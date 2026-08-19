Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

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Ngày 19/8/2026, Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 23 phút ngày 19/8/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (địa chỉ tại Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Khu vực xưởng xảy ra vụ hỏa hoạn sáng ngày 19/8. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được thông tin kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã huy động lực lượng quy mô lớn gồm 08 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe CNCH cùng 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều Đội chữa cháy và CNCH của Công an TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực Lương Sơn đến chi viện.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 12h cùng ngày. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến khoảng 10 giờ 29 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển rất lớn với nhiều khói khí độc; chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi... đe dọa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Nhờ triển khai nhiều mũi tiếp cận, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy vào khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày, bảo vệ tài sản và ngăn chặn cháy lan sang các nhà xưởng liền kề. Đến khoảng 12 giờ 05 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể bên trong khu vực nhà xưởng. Vụ việc cũng làm 3 người khác bị thương.

Về công tác quản lý, thông tin ban đầu cho thấy cơ sở này có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.