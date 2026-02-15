Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu được trích xuất từ 12h00 ngày 13/2 đến 12h00 ngày 14/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 180 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 124 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).
Bên cạnh lỗi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm tại nút giao này còn ghi nhận thêm 44 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 2 trường hợp liều lĩnh điều khiển phương tiện đi ngược chiều.
Trong khi đó, một tín hiệu tích cực hiếm hoi tại nội đô được Camera AI ghi nhận trên trục đường Lê Văn Lương khi không có bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ở mức cao với 14.615 lượt xe lưu thông, đạt tốc độ trung bình toàn tuyến là 78 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã lập danh sách 7 trường hợp vi phạm về tốc độ và 10 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng về các hành vi vi phạm này đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.
