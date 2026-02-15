Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu được trích xuất từ 12h00 ngày 13/2 đến 12h00 ngày 14/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 180 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 124 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Trường hợp lái xe máy đi ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh lỗi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm tại nút giao này còn ghi nhận thêm 44 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 2 trường hợp liều lĩnh điều khiển phương tiện đi ngược chiều.

Trong khi đó, một tín hiệu tích cực hiếm hoi tại nội đô được Camera AI ghi nhận trên trục đường Lê Văn Lương khi không có bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ở mức cao với 14.615 lượt xe lưu thông, đạt tốc độ trung bình toàn tuyến là 78 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã lập danh sách 7 trường hợp vi phạm về tốc độ và 10 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng về các hành vi vi phạm này đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Làn Tốc độ ghi nhận (km/h) 1 13-02-2026 17:48:08 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách Làn 1 72 2 13-02-2026 23:25:31 Không thắt dây đai an toàn Đầu kéo Làn 1 63 3 13-02-2026 20:36:26 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 69 4 14-02-2026 01:48:12 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 67 5 14-02-2026 00:48:09 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 67 6 14-02-2026 01:49:45 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 67 7 13-02-2026 22:08:46 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 62 8 14-02-2026 02:27:26 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn Làn 2 66 9 14-02-2026 04:53:48 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách Làn 1 65 10 13-02-2026 19:21:57 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn Làn 2 78 STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 13-02-2026 11:00:04 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29BC09253 Trắng 2 13-02-2026 08:43:53 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29AD16791 Trắng STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 14-02-2026 06:17:07 Không đội mũ Xe mô tô 29L49128 Trắng 2 14-02-2026 06:17:05 Không đội mũ Xe mô tô 29M110156 Trắng 3 14-02-2026 06:05:08 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng 4 14-02-2026 04:55:22 Không đội mũ Xe mô tô 19K14634 Trắng 5 13-02-2026 18:40:02 Không đội mũ Xe mô tô 29T199061 Trắng 6 13-02-2026 17:58:17 Không đội mũ Xe mô tô 29H144716 Trắng 7 13-02-2026 17:38:20 Không đội mũ Xe mô tô 29G144739 Trắng 8 13-02-2026 17:34:22 Không đội mũ Xe mô tô 29L174798 Trắng 9 13-02-2026 17:31:34 Không đội mũ Xe mô tô 29BK14827 Trắng 10 13-02-2026 17:16:31 Không đội mũ Xe mô tô 29L187432 Trắng 11 13-02-2026 16:57:09 Không đội mũ Xe mô tô 29BC10257 Trắng 12 13-02-2026 16:53:43 Không đội mũ Xe mô tô 35H13814 Trắng 13 13-02-2026 16:50:22 Không đội mũ Xe mô tô 29BA05944 Trắng 14 13-02-2026 16:44:10 Không đội mũ Xe mô tô 35K128744 Trắng 15 13-02-2026 16:36:54 Không đội mũ Xe mô tô 29V774318 Trắng 16 13-02-2026 16:32:57 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 17 13-02-2026 16:16:07 Không đội mũ Xe mô tô 29F100424 Trắng 18 13-02-2026 16:03:16 Không đội mũ Xe mô tô 29H243025 Trắng 19 13-02-2026 15:33:00 Không đội mũ Xe mô tô 29X585818 Trắng 20 13-02-2026 15:29:27 Không đội mũ Xe mô tô 29X563023 Trắng 21 13-02-2026 15:15:51 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng 22 13-02-2026 15:11:57 Không đội mũ Xe mô tô 18FA05830 Trắng 23 13-02-2026 15:08:22 Không đội mũ Xe mô tô 98AK05679 Trắng 24 13-02-2026 15:08:06 Không đội mũ Xe mô tô 30N19948 Trắng 25 13-02-2026 14:53:24 Không đội mũ Xe mô tô 18E122676 Trắng 26 13-02-2026 14:49:08 Không đội mũ Xe mô tô 29AD84075 Trắng 27 13-02-2026 14:38:21 Không đội mũ Xe mô tô 29B03380 Trắng 28 13-02-2026 14:38:14 Không đội mũ Xe mô tô 29H105812 Trắng 29 13-02-2026 14:16:25 Không đội mũ Xe mô tô 29K75672 Trắng 30 13-02-2026 14:00:08 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577 Trắng 31 13-02-2026 13:39:01 Không đội mũ Xe mô tô 30Z28612 Trắng 32 13-02-2026 13:15:56 Không đội mũ Xe mô tô 23B144702 Trắng 33 13-02-2026 12:52:50 Không đội mũ Xe mô tô 29AD72393 Trắng 34 13-02-2026 12:52:18 Không đội mũ Xe mô tô 30F97719 Trắng 35 13-02-2026 09:59:21 Không đội mũ Xe mô tô 29D279545 Trắng 36 13-02-2026 09:41:15 Không đội mũ Xe mô tô 29G115652 Trắng 37 13-02-2026 09:24:19 Không đội mũ Xe mô tô 99F119364 Trắng 38 13-02-2026 09:18:38 Không đội mũ Xe mô tô 21B196610 Trắng 39 13-02-2026 09:02:23 Không đội mũ Xe mô tô 29L186385 Trắng 40 13-02-2026 08:48:51 Không đội mũ Xe mô tô 98M115599 Trắng 41 13-02-2026 08:32:13 Không đội mũ Xe mô tô 29B161516 Trắng 42 13-02-2026 08:28:51 Không đội mũ Xe mô tô 30Z90022 Trắng 43 13-02-2026 07:54:03 Không đội mũ Xe mô tô 29AD91760 Trắng 44 13-02-2026 07:36:15 Không đội mũ Xe mô tô 89AA41418 Trắng STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 14-02-2026 07:25:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K99160 Trắng 2 14-02-2026 07:00:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 43E153435 Trắng 3 14-02-2026 