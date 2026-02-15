Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Chủ nhật, 11:50 15/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu được trích xuất từ 12h00 ngày 13/2 đến 12h00 ngày 14/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 180 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 124 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp vượt đèn đỏ qua Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 1.

Trường hợp lái xe máy đi ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh lỗi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm tại nút giao này còn ghi nhận thêm 44 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 2 trường hợp liều lĩnh điều khiển phương tiện đi ngược chiều.

Trong khi đó, một tín hiệu tích cực hiếm hoi tại nội đô được Camera AI ghi nhận trên trục đường Lê Văn Lương khi không có bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp vượt đèn đỏ qua Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ở mức cao với 14.615 lượt xe lưu thông, đạt tốc độ trung bình toàn tuyến là 78 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã lập danh sách 7 trường hợp vi phạm về tốc độ và 10 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng về các hành vi vi phạm này đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngLànTốc độ ghi nhận (km/h)
113-02-2026 17:48:08Không thắt dây đai an toànÔ tô kháchLàn 172
213-02-2026 23:25:31Không thắt dây đai an toànĐầu kéoLàn 163
313-02-2026 20:36:26Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 169
414-02-2026 01:48:12Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 167
514-02-2026 00:48:09Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 167
614-02-2026 01:49:45Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 167
713-02-2026 22:08:46Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấnLàn 162
814-02-2026 02:27:26Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấnLàn 266
914-02-2026 04:53:48Không thắt dây đai an toànÔ tô kháchLàn 165
1013-02-2026 19:21:57Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấnLàn 278
STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
113-02-2026 11:00:04Chạy ngược chiềuXe mô tô29BC09253Trắng
213-02-2026 08:43:53Chạy ngược chiềuXe mô tô29AD16791Trắng
STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
114-02-2026 06:17:07Không đội mũXe mô tô29L49128Trắng
214-02-2026 06:17:05Không đội mũXe mô tô29M110156Trắng
314-02-2026 06:05:08Không đội mũXe mô tô30F61593Trắng
414-02-2026 04:55:22Không đội mũXe mô tô19K14634Trắng
513-02-2026 18:40:02Không đội mũXe mô tô29T199061Trắng
613-02-2026 17:58:17Không đội mũXe mô tô29H144716Trắng
713-02-2026 17:38:20Không đội mũXe mô tô29G144739Trắng
813-02-2026 17:34:22Không đội mũXe mô tô29L174798Trắng
913-02-2026 17:31:34Không đội mũXe mô tô29BK14827Trắng
1013-02-2026 17:16:31Không đội mũXe mô tô29L187432Trắng
1113-02-2026 16:57:09Không đội mũXe mô tô29BC10257Trắng
1213-02-2026 16:53:43Không đội mũXe mô tô35H13814Trắng
1313-02-2026 16:50:22Không đội mũXe mô tô29BA05944Trắng
