin phép giáo viên đón hai con về sớm, sau đó gọi điện cho vợ thông báo về ý định ôm con tự tử.

Thiện Lương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng trong những ngày qua.

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sống giữa “vòng vây” mùi hôi từ trại gà không phép, người dân thôn Đất Đỏ (xã Liên Sơn, Phú Thọ) nhiều năm mệt mỏi kiến nghị. Đến nay, sai phạm mới được phanh phui.

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị. Trên người nạn nhân mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bảo hiểm xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang khi tham gia giao thông. Loại giấy tờ này được quy định cụ thể như thế nào, bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Một nữ du khách khi tắm biển tại Côn Đảo bị sóng cuốn xa bờ, chìm xuống nước đã được cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu sống.

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm nay, người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát ra từ các trại gà nằm giữa khu dân cư. Mới đây, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra “tối hậu thư” yêu cầu dừng hoạt động các trang trại vi phạm.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Xem nhiều

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Đời sống

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 13/10 đến 19/10/2025 của các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ở mọi phương diện như sau.

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Đời sống
Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống
3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống
Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top