06:28:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC06100 Trắng 4 14-02-2026 06:18:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK06057 Trắng 5 14-02-2026 06:16:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D198499 Trắng 6 14-02-2026 06:05:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F61593 Trắng 7 14-02-2026 05:34:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D136327 Trắng 8 14-02-2026 05:34:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X314038 Trắng 9 14-02-2026 05:32:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V758583 Trắng 10 14-02-2026 04:56:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E234335 Trắng 11 14-02-2026 04:02:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AD62723 Trắng 12 14-02-2026 04:00:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X63354 Trắng 13 14-02-2026 02:44:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25T114990 Trắng 14 14-02-2026 02:19:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 94K230741 Trắng 15 14-02-2026 00:26:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN02512 Trắng 16 13-02-2026 23:50:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F26240 Trắng 17 13-02-2026 23:12:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC41736 Trắng 18 13-02-2026 23:10:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E164269 Trắng 19 13-02-2026 22:32:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19G150030 Trắng 20 13-02-2026 22:28:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H149081 Trắng 21 13-02-2026 22:09:24 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30G05707 Trắng 22 13-02-2026 21:59:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P147878 Trắng 23 13-02-2026 21:55:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P121963 Trắng 24 13-02-2026 21:45:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 11B125065 Trắng 25 13-02-2026 21:06:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P111066 Trắng 26 13-02-2026 20:50:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P187588 Trắng 27 13-02-2026 20:25:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18T13657 Trắng 28 13-02-2026 20:24:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B577140 Trắng 29 13-02-2026 19:45:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L550823 Trắng 30 13-02-2026 19:45:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P101477 Trắng 31 13-02-2026 19:43:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X757648 Trắng 32 13-02-2026 19:26:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P100207 Trắng 33 13-02-2026 19:24:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B228360 Trắng 34 13-02-2026 19:14:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L116502 Trắng 35 13-02-2026 19:03:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA42538 Trắng 36 13-02-2026 18:38:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H119356 Trắng 37 13-02-2026 18:32:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K81977 Trắng 38 13-02-2026 18:08:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T66737 Trắng 39 13-02-2026 18:02:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X176801 Trắng 40 13-02-2026 17:55:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B618824 Trắng 41 13-02-2026 17:55:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12L121779 Trắng 42 13-02-2026 17:50:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B548992 Trắng 43 13-02-2026 17:35:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 61H151365 Trắng 44 13-02-2026 17:34:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X28316 Trắng 45 13-02-2026 17:32:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M161063 Trắng 46 13-02-2026 17:30:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G203762 Trắng 47 13-02-2026 17:29:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G112734 Trắng 48 13-02-2026 17:21:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD07313 Trắng 49 13-02-2026 17:19:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E262632 Trắng 50 13-02-2026 17:15:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B513764 Trắng 51 13-02-2026 17:02:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 60B528615 Trắng 52 13-02-2026 16:56:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V573207 Trắng 53 13-02-2026 16:56:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L527174 Trắng 54 13-02-2026 16:54:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X538216 Trắng 55 13-02-2026 16:42:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K94648 Trắng 56 13-02-2026 16:32:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L560271 Trắng 57 13-02-2026 16:31:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F157889 Trắng 58 13-02-2026 16:10:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B368086 Trắng 59 13-02-2026 16:10:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E119406 Trắng 60 13-02-2026 16:08:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z95558 Trắng 61 13-02-2026 16:00:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R41503 Trắng 62 13-02-2026 15:51:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12H11772 Trắng 63 13-02-2026 15:47:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X96638 Trắng 64 13-02-2026 15:12:52 