1413-02-2026 16:44:10Không đội mũXe mô tô35K128744Trắng
1513-02-2026 16:36:54Không đội mũXe mô tô29V774318Trắng
1613-02-2026 16:32:57Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
1713-02-2026 16:16:07Không đội mũXe mô tô29F100424Trắng
1813-02-2026 16:03:16Không đội mũXe mô tô29H243025Trắng
1913-02-2026 15:33:00Không đội mũXe mô tô29X585818Trắng
2013-02-2026 15:29:27Không đội mũXe mô tô29X563023Trắng
2113-02-2026 15:15:51Không đội mũXe mô tô90B258751Trắng
2213-02-2026 15:11:57Không đội mũXe mô tô18FA05830Trắng
2313-02-2026 15:08:22Không đội mũXe mô tô98AK05679Trắng
2413-02-2026 15:08:06Không đội mũXe mô tô30N19948Trắng
2513-02-2026 14:53:24Không đội mũXe mô tô18E122676Trắng
2613-02-2026 14:49:08Không đội mũXe mô tô29AD84075Trắng
2713-02-2026 14:38:21Không đội mũXe mô tô29B03380Trắng
2813-02-2026 14:38:14Không đội mũXe mô tô29H105812Trắng
2913-02-2026 14:16:25Không đội mũXe mô tô29K75672Trắng
3013-02-2026 14:00:08Không đội mũXe mô tô29MD174577Trắng
3113-02-2026 13:39:01Không đội mũXe mô tô30Z28612Trắng
3213-02-2026 13:15:56Không đội mũXe mô tô23B144702Trắng
3313-02-2026 12:52:50Không đội mũXe mô tô29AD72393Trắng
3413-02-2026 12:52:18Không đội mũXe mô tô30F97719Trắng
3513-02-2026 09:59:21Không đội mũXe mô tô29D279545Trắng
3613-02-2026 09:41:15Không đội mũXe mô tô29G115652Trắng
3713-02-2026 09:24:19Không đội mũXe mô tô99F119364Trắng
3813-02-2026 09:18:38Không đội mũXe mô tô21B196610Trắng
3913-02-2026 09:02:23Không đội mũXe mô tô29L186385Trắng
4013-02-2026 08:48:51Không đội mũXe mô tô98M115599Trắng
4113-02-2026 08:32:13Không đội mũXe mô tô29B161516Trắng
4213-02-2026 08:28:51Không đội mũXe mô tô30Z90022Trắng
4313-02-2026 07:54:03Không đội mũXe mô tô29AD91760Trắng
4413-02-2026 07:36:15Không đội mũXe mô tô89AA41418Trắng
STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
114-02-2026 07:25:12Vượt đèn đỏXe mô tô30K99160Trắng
214-02-2026 07:00:27Vượt đèn đỏXe mô tô43E153435Trắng
314-02-2026 06:28:22Vượt đèn đỏXe mô tô29BC06100Trắng
414-02-2026 06:18:17Vượt đèn đỏXe mô tô29AK06057Trắng
514-02-2026 06:16:20Vượt đèn đỏXe mô tô29D198499Trắng
614-02-2026 06:05:11Vượt đèn đỏXe mô tô30F61593Trắng
714-02-2026 05:34:37Vượt đèn đỏXe mô tô29D136327Trắng
814-02-2026 05:34:33Vượt đèn đỏXe mô tô29X314038Trắng
914-02-2026 05:32:20Vượt đèn đỏXe mô tô29V758583Trắng
1014-02-2026 04:56:22Vượt đèn đỏXe mô tô29E234335Trắng
1114-02-2026 04:02:19Vượt đèn đỏXe mô tô36AD62723Trắng
1214-02-2026 04:00:24Vượt đèn đỏXe mô tô30X63354Trắng
1314-02-2026 02:44:12Vượt đèn đỏXe mô tô25T114990Trắng
1414-02-2026 02:19:14Vượt đèn đỏXe mô tô94K230741Trắng
1514-02-2026 00:26:14Vượt đèn đỏXe mô tô29BN02512Trắng
1613-02-2026 23:50:37Vượt đèn đỏXe mô tô30F26240Trắng
1713-02-2026 23:12:53Vượt đèn đỏXe mô tô29AC41736Trắng
1813-02-2026 23:10:32Vượt đèn đỏXe mô tô29E164269Trắng
1913-02-2026 22:32:37Vượt đèn đỏXe mô tô19G150030Trắng
2013-02-2026 22:28:11Vượt đèn đỏXe mô tô29H149081Trắng
2113-02-2026 22:09:24Vượt đèn đỏÔ tô con30G05707Trắng
2213-02-2026 21:59:58Vượt đèn đỏXe mô tô29P147878Trắng
2313-02-2026 21:55:47Vượt đèn đỏXe mô tô29P121963Trắng
2413-02-2026 21:45:59Vượt đèn đỏXe mô tô11B125065Trắng
2513-02-2026 21:06:14Vượt đèn đỏXe mô tô29P111066Trắng
