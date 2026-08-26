Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền cầm đầu, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư là nạn nhân đến trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Qua quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, đối tượng Lê Thị Hiền (SN 1984, thường trú thôn Thượng Khuông, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) đã sử dụng 2 pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm huy động vốn.

Công an Hà Nội điều tra vụ lừa đảo huy động vốn tại Chợ Toàn Cầu - Ảnh 1.

Lê Thị Hiền sử dụng 2 pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu để huy động vốn. Ảnh: CAHN

Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư, số tiền góp vốn từ các nhà đầu tư cam kết sẽ được đưa vào các dự án do Lê Thị Hiền giới thiệu. Trên thực tế, Lê Thị Hiền đã sử dụng tiền của nhà đầu tư không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, đối tượng còn tung ra các dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện làm tài sản hình thành trong tương lai nhằm tạo lòng tin và đảm bảo nghĩa vụ hoàn vốn giả tạo cho nhà đầu tư.

Để quá trình giải quyết vụ án diễn ra nhanh chóng, triệt để và đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 pháp nhân nêu trên nhanh chóng đến trụ sở công an trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Địa chỉ tiếp nhận số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội. Chi tiết liên hệ các đồng chí Điều tra viên phụ trách: Đồng chí Đào Tuấn Anh, số điện thoại: 0392716994 và Đồng chí Thủy, số điện thoại: 0971342335.

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