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30L56026 Trắng 65 13-02-2026 14:59:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K54677 Trắng 66 13-02-2026 14:44:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B229385 Trắng 67 13-02-2026 14:41:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T118750 Trắng 68 13-02-2026 14:37:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AK06524 Trắng 69 13-02-2026 14:35:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P160148 Trắng 70 13-02-2026 14:35:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C163432 Trắng 71 13-02-2026 14:32:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B238226 Trắng 72 13-02-2026 14:29:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F153523 Trắng 73 13-02-2026 14:28:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L171580 Trắng 74 13-02-2026 14:25:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20F115101 Trắng 75 13-02-2026 14:25:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD21731 Trắng 76 13-02-2026 14:19:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18BA06073 Trắng 77 13-02-2026 13:58:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA17034 Trắng 78 13-02-2026 13:45:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34E128116 Trắng 79 13-02-2026 13:44:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18R11772 Trắng 80 13-02-2026 13:44:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F118769 Trắng 81 13-02-2026 13:27:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AH03871 Trắng 82 13-02-2026 13:21:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB90823 Trắng 83 13-02-2026 13:02:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 67M192006 Trắng 84 13-02-2026 13:02:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29MD134352 Trắng 85 13-02-2026 13:00:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C194289 Trắng 86 13-02-2026 12:56:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC54154 Trắng 87 13-02-2026 12:49:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B934888 Trắng 88 13-02-2026 12:49:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33H85582 Trắng 89 13-02-2026 12:32:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G102285 Trắng 90 13-02-2026 12:24:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E153811 Trắng 91 13-02-2026 12:22:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21L100338 Trắng 92 13-02-2026 12:21:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C198746 Trắng 93 13-02-2026 12:08:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD61651 Trắng 94 13-02-2026 11:51:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G125369 Trắng 95 13-02-2026 11:15:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AC08358 Trắng 96 13-02-2026 11:04:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U71835 Trắng 97 13-02-2026 11:00:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28D105350 Trắng 98 13-02-2026 10:53:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2V109062 Trắng 99 13-02-2026 10:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X537699 Trắng 100 13-02-2026 10:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E160355 Trắng 101 13-02-2026 10:44:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E164734 Trắng 102 13-02-2026 10:26:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38H105839 Trắng 103 13-02-2026 10:24:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K213961 Trắng 104 13-02-2026 10:04:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B322982 Trắng 105 13-02-2026 09:50:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B783384 Trắng 106 13-02-2026 09:49:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N58140 Trắng 107 13-02-2026 09:43:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN05006 Trắng 108 13-02-2026 09:43:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z121754 Trắng 109 13-02-2026 09:26:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B159840 Trắng 110 13-02-2026 09:20:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H26895 Trắng 111 13-02-2026 09:20:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59ZA00665 Trắng 112 13-02-2026 09:20:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18D175770 Trắng 113 13-02-2026 09:09:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H140550 Trắng 114 13-02-2026 09:05:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA72454 Trắng 115 13-02-2026 08:56:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E108881 Trắng 116 13-02-2026 08:53:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B133196 Trắng 117 13-02-2026 08:34:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H104013 Trắng 118 13-02-2026 08:32:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B161516 Trắng 119 13-02-2026 08:30:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P162132 Trắng 120 13-02-2026 08:26:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88AL01996 Trắng 121 13-02-2026 07:52:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H41443 Trắng 122 13-02-2026 07:52:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T154215 Trắng 123 13-02-2026 07:40:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P100060 Trắng 124 13-02-2026 07:34:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B400902 Trắng