2613-02-2026 20:50:20Vượt đèn đỏXe mô tô29P187588Trắng
2713-02-2026 20:25:49Vượt đèn đỏXe mô tô18T13657Trắng
2813-02-2026 20:24:11Vượt đèn đỏXe mô tô36B577140Trắng
2913-02-2026 19:45:03Vượt đèn đỏXe mô tô29L550823Trắng
3013-02-2026 19:45:02Vượt đèn đỏXe mô tô29P101477Trắng
3113-02-2026 19:43:11Vượt đèn đỏXe mô tô29X757648Trắng
3213-02-2026 19:26:39Vượt đèn đỏXe mô tô29P100207Trắng
3313-02-2026 19:24:20Vượt đèn đỏXe mô tô21B228360Trắng
3413-02-2026 19:14:35Vượt đèn đỏXe mô tô29L116502Trắng
3513-02-2026 19:03:19Vượt đèn đỏXe mô tô29AA42538Trắng
3613-02-2026 18:38:18Vượt đèn đỏXe mô tô29H119356Trắng
3713-02-2026 18:32:13Vượt đèn đỏXe mô tô30K81977Trắng
3813-02-2026 18:08:06Vượt đèn đỏXe mô tô29T66737Trắng
3913-02-2026 18:02:52Vượt đèn đỏXe mô tô29X176801Trắng
4013-02-2026 17:55:48Vượt đèn đỏXe mô tô17B618824Trắng
4113-02-2026 17:55:47Vượt đèn đỏXe mô tô12L121779Trắng
4213-02-2026 17:50:02Vượt đèn đỏXe mô tô17B548992Trắng
4313-02-2026 17:35:18Vượt đèn đỏXe mô tô61H151365Trắng
4413-02-2026 17:34:43Vượt đèn đỏXe mô tô29X28316Trắng
4513-02-2026 17:32:47Vượt đèn đỏXe mô tô29M161063Trắng
4613-02-2026 17:30:53Vượt đèn đỏXe mô tô29G203762Trắng
4713-02-2026 17:29:42Vượt đèn đỏXe mô tô29G112734Trắng
4813-02-2026 17:21:29Vượt đèn đỏXe mô tô29AD07313Trắng
4913-02-2026 17:19:54Vượt đèn đỏXe mô tô29E262632Trắng
5013-02-2026 17:15:51Vượt đèn đỏXe mô tô17B513764Trắng
5113-02-2026 17:02:27Vượt đèn đỏXe mô tô60B528615Trắng
5213-02-2026 16:56:23Vượt đèn đỏXe mô tô29V573207Trắng
5313-02-2026 16:56:21Vượt đèn đỏXe mô tô29L527174Trắng
5413-02-2026 16:54:26Vượt đèn đỏXe mô tô29X538216Trắng
5513-02-2026 16:42:56Vượt đèn đỏXe mô tô30K94648Trắng
5613-02-2026 16:32:04Vượt đèn đỏXe mô tô29L560271Trắng
5713-02-2026 16:31:45Vượt đèn đỏXe mô tô37F157889Trắng
5813-02-2026 16:10:51Vượt đèn đỏXe mô tô17B368086Trắng
5913-02-2026 16:10:22Vượt đèn đỏXe mô tô29E119406Trắng
6013-02-2026 16:08:28Vượt đèn đỏXe mô tô29Z95558Trắng
6113-02-2026 16:00:55Vượt đèn đỏXe mô tô29R41503Trắng
6213-02-2026 15:51:58Vượt đèn đỏXe mô tô12H11772Trắng
6313-02-2026 15:47:26Vượt đèn đỏXe mô tô30X96638Trắng
6413-02-2026 15:12:52Vượt đèn đỏÔ tô con30L56026Trắng
6513-02-2026 14:59:26Vượt đèn đỏXe mô tô89K54677Trắng
6613-02-2026 14:44:45Vượt đèn đỏXe mô tô29B229385Trắng
6713-02-2026 14:41:06Vượt đèn đỏXe mô tô29T118750Trắng
6813-02-2026 14:37:17Vượt đèn đỏXe mô tô36AK06524Trắng
6913-02-2026 14:35:20Vượt đèn đỏXe mô tô29P160148Trắng
7013-02-2026 14:35:19Vượt đèn đỏXe mô tô29C163432Trắng
7113-02-2026 14:32:59Vượt đèn đỏXe mô tô98B238226Trắng
7213-02-2026 14:29:06Vượt đèn đỏXe mô tô29F153523Trắng
7313-02-2026 14:28:55Vượt đèn đỏXe mô tô29L171580Trắng
7413-02-2026 14:25:46Vượt đèn đỏXe mô tô20F115101Trắng
7513-02-2026 14:25:44Vượt đèn đỏXe mô tô29AD21731Trắng
7613-02-2026 14:19:12Vượt đèn đỏXe mô tô18BA06073Trắng
7713-02-2026 13:58:42Vượt đèn đỏXe mô tô19AA17034Trắng
7813-02-2026 13:45:14Vượt đèn đỏXe mô tô34E128116Trắng
7913-02-2026 13:44:45Vượt đèn đỏXe mô tô18R11772Trắng
8013-02-2026 13:44:41Vượt đèn đỏXe mô tô29F118769Trắng
8113-02-2026 13:27:26Vượt đèn đỏXe mô tô35AH03871Trắng
8213-02-2026 13:21:41Vượt đèn đỏXe mô tô29AB90823Trắng
