Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (thường gọi Hải Sapa TV) cùng một số cá nhân liên quan để điều tra về các dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan điều tra, sản phẩm "Thịt trâu sấy khô tê cay" liên quan vụ án được sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ. Trong quá trình kinh doanh, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và có in logo Hải Sapa TV.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên được xác định đã mua sản phẩm này của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Cùng ngày 24/8, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng". Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can tại cơ quan công an - (ảnh CALC).

Trao đổi về vụ việc dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy vụ án được khởi tố để điều tra về hai tội danh, gồm "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với tội "Lừa dối khách hàng", luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định Hải có liên quan đến số lượng sản phẩm trị giá khoảng 30 tỷ đồng, được sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Theo luật sư, nếu quá trình điều tra chứng minh sản phẩm có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng sau đó được giới thiệu, quảng cáo là "thịt trâu Tây Bắc" để bán cho khách hàng và người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời có hành vi thu lợi bất chính, thì đây có thể là biểu hiện của hành vi "Lừa dối khách hàng" được quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải tên thường gọi Hải Sapa TV (ảnh CALC).

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, Điều 198 Bộ luật Hình sự quy định về hành vi lừa dối khách hàng, trong đó có hành vi gian dối trong việc cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác trong mua bán hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho người khác từ mức luật định.

"Trong vụ án này, theo lời khai bước đầu của Vũ Hoàng Hải và các bị can, đồng thời kết quả xác minh của cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã nhập khẩu thịt trâu có nguồn gốc Ấn Độ nhưng đã thay đổi nguồn gốc, xuất xứ và gắn mác 'thịt trâu Tây Bắc' để đánh vào tâm lý hàng sạch, hàng chất lượng cao của người tiêu dùng. Từ đó, bán với giá cao, thu lợi bất chính, số lượng rất nhiều. Chính vì vậy, đây là hành vi gian dối trong kinh doanh nên có dấu hiệu của tội lừa dối khách hàng", luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Theo luật sư, với các hành vi phạm tội có tổ chức hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, hình phạt có thể từ 1 năm đến 5 năm tù. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội danh này có thể áp dụng đối với bị can nếu các điều kiện theo luật định được chứng minh.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định về vụ việc.

Đáng chú ý, ngoài hành vi liên quan đến tội "Lừa dối khách hàng", các bị can, đặc biệt là vợ chồng Vũ Hoàng Hải, còn bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hoạt động kinh doanh phải tuân thủ pháp luật về kế toán. Khi có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ và phải được phản ánh trong sổ sách kế toán theo quy định.

"Những hành vi bỏ ra khỏi sổ sách tài sản của đơn vị kế toán hoặc các tài sản có liên quan đến đơn vị kế toán thì đây là hành vi vi phạm pháp luật", luật sư phân tích.

Theo luật sư, nếu hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trường hợp thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, theo phân tích của luật sư, hình phạt có thể từ 10 năm đến 20 năm tù theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn SapaTV - (ảnh Bộ Công an).

"Như vậy, đối với hai tội danh đang bị điều tra, theo cách tính các khung hình phạt được áp dụng trong trường hợp một người bị xác định phạm cả hai tội, mức hình phạt thấp nhất có thể là 11 năm tù và cao nhất có thể lên đến 25 năm tù. Đây là các chế tài hình sự có thể được áp dụng trong trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật", luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Luật sư đồng thời lưu ý, đây là phân tích về khung hình phạt theo quy định pháp luật, không phải mức án đã được xác định đối với các bị can trong vụ án.

Việc quyết định hình phạt cụ thể thuộc thẩm quyền của Tòa án. Nếu vụ án được đưa ra xét xử và có căn cứ xác định bị cáo phạm tội, Tòa án sẽ quyết định hình phạt trên cơ sở đánh giá toàn diện vụ án.

Theo đó, việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội, hậu quả, tính chất, mức độ của hành vi, nhân thân của người phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Với các hành vi phạm tội là người chủ mưu cầm đầu thực hành tích cực, hưởng lợi lớn mức hình phạt sẽ nghiêm khắc.

Video Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố:

Nguồn video: Bộ Công an