8313-02-2026 13:02:52Vượt đèn đỏXe mô tô67M192006Trắng
8413-02-2026 13:02:31Vượt đèn đỏXe mô tô29MD134352Trắng
8513-02-2026 13:00:36Vượt đèn đỏXe mô tô29C194289Trắng
8613-02-2026 12:56:46Vượt đèn đỏXe mô tô29AC54154Trắng
8713-02-2026 12:49:50Vượt đèn đỏXe mô tô17B934888Trắng
8813-02-2026 12:49:49Vượt đèn đỏXe mô tô33H85582Trắng
8913-02-2026 12:32:40Vượt đèn đỏXe mô tô29G102285Trắng
9013-02-2026 12:24:12Vượt đèn đỏXe mô tô29E153811Trắng
9113-02-2026 12:22:17Vượt đèn đỏXe mô tô21L100338Trắng
9213-02-2026 12:21:08Vượt đèn đỏXe mô tô29C198746Trắng
9313-02-2026 12:08:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AD61651Trắng
9413-02-2026 11:51:37Vượt đèn đỏXe mô tô29G125369Trắng
9513-02-2026 11:15:56Vượt đèn đỏXe mô tô15AC08358Trắng
9613-02-2026 11:04:29Vượt đèn đỏXe mô tô29U71835Trắng
9713-02-2026 11:00:19Vượt đèn đỏXe mô tô28D105350Trắng
9813-02-2026 10:53:00Vượt đèn đỏXe mô tô2V109062Trắng
9913-02-2026 10:51:05Vượt đèn đỏXe mô tô29X537699Trắng
10013-02-2026 10:51:05Vượt đèn đỏXe mô tô29E160355Trắng
10113-02-2026 10:44:56Vượt đèn đỏXe mô tô99E164734Trắng
10213-02-2026 10:26:10Vượt đèn đỏXe mô tô38H105839Trắng
10313-02-2026 10:24:15Vượt đèn đỏXe mô tô29K213961Trắng
10413-02-2026 10:04:57Vượt đèn đỏXe mô tô90B322982Trắng
10513-02-2026 09:50:52Vượt đèn đỏXe mô tô36B783384Trắng
10613-02-2026 09:49:11Vượt đèn đỏXe mô tô30N58140Trắng
10713-02-2026 09:43:23Vượt đèn đỏXe mô tô29BN05006Trắng
10813-02-2026 09:43:13Vượt đèn đỏXe mô tô29Z121754Trắng
10913-02-2026 09:26:35Vượt đèn đỏXe mô tô29B159840Trắng
11013-02-2026 09:20:46Vượt đèn đỏXe mô tô29H26895Trắng
11113-02-2026 09:20:10Vượt đèn đỏXe mô tô59ZA00665Trắng
11213-02-2026 09:20:10Vượt đèn đỏXe mô tô18D175770Trắng
11313-02-2026 09:09:29Vượt đèn đỏXe mô tô18H140550Trắng
11413-02-2026 09:05:37Vượt đèn đỏXe mô tô29AA72454Trắng
11513-02-2026 08:56:05Vượt đèn đỏXe mô tô29E108881Trắng
11613-02-2026 08:53:23Vượt đèn đỏXe mô tô17B133196Trắng
11713-02-2026 08:34:56Vượt đèn đỏXe mô tô35H104013Trắng
11813-02-2026 08:32:15Vượt đèn đỏXe mô tô29B161516Trắng
11913-02-2026 08:30:21Vượt đèn đỏXe mô tô29P162132Trắng
12013-02-2026 08:26:56Vượt đèn đỏXe mô tô88AL01996Trắng
12113-02-2026 07:52:30Vượt đèn đỏXe mô tô30H41443Trắng
12213-02-2026 07:52:09Vượt đèn đỏXe mô tô29T154215Trắng
12313-02-2026 07:40:35Vượt đèn đỏXe mô tô29P100060Trắng
12413-02-2026 07:34:41Vượt đèn đỏXe mô tô90B400902Trắng
Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp vượt đèn đỏ qua Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 3.Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Cùng chuyên mục

Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố

Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

Giao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù

Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.

Xem nhiều

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Pháp luật
Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xay

Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xay

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng

Pháp luật
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân

Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top